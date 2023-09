Baerbock zu Gast bei Fox News: TV-Auftritt zwischen Präsidentensohn und Außerirdischen

Außenministerin in den USA

Annalena Baerbock ist auf USA-Reise. Dort gibt sie auch dem rechten TV-Sender Fox News ein Interview. Sie wirbt für die weitere Unterstützung der Ukraine.

Washington, D.C. - Annalena Baerbock ist in den USA zu Besuch. Dort gibt es Kritik an angeblich zu zögerlicher Unterstützung der Ukraine durch Deutschland. Die Außenministerin wollte das so nicht stehen lassen – und ließ sich dafür auch von dem rechten TV-Sender Fox News interviewen. Dabei rief sie zu einer gemeinsamen Kraftanstrengung auf. „Die Ukraine muss diesen Krieg gewinnen. Freiheit und Demokratie müssen gewinnen. Und wir werden an der Seite der Ukraine stehen, solange es dauert“, sagte Baerbock in der Sendung „Special Report with Bret Baier“.

Es gehe aber nicht nur um die Ukraine und die „Freiheit in Europa“, so die Ministerin. Der russische Präsident Wladimir Putin kämpfe gegen alle Demokratien weltweit. „Deswegen müssen wir vereint zusammenstehen.“ Sie begegnete damit auch kritischen Stimmen gerade aus den Reihen der Republikaner, die der Bundesregierung mangelndes Engagement vorwerfen. „Wir sind stärker als die brutale Aggression von Putin“, ergänzte die Grünen-Ministerin.

Baerbock spricht bei Fox News über Hilfen für die Ukraine

Baerbock ging in dem Fox-News-Interview auch auf Kritik vonseiten der oppositionellen Republikaner an den massiven Ukraine-Hilfen der Regierung von US-Präsident Joe Biden ein. So hat der frühere Präsident Donald Trump gefordert, die Europäer müssten mehr tun. Die Republikaner können mit ihrer knappen Mehrheit im Repräsentantenhaus neue Hilfen für Kiew blockieren. Sie verstehe Fragen über Inflation und steigende Lebensmittelpreise, sagte Baerbock. „Wir haben die gleiche Diskussion in Europa. Aber wir müssen uns immer fragen, was passieren würde, wenn wir die Ukraine nicht unterstützen würden.“

Die Frage nach der Haltung der Republikaner zur Ukraine-Hilfe stellt sich auch längerfristig. Die Oppositionspartei hat Chancen, bei der Präsidentschaftswahl im November 2024 das Weiße Haus zurückzuerobern. Bei den im Januar startenden Vorwahlen der Partei ist Trump haushoher Favorit.

Baerbock machte aber deutlich, dass sie auch in den Reihen der Trump-Partei Rückhalt für eine langfristige Unterstützung der Ukraine sieht. Und sie mahnte: Wenn Putin den Ukraine-Krieg gewinnen sollte, weil es keine weitere Unterstützung Kiews mehr gebe, „wäre das auch ein fatales Zeichen an andere Diktaturen, an andere Autokratien in dieser Welt“, so Baerbock. Konkret nannte sie den Namen des chinesischen Präsidenten Xi Jinping.

Baerbock tritt bei Fox News zwischen Hunter Biden und Außerirdischen auf

Die Grünen-Politikerin sprach auch über ihren Besuch in Texas, wo sie den republikanischen Gouverneur Greg Abbott getroffen hatte. Sie habe sich vor Ort ein Bild vom Alltag in der breiten Bevölkerung verschaffen wollen, sagte Baerbock. Außerdem habe sie sich darüber informiert, wie der für seine reichen Ölvorkommen bekannte Bundesstaat mehr und mehr auf erneuerbare Energien umsattele.

Bei dem rund sechsminütigen Gespräch mit der Ministerin kam es zu einer technischen Panne, weshalb sich Baier für zwei Fragen durch Ersatzmoderator Rich Edson vertreten lassen musste. Das Interview des Senders mit Baerbock war eingebettet in Berichterstattung über die Anklage gegen US-Präsidentensohn Hunter Biden und die Ankündigung eines Interviews mit dem umstrittenen saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman. Außerdem ging es in der Sendung um einen Report zu Erkenntnissen über Außerirdische.

Baerbock trifft US-Außenminister Blinken

An diesem Freitag setzt Baerbock ihren Washington-Besuch mit Beratungen mit US-Außenminister Antony Blinken fort. Auch bei diesem Treffen dürfte die weitere Unterstützung der von Russland angegriffenen Ukraine eine wichtige Rolle spielen. Vor Beginn der UN-Generalversammlung Anfang kommender Woche in New York wird zudem erwartet, dass auch Themen wie der weitere Umgang mit China und Maßnahmen gegen die Verschärfung der Klimakrise angesprochen werden. (cs/dpa/afp)

