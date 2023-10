Direkt nach Bayern-Wahl: Ex-CSU-Chef attackiert Aiwanger – „Schamlos ausgenutzt“

Die Freien Wähler mit Aiwanger fordern erneut, was Bayerns Ministerpräsident Söder entschieden ablehnt. Der News-Ticker zur Bayern-Wahl.

Update vom 9. Oktober, 10.43 Uhr: Ab 11 Uhr wollen die Freien Wähler mit Parteichef Hubert Aiwanger und Generalsekretärin Susann Enders eine Pressekonferenz in München geben. Wir informieren Sie dann an dieser Stelle über die wesentlichen Aussagen.

Aiwanger hält für Freie Wähler Einzug in den Bundestag für möglich

Update vom 9. Oktober, 10.19 Uhr: „Diese Welle darf natürlich nicht an den bayerischen Grenzen haltmachen“: Mit diesen Worten bejubelte Hubert Aiwanger am Wahlabend den Erfolg seiner Freien Wähler bei der Bayern-Wahl. „Wir werden nächstes Jahr bei der Europawahl auch das Land rocken“, sagte Aiwanger weiter. Und wenn die Freien Wähler „fleißig“ weiter arbeiteten – „dann ist auch der Einzug in den Deutschen Bundestag 2025 möglich“.

Die Freien Wähler seien Volkspartei in Bayern, sagte der stellvertretende bayerische Ministerpräsident auch und betonte: „Wir sind nicht radikal unterwegs mit dummen Sprüchen, sondern wir lösen Probleme.“

Nach Bayern-Wahl: Söder will Aiwanger direkt im Zaum halten

Erstmeldung vom 9. Oktober: München – Die Stimmung nach der Bayern-Wahl: Tränen, Trotz und Totenstille bei der SPD, die AfD könnte mit Donnerwetter in den neuen Landtag einziehen – und Söder will Aiwanger direkt im Zaum halten: „Die CSU ist die klare Nummer 1 und gibt die Richtlinien vor“, betonte Bayerns Ministerpräsident auf der Wahlparty in München.

Die CSU hat mit laut vorläufigem Endergebnis von 37,0 Prozent zwar nur minimal verloren (-0,2), aber damit dennoch ihr schlechtestes Ergebnis seit 1950 eingefahren. Zweitstärkste Kraft sind im Maximilianeum künftig die Freien Wähler, sie erhielten 15,8 Prozent der Stimmen (+4,2)

Bayern-Wahl: Ex-CSU-Chef Huber benennt Fehler der CSU

Doch nach Ansicht von Ex-CSU-Chef Erwin Huber ist das starke Abschneiden der Freien Wähler mit Hubert Aiwanger auch hausgemacht. „Ich glaube, dass es strategisch ein Fehler war, einen Koalitionswahlkampf zu führen“, sagte er am Tag nach der Landtagswahl im Deutschlandfunk. CSU-Chef Markus Söder hatte eine Zusammenarbeit mit den Grünen zuvor stets ausgeschlossen und seinen Wunsch bekräftigt, die Koalition mit den Freien Wählen unter Hubert Aiwanger fortzusetzen.

Aiwanger habe die Zusage der CSU für eine Fortsetzung der Koalition „schamlos ausgenutzt, die Beinfreiheit genutzt für Populismus und Propaganda“. „Und das ist auch zulasten der CSU gegangen“, sagte Huber. Aiwangers Trick sei es gewesen, sich in der Flugblatt-Affäre zum Opfer zu stilisieren, meinte Huber außerdem.

Nach Bayern-Wahl: CSU lehnt viertes Ministerium für Freie Wähler ab

Unterdessen hat CSU-Generalsekretär Martin Huber Wünschen der Freien Wähler nach einem vierten Ministerium in Bayern eine Absage erteilt. „Das Ergebnis gibt nicht den Anspruch her, seitens der Freien Wähler ein weiteres Ministerium zu fordern“, sagte er jetzt im Bayerischen Rundfunk (BR). Der Anspruch sei durch das Ergebnis nicht ableitbar.

Schon vor der Bayern-Wahl hatten die Freien Wähler als viertes Ministerium das Landwirtschaftsministerium ins Gespräch gebracht. Söder hatte dem schon damals eine klare Absage erteilt.

Der Fraktionschef der Freien Wähler, Florian Streibl, hatte am Morgen dem BR nun gesagt, über das Landwirtschaftsministerium müsse noch einmal diskutiert werden. Das Ergebnis als zweitstärkste Kraft im bayerischen Landtag müsse sich auch in der Regierungsbildung widerspiegeln, sagte er wenige Minuten vor Huber.

CSU und Freie Wähler wollen ihre bisherige Koalition fortsetzen. Die Freien Wähler stellen bisher mit Parteichef Aiwanger den Vize-Ministerpräsidenten und Wirtschaftsminister. Sie führen zudem bisher das Kultusministerium und das Umweltministerium. (mit Nachrichtenagenturmaterial)