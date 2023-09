Wiesn-Watschn im Wahlkampf: Söder wettert gegen höhere Gastro-Steuer – „Essen und Trinken zu teuer“

Von: Franziska Schwarz

Teilen

CSU-Chef Markus Söder beim Oktoberfest kurz vor der Bayern-Wahl 2023 © Tobias Schwarz/AFP

Auch auf dem Oktoberfest machte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ein kleines bisschen Wahlkampf. Zur Stunde berät der Vorstand seiner CSU die weiteren Schritte.

München – Kommenden Samstag ist CSU-Parteitag. Eine Woche vorher hat Parteichef Markus Söder den Aufschlag gemacht. Einen „Deutschlandpakt gegen unkontrollierte Zuwanderung“ fordert er. Sein CDU-Amtskollege Friedrich Merz fände eine Obergrenze auch gut, SPD-Innenministerin Nancy Faeser nicht.

Umfragen zur Bayern-Wahl stellen „Aiwanger-Hoch“ fest

An diesem Montag (18. September) trifft sich in München der CSU-Vorstand zur Vorbereitung dieses Parteitags, zu dem laut Vorabmeldungen auch Merz kommen will. Auf der Tagesordnung steht auch die weitere Koordinierung des Wahlkampfs zur Bayern-Wahl am 8. Oktober. Umfragen zur bayerischen Landtagswahl stellen seit Kurzem ein „Aiwanger-Hoch“ fest, womit gemeint ist, dass die Freien Wähler nach der Flugblatt-Affäre an Zustimmung gewinnen.

Auf dem jetzt gestarteten Oktoberfest übrigens soll Wahlkampf offiziell keine Rolle spielen. Trotzdem erhob Söder kurz vor dem Anstich eine politische Forderung. Die „Gastro-Steuer“ dürfe nicht erhöht werden: „Ich finde, Essen und Trinken ist eh schon zu teuer“, rief er den Menschen im Festzelt zu.

Bayerns Ministerpräsidenten seit 1945 Fotostrecke ansehen

Meiden CSU-Politiker Fotos mit Aiwanger auf dem Oktoberfest?

Auch sein Vize-Regierungschef und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger war dieses Jahr schon auf dem Volksfest – und wird nach eigenen Angaben derzeit so oft um Selfies gebeten „wie noch nie“. Die Nachrichtenagentur dpa berichtete allerdings von Eindrücken, wonach CSU-Politiker sich eher nicht gemeinsam mit Aiwanger auf der Wiesn zeigen wollten.

Danach gefragt, kommentierte Aiwanger das am Samstag so: „Ob ein CSUler mit mir auf ein Foto will oder nicht“, das interessiere ihn weniger. „Wichtig ist, dass die Leute ein Selfie machen wollen.“

Wahlkampf vor Landtagswahl: Pressekonferenz mit Söder in München

Aiwanger war in den vergangenen Wochen in die Schusslinie geraten, nachdem bekanntgeworden war, dass er in seiner Zeit als Gymnasiast ein antisemitisches Flugblatt in seiner Schultasche mit sich geführt hatte. Er bestreitet die Autorenschaft für die Hetzschrift, bekannt dazu hat sich sein Bruder.

Söder hatte Aiwanger trotz heftiger Kritik im Amt belassen, die CSU will die Koalition mit den Freien Wählern auch nach der Bayern-Wahl fortführen. Nach der Sitzung des CSU-Vorstands ist ab 12.30 Uhr eine Pressekonferenz mit Söder anberaumt. (frs mit Nachrichtenagenturmaterial)