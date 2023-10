Söder vor Wahlsieg: FW-Mann rechnet in nur einem Satz mit AfD-Rede ab – minutenlanger Applaus folgt

Markus Söder will sich vom Landtag in Bayern erneut zum Ministerpräsidenten wählen lassen. Doch ein AfD-Mann könnte ihm die Show stehlen.

Landtag in Bayern : Markus Söder will erneut Ministerpräsident werden

in : Markus Söder will erneut Ministerpräsident werden Rechtspopulist plant Auftritt: AfD-Mann Daniel Halemba kündigt Erscheinen im Landtag an

plant Auftritt: AfD-Mann Daniel Halemba kündigt Erscheinen im Landtag an Alle Entwicklungen und Neuigkeiten aus der Sitzung des bayerischen Landtags im News-Ticker.

Update vom 31. Oktober, 10.40 Uhr: Florian von Brunn (SPD) kündigt in seiner Rede an, künftig weiter den „Finger in die Wunde“ legen zu wollen. Die Maßnahmen von CSU und Freien Wähler würden nicht ausreichen, um die Probleme im Freistaat zu lösen. „Es fehlt ein korrekter Plan“, sagt von Brunn. Mit Blick auf den Fachkräftemangel fordert die SPD ein „Gute-Löhne-Gesetz“ und ein „Tariftreuegesetz“. Auch müsse der Freistaat mehr für die Kinderbetreuung machen. In diesem Bereich begrüßte von Brunn die Pläne der Regierungsfraktionen. „Wir werden bei diesem Thema nicht locker lassen“, sagte der SPD-Fraktionsvorsitzende auch mit Blick auf den Wohnungsmangel.

Ähnlich wie Schulze bot auch von Brunn eine inhaltliche Zusammenarbeit mit CSU und Freien Wählern bei den für die SPD wichtigen Punkten.

Update vom 31. Oktober, 10.34 Uhr: Als Nächstes spricht die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Katharina Schulze. „Wer wollen wir als Land sein?“, fragt Katharina Schulze (Grüne). „Humanität und Ordnung“ sei für die Grünen der Schlüssel. Die „populistischen Methoden“ der Regierung kritisierte Schulze als nicht hilfreich. „Wir Grüne sind Impulsgeber und Kontrollinstanz und weil wir unsere Arbeit ernst nehmen, sind wir Regierungsfraktion im Wartestand“, sagt Schulze und erntete dafür Gelächter aus den Reihen der anderen Fraktion. „Sie brauchen da gar nicht zu lachen, ich meine das ernst“, quittiert Schulze die Reaktionen.

„Jetzt ist der Punkt gekommen, wo wir Demokratinnen und Demokraten uns unterhaken“, fordert Schulze weiter und bietet der Regierung eine Zusammenarbeit bei der Stärkung der Sicherheitsbehörden und der Demokratie an. „Die Aufgaben sind gewaltig“, sagt Schulze und beschwört einen Zusammenhalt zwischen den demokratischen Parteien.

Landtag in Bayern: FW-Vorsitzender rechnet mit AfD ab und erntet minutenlangen Applaus

Update vom 31. Oktober, 10.20 Uhr: „Wenn es eine Schande für Bayern gibt, dann hat sie gerade gesprochen“, sagte der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler, Florian Streibl, mit Blick auf Ebener-Steiners Rede und erntet dafür minutenlangen Applaus. Lediglich die Abgeordneten der AfD polterten lautstark gegen die Aussagen Streibls und forderten eine Rüge von Landtagspräsidentin Aigner.

Afd-Fraktionschefin Katrin Ebner-Steiner hatte im Landtag erwartungsgemäß generell mit dem Koalitionsvertrag zwischen CSU und Freien Wählern abgerechnet. Dabei wiederholte sie viele Vorwürfe gegen Söders Regierung, mit Blick auf die Corona-Krise, wie auch die Migrationskrise. Es waren markige Worte, die Ebner-Steiner im Landtag von sich gab. Aus ihrer Fraktion gab es im Anschluss erwartungsgemäß Applaus.

Wesentlich mehr geklatscht wurde allerdings schon nach wenigen Sekunden, als der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler Florian Streibl direkt im Anschluss das Wort übernahm. Nach seinem ersten Satz gab es im Landtag sehr langen Applaus. Auch Markus Söder klatschte in die Hände, als Streibl sagte: „Wenn es eine Schande in Bayern gibt, dann hat sie gerade eben gesprochen“. Damit nahm Streibl wörtlich Bezug auf Sätze in Ebner-Steiners Rede, die Söders Regierung „Schande“ bei Entscheidungen in der Vergangenheit vorgeworfen hatte.

Mit Blick auf den Krieg im Nahen Osten erklärt Streibl, seine „Gedanken und Gebete“ seien bei den Menschen in Israel, die Angehörige verloren haben oder noch um deren Sicherheit bangen müssen. „Wir denken, es ist ein guter Vertrag und er ist nirgendwo abgeschrieben“, schließt der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler erneut mit einer Spitze in Richtung der AfD. Seine Fraktion werde dem Wahlvorschlag der CSU-Fraktion „mit Freude zustimmen“.

Landtag in Bayern: Bei Rundumschlag – AfD-Vorsitzende Ebner-Steiner schweigt zu Halemba

Update vom 31. Oktober, 10.10 Uhr: Die Vorsitzende der AfD-Fraktion, Katrin Ebner-Steiner, holt zu einem Rundumschlag gegen die zurückliegende Landesregierung aus und kritisiert vor allem die Corona-Maßnahmen und die Migrationspolitik in Deutschland und Bayern. Auch auf die Klimakrise nimmt Ebner-Steiner Bezug und warnt vor einem „wirtschaftlichen Selbstmord“ zugunsten des Klimas. Den Koalitionsvertrag von CSU und Freien Wähler bezeichnete die AfD-Fraktionsvorsitzende als „Etikettenschwindel“.

„Der Wind in dieser Legislaturperiode wird sich noch einmal verstärken, also ziehen Sie sich warm an“, kündigt Ebner-Steiner an. Zu der Verhaftung des AfD-Abgeordneten Daniel Halemba äußerte sich die Fraktionsvorsitzende jedoch nicht.

Update vom 31. Oktober. 10.08 Uhr: Der Vorsitzende der CSU-Fraktion im Landtag, Klaus Holetschek, hat nun offiziell Markus Söder für die Wahl zum Ministerpräsidenten vorgeschlagen. Anschließend hat Landtagspräsidentin Aigner die Aussprache eröffnet.

Update vom 31. Oktober, 10.06 Uhr: Ilse Aigner hat die Sitzung im Landtag eröffnet. Sie begrüßt die Ehrengäste, darunter auch Markus Söders Familie und Ex-Ministerpräsident Edmund Stoiber. Der einzige Tagesordnungspunkt heute: die Wahl des Ministerpräsidenten.

Markus Söder vor Wahl zu Ministerpräsidenten – AfD-Mann Halemba im Landtag angekommen

Update vom 31. Oktober, 10.00 Uhr: Die Sitzung des bayerischen Landtags beginnt in Kürze. Während die Freien Wähler ihre Kabinettsposten bereits vergeben haben, halten sich Markus Söder und die CSU noch bedeckt. Wer aus ihren Reihen die begehrten Ministerposten erhält, ist teilweise noch nicht bekannt. Auch der AfD-Mann Daniel Halemba ist bereits im Münchener Landtag angekommen.

Erstmeldung vom 31. Oktober: München – Ein großer Tag für Markus Söder. Am heutigen Dienstag wird der Landtag Bayerns ihn erneut zum Ministerpräsidenten wählen. Seine Koalition aus CSU und Freien Wählern kommt auf eine solide Mehrheit von 122 Abgeordneten bei insgesamt 203 Sitzen. Entsprechend entspannt kann der 56 Jahre alte Politiker in die heutige Sitzung des Landtags gehen.

Spannend wird aber wie immer, ob und wie viele Abweichler aus den eigenen Reihen Markus Söder die Gefolgschaft bei der Wahl im Landtag verweigern. Sollten mehrere Abgeordnete aus der bayerischen Regierungskoalition sich der Stimme enthalten, würde das als erste Niederlage Söders in der neuen Legislaturperiode gewertet werden.

Markus Söder hofft auf Wahlsieg – Daniel Halemba sorgt für Furore

Während Söder als seiner Wiederwahl im Landtag entgegenblickt, sorgt ein bislang eher unbekannter Politiker in Bayern weiter für Furore. Die Rede ist von AfD-Politiker Daniel Halemba. Nach der Entscheidung des Amtsgerichts Würzburg, den Haftbefehl gegen ihn unter Auflagen außer Vollzug zu setzen, kündigte Halemba sein Erscheinen in München an. „Sie werden mich morgen bei der Sitzung im Parlament sehen können“, kündigte der 22 Jahre alte Vertreter der Rechtspopulisten am Montagabend in Würzburg an.

Nach seiner Festnahme am Montag kündigt Daniel Halemba (AfD, m.) einen Auftritt im bayerischen Landtag an – zur Wahl von Markus Söder (CSU, r.) als Ministerpräsident. © Sven Simon/Imago / Heiko Becker/dpa / Montage: IPPEN.MEDIA

Zuvor hatte das Amtsgericht entschieden, dass sich Halemba ab sofort einmal wöchentlich an seinem Wohnsitz Würzburg bei der Polizei melden muss. Das teilte Oberstaatsanwalt Thorsten Seebach mit. Zudem wurde dem AfD-Mann der Kontakt zu Mitgliedern der „Burschenschaft Teutonia Prag zu Würzburg“ untersagt. Die Räumlichkeiten der Studentenverbindung dürfe er nicht betreten. „Wir beobachten Herrn Halemba genau“, sagte Seebach.

Daniel Halembas Anwalt: „Er ist gewählter Abgeordneter!“

Halemba ist nach eigenen Angaben seit 2021 Mitglied der „Burschenschaft Teutonia Prag zu Würzburg“. In deren Räumen führte die bayerische Polizei im September 2023 eine Razzia durch. Das meldete die Nachrichtenagentur dpa. Die Ermittler vermuteten, dass sich im Verbindungshaus der Burschenschaft Gegenstände mit Kennzeichen der Partei der Nationalsozialisten, NSDAP, sowie Aufkleber und Schriften rassistischer Natur befinden könnten. Die Auswertung habe den Verdacht bestätigt, sagte Seebach.

Halembas Anwalt sagte der dpa: „Er ist gewählter Abgeordneter, und er hat meines Erachtens einen Anspruch gegen die Regierung und das Justizministerium, dass die ihre Beamten anweisen, dass die den Haftbefehl nicht mehr vollstrecken.“ Halemba konnte am Montagnachmittag nicht an der konstituierenden Sitzung des Landtags in München teilnehmen.

Sollte Markus Söder wie erwartet erneut zum Ministerpräsidenten gewählt werden, würde der CSU-Chef in seine zweite Amtszeit gehen. Übernommen hatte Söder den Posten 2018 von Horst Seehofer. Seit 2019 ist Söder außerdem Vorsitzender der CSU. Mitglied des bayerischen Landtags ist er bereits seit 1994. (dil/dpa)