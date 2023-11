Baerbock warnt im ZDF vor „allerschlimmstem“ Szenario im Israel-Krieg

Von: Felix Durach

Außenministerin Baerbock warnt in der ZDF-Sendung „Was nun?“ vor einer Ausweitung des Israel-Kriegs. © Screenshot/ZDF Mediathek

Die Außenministerin ist besorgt über das Entstehen weiterer Fronten in Israel und verteidigt die deutsche Enthaltung bei der UN-Resolution am Freitag.

München – Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) steht nach ihrer Enthaltung bei einer UN-Resolution zum Israel-Krieg am Freitag in der Kritik. Auch deswegen stellte sich die 42-Jährige am Mittwochabend im Rahmen der Sendung „Was nun?“ den Fragen des ZDF und bekräftigte die deutsche Haltung im Krieg in Israel. Dabei warnte die Grünen-Politikerin vor einer Ausweitung des Konflikts und einem drohenden Worst-Case-Szenario.

„Deutschland hat da eine besondere Verantwortung, aber auch eine besondere Rolle. Anders als die USA, die eine der größten Militärmächte sind, ist unsere besondere Rolle gerade auch mit Blick auf Israel, die Gesprächskanäle zu andern Akteuren in der Region (...) offenzuhalten“, erklärte Baerbock mit Blick auf Ägypten und Jordanien die deutsche Enthaltung bei der UN-Resolution.

Krieg in Israel: Baerbock verteidigt UN-Enthaltung und warnt vor Flächenbrand

„Was mich leitet, ist die Sicherheit Israels und die Sicherheit Israels müssen wir über den Tag hinaus gewährleisten“, begründete die Außenministerin ihre Enthaltung weiter. Besorgt blickte die Baerbock hingegen auf eine mögliche Ausweitung des Konflikts. „Die Situation ist ja eben so furchtbar, weil die Gefahr droht, dass es zu einem Flächenbrand in der Region kommt. Deswegen ist es zentral, dass wir im Rahmen dieser Resolution deutlich gemacht haben: Israel hat ein Recht auf Selbstverteidigung.“ Weiter betonte die Außenministerin: „Wenn Hamas nicht vernichtet wird, wird es keinen Frieden in der Region geben.“

Neben den Kämpfen im Gazastreifen warnte die Grünen-Politikerin jedoch auch vor dem Entstehen möglicher anderer Konfliktherde in Israel. „Die Gefahr droht, dass es eine zweite Front gibt – mit Blick auf das Westjordanland – und eine dritte Front, mit Blick auf den Libanon“, bekräftigte Baerbock die drohenden Szenarien im Krieg zwischen Israel und der Hamas. Auch deswegen sei es für die Außenministerin entscheidend, diplomatische Kanäle zu den Akteuren im Nahen Osten offenzuhalten.

Baerbock warnt im Israel-Krieg – dann droht „Allerallerallerallerschlimmstes“

„Wenn die Hisbollah in diesen Konflikt einsteigt, dann droht Allerallerallerallerschlimmstes und genau daran müssen wir mitwirken, dass wir genau das verhindern und das tun wir in unserer besonderen Verantwortung für Israel und in dem besonderen Vertrauen, was wir in dieser Region genießen”, sagte Baerbock weiter.

Die im Libanon ansässige radikal-islamistische Hisbollah gilt als Verbündeter der Hamas und wird Berichten zufolge ebenfalls vom Iran mit Geldern unterstützt. Bereits in den vergangenen Wochen kam es immer wieder zu kleineren Angriffen in der Grenzregion zwischen Israel und dem Libanon. Dabei wurden Mörsergranaten auf israelische Stellungen nahe der Grenze abgefeuert. Die israelische Armee antwortete mit Artilleriefeuer. Eine offizielle Beteiligung am Krieg durch die Hisbollah gibt es bislang aber nicht. (fd)

