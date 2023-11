Ausschluss von George Santos: Repräsentantenhaus trifft historische Entscheidung

Abgeordneter George Santos (R-N.Y.) geht zur Abstimmung über die Absetzung des Sprechers Kevin McCarthy (R-Calif.) am 3. Oktober in die Kammer. © Ricky Carioti/The Washington Post

Der mögliche Ausschluss von George Santos aus dem Repräsentantenhaus könnte einen Präzedenzfall schaffen.

Washington, DC – Dem umstrittenen Abgeordneten George Santos (R-N.Y.) droht der Ausschluss aus dem Repräsentantenhaus. Er könnte damit der erste Kongressabgeordnete seit mehr als 20 Jahren werden, der aufgrund eines Antrags von Republikanern aus seiner eigenen Delegation abgesetzt wird.

Im Gegensatz zu den fünf Mitgliedern in der Geschichte der USA, die von einer überwältigenden Mehrheit des Repräsentantenhauses ausgeschlossen wurden, wäre Santos der erste Abgeordnete, der sofort aus dem Repräsentantenhaus ausgeschlossen wird, ohne eines Verbrechens überführt worden zu sein. Die Schaffung eines solchen Präzedenzfalls hat Mitglieder beider Parteien dazu veranlasst, die Folgen eines Ausschlusses von Santos ernsthaft abzuwägen. Santos hat sich in New York in 23 Fällen von Betrug, Geldwäsche, Fälschung von Unterlagen und schwerem Identitätsdiebstahl für nicht schuldig bekannt.

Ausschluss von George Santos: Vorwurf von Straftaten

Die Ethikkommission des Repräsentantenhauses hat am Dienstag eine Erklärung veröffentlicht, in der es heißt, dass sie die gegen Santos erhobenen Vorwürfe weiter untersucht und ihr „weiteres Vorgehen in dieser Angelegenheit am oder vor dem 17. November 2023“ bekannt geben wird, was von einigen Gesetzgebern als Versuch gewertet wird, die Abstimmung über Santos zu verzögern und sein Recht auf ein ordentliches Verfahren zu bekräftigen. Je nachdem, wie der Ausschuss über das Verhalten von Santos entscheidet, könnte er dem Repräsentantenhaus verschiedene Empfehlungen geben, darunter auch Strafen wie Misstrauen, Verweis oder Ausschluss.



Die Abgeordnetenkammer hat einige turbulente Jahre hinter sich, in denen sich der Anstand und die Höflichkeit zwischen den Parteien verschlechtert haben, was zu überstürzten Entscheidungen führte, Gesetzgeber sofort zu verurteilen oder ihren Ausschluss zu fordern. Ein Teil der Abgeordneten ist besorgt, dass die Absetzung von Santos die Unschuldsvermutung ignoriert und einen Präzedenzfall schaffen würde, der den Ausschluss als Standardoption für eine Rüge in einer Zeit vorsieht, in der Vergeltung zur Norm im Parlament geworden ist.



„Jeder, der wach ist, der die Zeitung liest und auf Twitter schaut, versteht jeden Grund, warum er [ausgeschlossen] werden sollte“, sagte der Abgeordnete Anthony D‘Esposito, der am Donnerstag formell seine Entschließung einbrachte, um eine rasche Prüfung der Absetzung von Santos durch das Haus zu erzwingen.

Für einen Ausschluss braucht es zwei Drittel der stimmberechtigten Abgeordneten

Die Erklärung des Ethikausschusses des Repräsentantenhauses hat die Bemühungen derjenigen, die Santos diese Woche aus dem Repräsentantenhaus ausschließen wollen, zunichtegemacht. Für einen Ausschluss sind zwei Drittel der stimmberechtigten Abgeordneten des Repräsentantenhauses erforderlich, d. h. 289 der 433 Mitglieder des Repräsentantenhauses, wenn alle anwesend sind. Die Demokraten haben wiederholt die Absetzung von Santos gefordert, und weniger als 10 der 212 Abgeordneten der Partei zögern noch, für seine Absetzung zu stimmen, so eine mit der Situation vertraute Person, die anonym bleiben wollte, um die parteiinternen Fraktionszählungen zu erörtern. Die Republikaner rechnen jedoch nicht damit, dass viele ihrer Mitglieder für ihn stimmen werden, obwohl mehr als ein Dutzend von ihnen bereits seinen Rücktritt gefordert haben.

Der erneute Vorstoß zur Absetzung von Santos, der zur Wiederwahl antritt, wird von den anderen New Yorker Republikanern D‘Esposito, Nick LaLota, Marcus J. Molinaro, Michael Lawler und Brandon Williams vorangetrieben, die alle ebenfalls Swing Districts im Bundesstaat vertreten und vor schwierigen Wiederwahlen stehen. Sie planen immer noch eine Abstimmung über ihre Entschließung, um das Beste für ihren Staat zu tun, sagte eine Person, die mit den Plänen vertraut ist und unter der Bedingung der Anonymität sprach, um private Überlegungen zu diskutieren.



George Santos. © Jabin Botsford/The Washington Post

Die fünf Republikaner argumentieren, dass es genügend Beweise gibt, um Santos vor einer formellen Verurteilung zu entlassen. Sie berufen sich dabei auf seine ehemalige Schatzmeisterin, die sich schuldig bekannt und vor Gericht zugegeben hat, dass sie sich mit Santos verschworen hat, um Drahtbetrug und Identitätsdiebstahl zu begehen, falsche Angaben zu machen und andere Anklagepunkte vorzubringen.



„Das ist Grund genug für einen Ausschluss. Man kann nicht hierherkommen, nur weil man alle Wähler und Spender belogen hat. Das ist ein Mindeststandard, der meiner Meinung nach für einen Ausschluss durch zwei Drittel der Abgeordneten ausreichen sollte“, sagte LaLota am Donnerstag nach der Einbringung der Resolution.

Santos: Biographie geschönt

Die New Yorker Republikaner weisen auch darauf hin, dass Santos bereits zugegeben hat, seine Biographie während der Kampagne 2022 geschönt zu haben und dass er weiterhin lügt. Erst letzte Woche hatte Santos gegenüber der New York Times behauptet, seine Nichte sei fälschlicherweise von chinesischen kommunistischen Spionen entführt worden, was das New Yorker Police Department sofort dementierte.

„Sie haben es nicht mit jemandem zu tun, der ein rationales menschliches Wesen ist“, sagte Lawler am Donnerstag.



Als Antwort auf seine Kollegen sagte Santos, dass, wenn der Antrag angenommen wird, dies ein klares Zeichen dafür sein sollte, dass dieses Land den Bach runtergegangen ist“.



„Jeder ist unschuldig, bis seine Schuld bewiesen ist. Es ist die Aufgabe der Regierung, die Schuld zu beweisen“, fügte er auf der Social-Media-Plattform Spaces hinzu. „Leider wollen einige meiner Kollegen Richter, Geschworene und Henker sein und mir das Recht auf ein ordentliches Verfahren verweigern.“



Die Republikaner im Repräsentantenhaus haben unterschiedliche Ansichten darüber, ob Santos ausgeschlossen werden sollte. Einige haben den Rücktritt von Santos gefordert. Andere warnen davor, einen Präzedenzfall ohne ordnungsgemäßes Verfahren zu schaffen. Eine Handvoll Republikaner bedauerte, dass sie in der ersten Jahreshälfte dafür gestimmt haben, Demokraten aus Ausschüssen zu verweisen oder auszuschließen, als Vergeltung dafür, dass eine demokratische Mehrheit ihren Kollegen dasselbe angetan hatte.



Zur Autorin Marianna Sotomayor berichtet für The Washington Post über das Repräsentantenhaus. Sotomayor kam 2021 von NBC News zu The Post.

Aber Santos‘ Hang zu Unwahrheiten – zu denen unter anderem die Behauptung gehört, der Enkel von Holocaust-Überlebenden zu sein und in Unternehmen gearbeitet zu haben, die ihn nie eingestellt haben – ist etwas anderes. Dies führte zu parteiübergreifenden Forderungen nach seinem Rücktritt und einem Versuch der Demokraten, ihn Anfang dieses Jahres aus dem Parlament zu verweisen. McCarthy, der damalige Sprecher des Repräsentantenhauses, und alle Republikaner verwiesen die Angelegenheit an den Ethikausschuss, wobei mehrere New Yorker Republikaner versprachen, dass sie seinen Ausschluss beantragen würden, wenn der Ausschuss nicht innerhalb von zwei Monaten einen Bericht vorlegen würde. McCarthy, der bereits über eine hauchdünne Mehrheit verfügte, sagte damals, dass Santos aus dem Kongress entfernt werden würde, wenn der Ausschuss zu dem Schluss käme, dass er gegen das Gesetz verstoßen hat.

Die Schwere der Vorwürfe – die letzten zehn fielen Anfang Oktober, als die Republikaner im Repräsentantenhaus über die Wahl eines Sprechers debattierten – veranlasste die fünf republikanischen Neulinge aus New York dazu, die Ausschlussresolution einzubringen, die von den zuständigen Ausschüssen geprüft werden soll.

„Ich denke, der Unterschied zu dem, was die Demokraten vorgebracht haben, besteht darin, dass der Schatzmeister vor Gericht ein Schuldbekenntnis abgelegt hat, in dem er wichtige Details bestätigt, und dass offensichtlich eine auf dieser Verurteilung basierende Anklage vorliegt“, sagte Lawler.



Nachdem die Republikaner am Mittwoch den Abgeordneten Mike Johnson zu ihrem Sprecher gewählt hatten, machte D‘Esposito ihn darauf aufmerksam, dass er seine Resolution am nächsten Tag formell einbringen würde, in der Hoffnung, dass sie genug Stimmen bekommen würden, um Santos zum sechsten Abgeordneten zu machen, der von seinen Kollegen ausgeschlossen wird.

„Er sagte: ‚Tun Sie, was richtig ist, und tun Sie, was richtig für New York ist‘“, sagte D‘Esposito über Johnsons Reaktion darauf, dass die Resolution eines der ersten Gesetzesvorhaben sei, das unter seiner Aufsicht behandelt werde.



Theodoric Meyer und Leigh Ann Caldwell haben zu diesem Bericht beigetragen.

