Aus für Trumps Plattform? Truth Social leidet unter finanziellen Verlusten

Teilen

Donald Trumps Account auf Truth Social. © Jakub Porzycki/Imago

Donald Trump wollte mit Truth Social groß durchstarten. Doch der große Erfolg lässt auf sich warten. Nun droht offenbar sogar das Ende der Online-Plattform.

Washington, D.C. – Das soziale Netzwerk des ehemaligen Präsidenten Donald Trump, Truth Social, steht vor „erheblichen Zweifeln“ über seine Zukunft, nachdem es Betriebskosten in Höhe von mehreren Millionen Dollar verschlungen hat, wie aus einem neuen Finanzbericht hervorgeht.

In einem am Montag von Digital World Acquisition, dem Investitionspartner von Trumps Start-up, eingereichten Finanzbericht heißt es, dass die Wirtschaftsprüfer der Trump Media & Technology Group der Ansicht sind, dass die „finanzielle Lage“ des Unternehmens Trump gefährdet ist.



In den ersten sechs Monaten des Jahres verlor Trump Media 22,9 Millionen Dollar bei einem Nettoumsatz von nur 2,3 Millionen Dollar, heißt es in dem Dokument, das bei der Securities and Exchange Commission eingereicht wurde.



„TMTG hat negative Cashflows und wiederkehrende Verluste aus dem operativen Geschäft erlitten, die erhebliche Zweifel an der Fortführung des Unternehmens aufkommen lassen“, heißt es in dem Dokument, das einen Bericht der unabhängigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft von Trump Media zitiert.



The Washington Post vier Wochen gratis lesen Ihr Qualitäts-Ticket der washingtonpost.com: Holen Sie sich exklusive Recherchen und 200+ Geschichten vier Wochen gratis.

In der Einreichung erklärte Digital World, dass das Management von Trump Media der Ansicht ist, dass das Geld, das es von einer geplanten Fusion erwartet, ausreichen würde, um die bestehenden Schulden zu tilgen und den laufenden Betrieb zu finanzieren, falls der prognostizierte Cashflow nicht ausreichen sollte“.



Der Vorstandsvorsitzende von Trump Media, Devin Nunes, sagte in einer Erklärung, dass die Einreichung ein „monumentaler Meilenstein“ auf dem Weg zur Vollendung der Fusion sei und dass Truth Social danach strebe, „das Herzstück einer Bewegung zu werden, sowie eine Methode für Amerikaner, in ihre Freiheit zu investieren“.



Digital World, das seine Pläne für eine Fusion mit Trump Media im Oktober 2021 bekannt gab, sieht sich seit Monaten mit Verzögerungen konfrontiert, was Trump Media daran hindert, die 300 Millionen Dollar, die Digital World von seinen Aktionären erhalten hat, zu nutzen.



Das Dokument, das mehr als 500 Seiten umfasst, ist eine Überarbeitung des ursprünglichen Registrierungsformulars von Digital World, bekannt als Formular S-4.

Truth Social: Trumps Plattform vor dem Aus?

Im Juli teilte die SEC mit, dass Digital World zugestimmt hatte, das geänderte Formular als Teil eines Vergleichs über Betrugsvorwürfe im Zusammenhang mit „wesentlichen Falschdarstellungen“, die das Unternehmen über seine ursprünglichen Fusionspläne mit Trump Media gemacht hatte, einzureichen. In seiner ursprünglichen Registrierungserklärung hatte Digital World Informationen über die Geschichte seiner Interaktionen mit TMTG falsch dargestellt und ausgelassen“, so die SEC-Erklärung.



Die SEC teilte auch mit, dass Digital World im Rahmen des Vergleichs zugestimmt hat, eine Strafe in Höhe von 18 Millionen Dollar zu zahlen, falls die Fusion vollzogen wird.



Das überarbeitete Dokument bietet einige der ersten internen Details von Trumps Unternehmen, das nach seiner Niederlage im Weißen Haus gegründet wurde und zum Kernstück seiner geschäftlichen Ambitionen nach der Präsidentschaft geworden ist. Trump postet fast ausschließlich auf Truth Social, dem Hauptgeschäftsfeld des Unternehmens.

In dem am Montag eingereichten Bericht heißt es, dass Trump Media eine Reihe ausstehender Schuldscheine im Wert von mehreren Millionen Dollar besitzt, die innerhalb des nächsten Jahres fällig werden sollen.



Im Mai reichte Trump Media eine Klage gegen die Washington Post ein, in der behauptet wurde, dass in einem Artikel falsche und verleumderische Aussagen über ein Darlehen eines Unternehmens namens ES Family Trust gemacht worden seien.



In der am Montag von Digital World eingereichten Klageschrift wird ES Family Trust genannt und erklärt, dass Trump Media im Juni eine Aufforderung zur Rückzahlung eines Teils des Kredits erhielt. Später erklärte sich ES Family Trust bereit, die Bedingungen des Darlehens bis zum nächsten Jahr zu verlängern.



Dem Antrag zufolge umfassten die Einnahmen von Trump Media in der ersten Hälfte dieses Jahres einen Nettoumsatz von 2,3 Millionen Dollar und im letzten Jahr 1,4 Millionen Dollar. Zum Vergleich: X, das soziale Netzwerk, das früher Twitter hieß, hat in den ersten sechs Monaten des Jahres 2022 mehr als 2,3 Milliarden Dollar Umsatz gemacht, wie aus einem SEC-Bericht vom letzten Jahr hervorgeht.



Truth Social hat sich schwer getan, ein Online-Publikum aufzubauen.



Trump Media rechnete im Jahr 2021 damit, dass die Website bis Ende dieses Jahres insgesamt 41 Millionen Nutzer haben würde, aber der Online-Verkehr ist bisher hinter diesen Erwartungen zurückgeblieben. In den USA hatten die mobilen Apps von Truth Social im Juli etwa 500.000 monatlich aktive Nutzer, und die Website wurde etwa 1 Million Mal besucht, so die Schätzungen von Similarweb, einem Datenunternehmen, das den Internetverkehr analysiert. Am Dienstag teilte Similarweb Schätzungen mit, die zeigten, dass der Website-Verkehr von Truth Social durch einzelne US-Besucher im Oktober im Vergleich zum Vorjahr um 24 Prozent zurückgegangen war.

Im Jahr 2021 versprach Trump Media, dass durch die Fusion mit Digital World ein Gigant im Stil von Big Tech entstehen würde, der zu Beginn 875 Millionen Dollar wert ist und je nach Aktienkursentwicklung bis zu 1,7 Milliarden Dollar erreichen kann. In einem Finanzbericht vom April bezifferte Trump seinen Anteil an dem Unternehmen, das ihm zu 90 Prozent gehört, auf 5 bis 25 Millionen Dollar.



Trump Media in hohem Maße von der „Popularität und Präsenz“ Donald Trumps abhängig

Trump Media hatte auch versprochen, im Jahr 2021 andere Medienunternehmen aufzubauen, darunter einen Abonnement-Videodienst, TMTG+, der „Trump-spezifische Programme“ und andere „nicht-erwachte“ Unterhaltung anbieten soll. In dem am Montag eingereichten Antrag erklärte Digital World, dass Trump Media mehrere Stellen gestrichen habe, was „erhebliche Auswirkungen auf die Streaming-Video-on-Demand- (SVOD) und Infrastruktur-Teams von TMTG“ gehabt habe.



In dem neuen Antrag von Digital World heißt es, dass das Geschäft von Trump Media in hohem Maße von der „Popularität und Präsenz des ehemaligen Präsidenten abhängt, und dass Trump Gegenstand zahlreicher Gerichtsverfahren ist, deren Umfang und Ausmaß für einen ehemaligen Präsidenten beispiellos sind“. Ein „ungünstiger Ausgang“ in diesen Fällen könnte dem Unternehmen schaden, heißt es in dem Antrag.

„Der Tod, die Inhaftierung oder die Geschäftsunfähigkeit von Präsident Trump“, so der Antrag, könnte sich ebenfalls negativ auf das Geschäft von TMTG auswirken“.



Digital World hatte bereits mit eigenen finanziellen Problemen zu kämpfen und teilte der SEC Anfang des Jahres mit, dass auf die Jahresabschlüsse für 2021 und 2022 aufgrund einer wesentlichen Schwachstelle in der internen Kontrolle über die Finanzberichterstattung nicht mehr vertraut werden sollte“.



Donald Trump: Die größten Skandale und Fehltritte Fotostrecke ansehen

In einer geänderten Erklärung in diesem Monat gab Digital World an, dass es 10,8 Millionen US-Dollar, also fast die Hälfte seiner Gesamtausgaben, für Rechtskosten im Zusammenhang mit staatlichen Untersuchungen in den Jahren 2021 und 2022 ausgegeben hat.



Digital World hat in Einreichungen erklärt, dass es mit Untersuchungen des Justizministeriums, der SEC und der Financial Industry Regulatory Authority im Zusammenhang mit Aktiengeschäften konfrontiert ist, die vor der Ankündigung des Fusionsgeschäfts des Unternehmens getätigt wurden.



In den am Montag eingereichten Unterlagen wird davor gewarnt, dass Digital World die Zwangsliquidation droht, wenn das Unternehmen die Fusion nicht bis September 2024 abschließen kann.



Im Juni klagte die SEC ein ehemaliges Vorstandsmitglied von Digital World, Bruce Garelick, und zwei weitere Personen wegen Insiderhandels im Zusammenhang mit der Fusion an. Im Juli teilte Digital World mit, dass es sich mit der SEC wegen „wesentlicher Falschdarstellungen“ in seinen Unterlagen geeinigt und sich bereit erklärt hat, eine Strafe in Höhe von 18 Millionen US-Dollar zu zahlen, falls die Fusion abgeschlossen wird.



Im Oktober teilte Digital World mit, dass die Investoren ihre Zusagen in Höhe von rund 467 Mio. $ für eine so genannte PIPE (Private Investment in Public Equity) zurückgezogen haben und dass das Unternehmen daran arbeitet, die verbleibenden 533 Mio. $ zu stornieren.



Das Unternehmen, das einst sagte, dass die 1-Milliarde-Dollar-PIPE der Schlüssel zum Wachstum des Unternehmens sein würde, sagte in einer Erklärung im letzten Monat, dass die Beendigung der PIPE ein positiver Schritt sei, der dazu beitragen würde, das Geschäft „so bald wie möglich“ abzuschließen.



Zum Autor Drew Harwell ist Reporter bei der Washington Post und berichtet über künstliche Intelligenz und die Algorithmen, die unser Leben verändern. Er war Mitglied eines internationalen Reportageteams, das 2021 mit dem George Polk Award ausgezeichnet wurde. Aaron Gregg hat zu diesem Bericht beigetragen.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 15. November 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.