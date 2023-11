Trotz intensiver Kämpfe: Russland und die Ukraine machen keine Fortschritte

Von: Lukas Rogalla, Stephanie Munk, Felix Durach

Russische und ukrainische Soldaten kämpfen vor allem am Ostufer des Dnipro, um Awdijiwka und Bachmmut um jeden Meter. Der News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

Einschätzung Londons: Echte Fortschritte weder bei Russland noch bei der Ukraine

Ukrainische Truppen stoßen am Dnipro vor: Schwere Kämpfe in Cherson

Dieser News-Ticker zum Ukraine-Krieg wird laufend aktualisiert.

Die hier verarbeiteten Informationen stammen von internationalen Medien und Nachrichtenagenturen, aber auch von den Kriegsparteien Russland, der Ukraine und ihren Verbündeten. Insbesondere die Angaben zu Verlusten der beteiligten Armeen im Ukraine-Krieg lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Update vom 18. November, 22.15 Uhr: Nach Einschätzung des britischen Verteidigungsministeriums erzielen weder Russland noch die Ukraine bei ihren Kämpfen erhebliche Fortschritte. „Mit Einsetzen des kälteren Winterwetters in der Ostukraine gibt es nur wenige unmittelbare Aussichten auf größere Veränderungen an der Frontlinie“, teilte das Ministerium in London am Samstag in seinem täglichen Update mit.

In der vergangenen Woche hätten die intensivsten Bodenkämpfe in drei Gebieten stattgefunden: im Raum Kupjansk an der Grenze zwischen den Gebieten Charkiw und Luhansk, rund um die Stadt Awdijiwka im Gebiet Donezk und am Fluss Dnipro im Gebiet Cherson, wo ukrainische Streitkräfte einen Brückenkopf auf dem eigentlich russisch besetzten Südufer errichtet haben.

„Keine Seite hat in einem dieser Gebiete wesentliche Fortschritte erzielt“, schrieben die Briten auf X. „Russland erleidet weiterhin besonders schwere Verluste rund um Awdijiwka.“ Augenzeugenberichte legten nahe, dass kleine Drohnen und Artillerie – vor allem Streumunition – weiterhin eine wichtige Rolle spielten, um Angriffe der Gegenseite zu stören.

ISW sieht kleine Fortschritte Russlands – Ukraine bei Bachmut in der Offensive

Update vom 18. November, 15.30 Uhr: Russische Truppen sollen am Freitag kleine Fortschritte an zwei Frontabschnitten in der Region Donezk und in Saporischschja gemacht haben. Das berichtet die US-Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW). An einem Industriegebiet südöstlich von Awdijiwka seien Putins Truppen etwas vorgerückt, wie Aufnahmen Zeigen sollen. Laut russischen Militärbloggern, auf die sich das ISW beruft, gebe es auch leichte Fortschritte bei Stepowe, direkt nordwestlich von Awdijiwka, und in anderen Ortschaften. Mit Zehntausenden Soldaten – und unter hohen Verlusten – versucht Russland seit Wochen, die Kleinstadt bei Donezk einzukreisen und schließlich zu erobern.

Russische Soldaten feuern im Ukraine-Krieg mit einer Haubitze auf feindliche Stellungen. © Stanislav Krasilnikov/Imago

News zum Ukraine-Krieg: Kleine Fortschritte für Moskau bei Uroschaine

Kleine Fortschritte gebe es für Moskau auch bei Uroschaine in der Region Saporischschja, weiter im Süden der Ukraine. Aufnahmen sollen dies laut dem ISW belegen.

Derweil sind ukrainische Streitkräfte bei Bachmut in der Offensive. Laut den ISW-Fachleuten Aufnahmen zeigen Aufnahmen leichte Fortschritte von Kiews Truppen. Söldner der Wagner-Gruppe hatten die Stadt im Mai erobert. Seitdem wird sie von russischen Streitkräften gehalten.

Russland greift Ukraine mit Drohnen an

Update vom 18. November, 10.11 Uhr: Bei schweren russischen Drohnenangriffen ist in den südukrainischen Gebieten Saporischschja und Odessa nach Angaben aus der Ukraine die Energieinfrastruktur getroffen worden. Laut der Kommandostelle Süd der ukrainischen Streitkräfte schlug in Odessa eine Drohne in ein Verwaltungsgebäude eines Energiekomplexes ein und verursachte einen Brand. Eine Person sei verletzt, das Feuer inzwischen unter Kontrolle gebracht worden, hieß es.

In Saporischschja seien ebenfalls mehrere Infrastrukturobjekte getroffen worden, auch dort gab es offenbar ein Feuer. Verletzte habe es nicht gegeben. Wie schon im vorigen Jahr rechnet die Ukraine auch jetzt damit, dass Russland im Winter gezielt die ukrainische Strom-, Wärme- und Wasserversorgung angreift.

Schwere russische Verluste im Ukraine-Krieg

Update vom 18. November, 8.46 Uhr: Die Ukraine meldet, im Ukraine-Krieg binnen eines Tages 620 russische Soldaten getötet zu haben. Zudem gibt der ukrainische Generalstab an, in den letzten 24 Stunden sieben russische Panzer, 14 Artilleriesysteme und 17 Drohnen zerstört zu haben. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Soldaten : 317.380 (+620 zum Vortag)

: 317.380 (+620 zum Vortag) Panzer : 5.422 (+7)

: 5.422 (+7) Gepanzerte Fahrzeuge : 10.141 (+9)

: 10.141 (+9) Artilleriesysteme : 7.726 (+14)

: 7.726 (+14) Mehrfachraketenwerfer : 896 (+1)

: 896 (+1) Luftabwehrsysteme : 586 (+1)

: 586 (+1) Hubschrauber : 324

: 324 Drohnen : 5.726 (+17)

: 5.726 (+17) Tanklastzüge und weitere Fahrzeuge : 10.091 (+14)

: 10.091 (+14) Spezialfahrzeuge und sonstige Ausrüstung: 1.084 (+1)

1.084 (+1) Quelle: Ukrainischer Generalstab vom 18. November 2023. Die Angaben über Verluste Russlands stammen von der ukrainischen Armee. Sie lassen sich nicht unabhängig prüfen. Russland selbst macht keine Angaben über die eigenen Verluste im Ukraine-Krieg.

Update vom 18. November, 7.30 Uhr: Russland hat in der Nacht die ukrainische Hauptstadt Kiew mit Drohnen attackiert. Das teilte Serhii Popko, Leiter der Militärverwaltung der Stadt Kiew, auf Telegram mit. Putins Armee habe fast ein Dutzend Drohnen aus mehreren Richtungen abgefeuert.

Der ukrainischen Luftverteidigung sei es gelungen, die Shahed-Drohnen am Stadtrand von Kiew abzufangen. Verluste oder Schäden an der zivilen Infrastruktur habe es nicht gegeben. Es ist das zweite Mal in diesem Monat, dass Russland Kiew mit Drohnen attackiert.

Ukraine-Krieg: Nach ukrainischem Vorstoß – schwere Gefechte am östlichen Ufer des Dnipro

Kiew – Über Monate hinweg bildetet der Fluss Dnipro im Ukraine-Krieg die Frontlinie zwischen den russischen Streitkräften und der ukrainischen Armee. In Folge der ukrainischen Gegenoffensive in der Region Cherson, zog sich das russische Militär ans Ostufer des Flusses zurück, um dort die Stellung zu halten. Der Dnipro, der gleichzeitig auch als natürliche Barriere gilt, bremste somit das Vorrücken der ukrainischen Truppen aus.

Eine Gruppe ukrainischer Marinesoldaten sitzen in einem Boot im Dnipro an der Frontlinie. © Alex Babenko/dpa

Ukraine-News: Kiew gelingt wichtiger Vorstoß – Schwere Kämpfe in Cherson

Doch der Militärführung in Kiew ist in dieser Woche ein kleiner Coup gelungen. Überraschend war es ukrainischen Soldaten gelungen, den Fluss zu überqueren und ans Ostufer vorzustoßen. Den Erfolg könnten die ukrainischen Streitkräfte nun im für sie besten Fall dafür nutzen, Brückenköpfe am Dnipro-Ostufer zu errichten und somit weiter in Richtung Osten vorzustoßen. Dabei treffen die Soldaten jedoch auf erbitterten Widerstand.

Eine der Hauptaufgaben sei jedoch, die russischen Truppen so weit wie möglich vom Dnipro-Ufer zurückzudrängen, um die ständigen russischen Angriffe auf die Zivilbevölkerung über den Fluss hinweg zu unterbinden. „Je weiter die russische Artillerie von Cherson entfernt ist, umso besser“, schrieb der ukrainische Generalstab am Freitag in einer Mitteilung auf Telegram. Am Ostufer des Flusses käme es aktuell aber immer wieder zu schweren Kämpfen.

Ukraine-News: „Ich danke ihnen für ihre Stärke“ – Selenskyj ehrt ukrainische Soldaten

Weitere Aufgaben der über den Fluss übergesetzten Truppen sei es, „Ablenkungsmanöver, Überfälle und Aufklärungsaktionen durchzuführen“. Unter anderem sollten Nachschubwege der russischen Militärs sowie Artilleriestellungen ausgekundschaftet werden. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj teilte ebenfalls am Freitag Bilder, welche die Soldaten am Ostufer des Dnipro zeigen sollen. „Ich danke ihnen für ihre Stärke und dafür, dass sie vorangekommen sind. Ehre sei allen, die der Ukraine Freiheit und Gerechtigkeit wiederherstellen!“, schrieb der Präsident auf der Plattform X. (fd)