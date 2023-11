BaFin bestellt Sonderbeauftragten für deutsches Tochterunternehmen von türkischer Bank

Von: Erkan Pehlivan

Die Finanzaufsicht BaFin ordnet aufsichtliche Maßnahmen an. Ein Sonderbeauftragter soll sicherstellen, dass die KT Bank AG Maßnahmen zu Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung umsetzt.

Frankfurt – Die Finanzaufsicht BaFin geht verstärkt gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung vor. Eine Sonderprüfung habe ergeben, dass die KT Bank AG die für sie geltenden gesetzlichen Vorgaben des Kreditwesengesetzes (KWG) und Geldwäschegesetzes (GWG) nicht in allen geprüften Bereichen erfülle, teilte die Behörde mit. Ein von der BaFin bestellter Sonderbeauftragter soll jetzt künftig überwachen, ob das Institut die angeordneten Maßnahmen umsetzt.

BaFin hat erste Strafzahlung für KT Bank angeordnet

Die Behörde hat gegen das Institut außerdem eine Geldbuße in Höhe von 7.500 Euro verhängt, weil eine Leitungsperson des Instituts ihre Aufsichtspflicht verletzt haben soll. Außerdem soll das Geldhaus zusätzliche Eigenmittel vorhalten, bis die organisatorischen Mängel beseitigt sind.

Die KT Bank ist eine 100-prozentige Tochter der Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. (Kuveyt Türk Beteiligungsbank) in Istanbul. 62,24 Prozen des Konzerns gehören der Kuwait Finance House, 9 Prozent der Islamischen Entwicklungsbank, 9 Prozent der Wafra Inc. Und 18,72 Prozent dem türkischen Staat.

Mutterkonzern hat enge Verbindung zu Erdoğan

Schaut man sich die Leitung der Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş. an, sieht man unter den drei türkischen Mitgliedern enge Verbandlungen mit der Regierung von Präsident Recep Tayyip Erdoğan. Der stellvertretende Vorstandsvorsitzende des Mutterkonzerns der Frankfurter KT Bank ist Nadir Alpaslan, der gleichzeitig auch der stellvertretende Minister für Kultur und Tourismus ist. Im Vorstand sitzt mit Sinan Aksu den Direktor der staatlichen türkischen Stiftungsverwaltung (Vakıflar Genel Müdürlüğü).

Ufuk Uyan ist ebenfalls im Vorstand und gleichzeitig auch der Direktor des Geldhauses. Uyan ist zudem der stellvertretende Vorsitzende der „Türkiye Katılım Bankaları Birliği“ (TKBB), einer Interessensvertretung mehrerer Banken, darunter auch Staatliche.

Erdoğan unterstützt Hamas und nennt Terrormiliz „Befreiungskämpfer“

Erdoğan hatte nach dem Angriff der Terrormiliz Hamas diese als Befreiungsorganisation bezeichnet, die ihr Volk und Land befreien wolle. Auch zuvor hatte die Regierung gute Verbindungen zur Hamas, deren Vertreter auch im Präsidentenpalast empfangen wurden.

Zuletzt hatten Recherchen von Welt ergeben, dass die Terrormiliz über ein „geheimes Portfolio“, ein Firmengeflecht, verfügt. Darin sollen die Namen deutscher Banken auftauchen. Dem Blatt zufolge habe die Hamas-Führung auch auf Dutzende Konten bei türkischen Banken Zugriff, darunter auch die Kuveyt Türk, dem Mutterkonzern der KT Bank.

Stellvertretender Chef von türkischer Bank wegen Geldwäsche in den USA verurteilt

Auch in den USA hatten türkische Banken massive Probleme. Ein Gericht in Manhattan hat den früheren Vize-Chef der staatlichen türkischen Halkbank, Mehmet Hakan Atilla, wegen Beihilfe zur Umgehung amerikanischer Iran-Sanktionen und wegen Bankbetrugs schuldig gesprochen. Atilla, 47, wurde im März 2017 in ein US-Gefängnis gebracht und erst im Juli 2019 freigelassen.

Die KT Bank wurde von unserer Redaktion angefragt und konnte uns trotz Fristverlängerung bis Redaktionsschluss keine Antwort geben.