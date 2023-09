„Aiwanger-Effekt“ in Umfragen? Abwärtstrend der CSU erhöht den Druck auf Söder

Beim politischen Frühschoppen in Gillamoos: CDU-Chef Friedrich Merz (l.) und CSU-Chef Markus Söder

Bayern-Wahl

Von Franziska Schwarz schließen

Für Söders CSU sind die Umfragen zur Bayern-Wahl nicht rosig – verschiebt das nun den Blick auf die K-Frage in der Union?

Berlin/München – Beim gemeinsamen politischen Frühschoppen befand Friedrich Merz, Markus Söder habe das den Skandal um Hubert Aiwanger „bravourös“ gelöst. Doch Aiwangers Freie Wähler erreichen nun ein Umfrage-Hoch, während der „BayernTrend“ die CSU bei nur 36 Prozent sieht. Damit liegt Bayerns Ministerpräsident nun unter den historisch niedrigen 37,5 Prozent, welche die CSU bei der Landtagswahl 2018 erzielt hat.

„Aiwanger-Effekt“ in den Umfragen verärgert wohl einige in der Söder-CSU

Söder gab sich schon zuvor im ZDF betont gelassen und bezeichnete einen CSU-Endstand nahe 40 Prozent bei der Bayern-Wahl als „belastbares Ergebnis“. Der CSU-Chef hatte zuvor entschieden, in der Flugblatt-Affäre an seinem Vize-Regierungschef festzuhalten.

Doch in seiner CSU seien einige nicht gelassen, sondern „angepisst“ wegen dieses Effekts, erfuhr nun der Tagesspiegel von einem langjährigen Vorstandsmitglied und fragte aus Berlin: Verschiebt sich jetzt das Machtgefüge in der Union? „In der CDU hofft der ein oder andere, dass Söder mit einem weniger glanzvollen Ergebnis in Zukunft demütiger auftritt“, zitierte die Zeitung aus CSU-Kreisen.

CSU vor Bayern-Wahl unter Umfrage-Druck – aber Söder bei K-Frage ein „Faktor“?

Aiwanger baut seine Freien Wähler gerade zu einer Art gemäßigterer „Alternative für Bayern“ um, kommentierte der Münchner Merkur, die CSU hingegen profitiere kaum vom Unmut über die Ampel-Koalition. Die CDU mit Oppositionsführer Friedrich Merz indes auch nicht wirklich. Sie kommt in der „Sonntagsfrage“ zwar auf 29 Prozent, doch nennenswerten Zuwachs verzeichnet nur die AfD mit 22 Prozent.

Den Streit um die K-Frage in der Union dürfte das „Bayerntrend“-Ergebnis keinesfalls lösen. „Für mich ist das Thema erledigt“, ließ Söder zwar im ZDF wissen. Doch Söder soll angeblich eine Kanzlerkandidatur erwogen haben – vorausgesetzt aber, er würde mit der CSU mehr als 40 Prozent holen. Aus CDU-Parteikreisen berichtete der Tagesspiegel nun aber, dass man dort nicht so auf die Zahlen sieht: „So oder so wird Markus Söder ein Faktor sein, wenn nächstes Jahr die K-Frage entschieden wird“, hieß es laut dem Bericht.

Merz, der als CDU-Chef eigentlich „Vortritt“ auf die Unions-Kanzlerkandidatur genießt, steht nach eineinhalb Jahren im Amt allerdings auch in der eigenen Partei in der Kritik. Einzelne in der CDU stellen laut der Nachrichtenagentur dpa sogar schon öffentlich infrage, ob Merz der Richtige ist, wenn es darum geht, Kanzler Olaf Scholz (SPD) bei der Bundestagswahl 2025 herauszufordern. (frs mit dpa-Material)