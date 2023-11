Schlechtes Image schreckt Bewerber ab

Mehr Azubi-Bewerbernde ohne Ausbildungsplatz und gleichzeitig mehr offene Stellen – wie kann das sein?

Von: Anna Parrisius

Teilen

Passungsprobleme gibt es in vielen typischen Hauptschulberufen, etwa im Friseurhandwerk (Symbolbild). © Shotshop/Imago

Viele Jugendliche finden keine Lehrstelle, und Betriebe suchen gleichzeitig noch Azubis – dieses Missverhältnis hat sich laut der Bundesagentur für Arbeit verschärft.

Passungsprobleme gibt es in vielen typischen Hauptschulberufen, etwa im Friseurhandwerk. Helfen könnten ein Imagewandel und auch besser ausgestattete Berufsschulen.

Nach zehn Jahren Sinkflug ist die Bewerberzahl laut Bundesagentur für Arbeit (BA) im Ausbildungsjahr 2022/23 bei 422.000 zum Halten gekommen. Auch die Zahl der Ausbildungsplätze blieb stabil (529.000). Auf 100 betriebliche Ausbildungsstellen kamen rechnerisch 80 Bewerber, ähnlich wie im Vorjahr. Trotzdem konstatiert BA-Chefin Andrea Nahles eine Verschlechterung. „Was uns wirklich Sorgen macht: Wir haben zunehmende Passungsprobleme“, sagte sie bei der Präsentation der Bilanz des Ausbildungsjahres. Das heißt: Es gab mehr unversorgte Bewerber als im Vorjahr – und gleichzeitig mehr offene Ausbildungsstellen.

Die Daten hält selbst Bernd Fitzenberger, Direktor des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), für besorgniserregend. Dabei beurteilt der Arbeitsökonom die Aussagekraft der BA-Statistik als beschränkt, Bewerber wie Ausbildungsstellen würden untererfasst. Beide Werte hängen davon ab, was der BA gemeldet wird. Folgt man dem jährlichen IAB-Betriebspanel, ist der Bewerbermangel noch höher als aus den Daten der BA hervorgeht.

So bekommen Sie den Newsletter von Table.Media Diese Analyse liegt IPPEN.MEDIA im Zuge einer Kooperation mit dem Bildung.Table Professional Briefing vor – zuerst veröffentlicht hatte sie Bildung.Table am 8. November 2023. Erhalten Sie 30 Tage kostenlos Zugang zu weiteren exklusiven Informationen der Table.Media Professional Briefings – das Entscheidende für die Entscheidenden in Wirtschaft, Wissenschaft, Politik, Verwaltung und NGOs.

Ausbildungsgarantie wird regionalen Mismatch kaum beheben

BA-Chefin Andrea Nahles fordert „mehr Kompromissbereitschaft“, und zwar von Jugendlichen wie Betrieben. Bewerber sollten mobiler werden. Denn laut BA gibt es in zwei von drei Regionen deutlich mehr Ausbildungsstellen als Bewerberinnen und Bewerber. Während große Teilen Bayerns ein Überangebot an Lehrstellen aufweisen, fehlen Ausbildungsplätze in Berlin, Eberswalde, Gelsenkirchen oder Offenbach.

Die Bundesagentur für Arbeit bietet bereits Mobilitätshilfen an. Ab April 2024 soll, wer umzieht, zusätzlich im Rahmen der Ausbildungsgarantie der Ampel einen Mobilitätszuschuss erhalten. Außerdem sollen für Praktikanten in bestimmten Fällen Fahrt- und Unterkunftskosten übernommen werden. Dass viele dadurch eine Ausbildung in einer ganz anderen Region ergreifen, vermutet IAB-Direktor Bernd Fitzenberger jedoch nicht. „Kleinräumig wird die Ausbildungsgarantie dazu führen, dass Bewerber etwas größere Pendeldistanzen realisieren. Aber eine große Umverteilung, dass also viele Bewerber aus Berlin die Ausbildungsstellen im bayerischen Land besetzen, das wird nicht passieren.“

Berufsorientierung: Nachholbedarf an Förderschulen und Gymnasien

Neben dem Wohnort passt oft der Berufswunsch der Bewerber nicht zum Angebot der Betriebe. Deutlich zu viele wollen zum Beispiel in die Immobilienwirtschaft, deutlich zu wenige in Lebensmittelherstellung und -verkauf. Andrea Nahles appelliert daher an Jugendliche: Sie sollten „Alternativen jenseits des Traumberufes in Erwägung ziehen“.

Dafür benötigen junge Menschen Berufswahlkompetenz. An deren Vermittlung hapert es nach Wahrnehmung der BA jedoch. „Gerade bei Förderschulen und Gymnasien sehen wir noch deutlichen Nachholbedarf“, sagte Nahles. Gleichzeitig habe der Bedarf an intensiver persönlicher Unterstützung bei den Jugendlichen spürbar zugenommen.

Möglicherweise bekommt die BA auch erst jetzt die volle Wucht der Orientierungslosigkeit zu spüren – ihre Berufsberatung in den Schulen war während der Pandemie nämlich eingeschränkt. Jugendforscher Klaus Hurrelmann fällt im Interview mit Table.Media ein hartes Urteil: „In Wahrheit gibt es keine verlässlichen Lotsen und Mentoren in diesem System.“

Andrea Nahles betont hingegen, die BA sei mit 420.000 Berufsberatern gut aufgestellt. Handlungsbedarf sieht aber auch sie: in der Frage, wie Jugendliche noch besser erreicht werden können. Ein Erfolg seien bisher etwa digitale Elternabende, bei denen Unternehmen Ausbildungsplätze vorstellen.

Schlechtes Image schreckt Bewerber ab

Viele Berufe, in denen es an Bewerbern mangelt, richten sich klassischerweise an Hauptschüler. Immer weniger Schüler machen jedoch nur den ersten Schulabschluss, immer mehr Jugendliche Abitur. „Typische Hauptschülerberufe werden von Abiturienten oftmals nicht in Betracht gezogen“, sagt Friedrich Hubert Esser, Präsident des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB). Betriebe müssten verstärkt für Jugendliche mit höheren Schulabschlüssen attraktiv werden, gerade kleine Unternehmen, die am stärksten vom Bewerbermangel betroffen sind.

Selbst Hauptschüler meiden zunehmend Berufe, die das Image haben, typische Hauptschulberufe zu sein. Das zeigt eine Studie des BIBB von für NRW (zum Download). „Sie präferieren Berufe, die sie als intelligente, gebildete und einkommensstarke Personen erscheinen lassen“, heißt es da.

Neue Umfrage: Vergütungsaussichten sind Gen Z am wichtigsten

In eine andere Richtung weist eine aktuelle repräsentative Umfrage der Wirtschaftsjunioren Deutschland unter 15- bis 25-Jährigen. Ihr zufolge ist nur etwas mehr als der Hälfte der Gen Z ein positives Image wichtig. 74 Prozent achten auf eine gute Work-Life-Balance, 71 Prozent auf abwechslungsreiche Tätigkeiten. Am wichtigsten sind den Jugendlichen – vier von fünf – gute Verdienstmöglichkeiten.

Immer mehr wählen inzwischen auch die Chance auf schnelles Geld und gehen jobben. Die Ausbildungsvergütung sieht Bernd Fitzenberger vom IAB dennoch nicht als zentrale Stellschraube. „Wichtiger ist in meinen Augen, den Jugendlichen Karriereaussichten und Verdienstchancen deutlich zu machen. Und ihnen zu sagen, dass ihr Risiko, arbeitslos zu werden, mit einer Ausbildung sinkt.“ Für noch wichtiger hält er, die Arbeitsbedingungen in bestimmten Branchen zu verbessern, etwa die Arbeitszeit für Bäcker.

Friseurhandwerk: Viele Bewerber, trotzdem Passungsprobleme

Wie kompliziert die Lage im Einzelfall sein kann, zeigt das Friseurhandwerk. Hier gab es bundesweit laut BA viel zu viele Bewerber, 228 kamen dort auf 100 Stellen. Trotzdem blieben 17 Prozent der Stellen unbesetzt (Durchschnitt über alle Berufe: 13 Prozent). 9 Prozent der Bewerber fanden keine Stelle (Durchschnitt: 6 Prozent). Zu möglichen Gründen teilt ein Sprecher der BA auf Anfrage von Table.Media mit: „Offensichtlich gibt es hier große Diskrepanzen zwischen Ausbildungsstellen-Angebot (z. B. Arbeitsbedingungen, Vergütung) und Vorstellungen der jungen Menschen.“

Erklären kann die allgemeinen Passungsprobleme zum Teil auch ein Trend zur Höherqualifizierung. Jugendlichen mit erstem Schulabschluss stehen laut BA nur noch 60 Prozent der Berufe offen, Bewerbern ohne Schulabschluss sieben Prozent. Wurden etwa Handelsberufe vor 20 Jahren noch oft von Hauptschülern ausgeübt, gibt es inzwischen spezialisierte Berufe wie den Handelsassistenten, für den Bewerber Abitur brauchen.

Bessere Berufsschulen könnten Betriebe ermuntern

BA-Chefin Nahles appelliert an die Betriebe, sich für junge Menschen öffnen, die nicht zu den „optimalen Kandidaten“ gehören. „In Zeiten von Fachkräftemangel können wir auf keine Nachwuchskraft verzichten. Die BA hat viele Fördermöglichkeiten, die auch Arbeitgeber entlasten.“ Viele Angebote, wie etwa die Einstiegsqualifizierung oder die assistierte Ausbildung, sind Unternehmen allerdings nicht bekannt. Dies sei Nahles neulich beim Besuch einer Friseurinnung aufgefallen. Ziel der BA sei nun, die Angebote bekannter zu machen.

Eine zentrale Stellschraube sieht IAB-Direktor Bernd Fitzenberger in der Ausstattung der Berufsschulen. „Bei allgemeinbildenden Schulen sprechen wir viel über Inklusion und Förderung für Schüler mit Migrationshintergrund. Dabei sind Klassen an Berufsschulen noch heterogener.“ Ein Betrieb, der sich auf seine Berufsschule verlassen kann, gehe vielleicht eher das Wagnis ein, einen Azubi mit Förderbedarf einzustellen, ohne Angst, dass dieser die Ausbildung abbricht. „Besser ausgestattete Berufsschulen könnten insbesondere kleine Betriebe ermuntern, Jugendliche aufzunehmen, die noch nicht alle Voraussetzungen erfüllen.“