Umfrage zur Bayern-Wahl: CSU stabil vorne – Dreikampf um Platz zwei völlig offen

Von: Felix Durach

CSU-Parteivorsitzender Markus Söder beim CSU-Parteitag in München. © Peter Kneffel/dpa

Freie Wähler, Grüne und die AfD sind eine Woche vor der Bayern-Wahl quasi gleichauf. Für die FDP könnte es ein ganz bitterer Wahlabend werden.

München – In einer Woche sind die Wahlberechtigten in Bayern zum Gang an die Wahlurne aufgerufen, um einen neuen Landtag für die kommenden fünf Jahre zu wählen. Wenn es nach Ministerpräsident Markus Söder (CSU) geht, soll die aktuelle Landesregierung auch die neue werden. Eine „bürgerliche Koalition“ aus CSU und Freien Wählern regiert seit 2018 in Bayern. Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger hat ebenfalls seine Bereitschaft für die Fortführung der Zusammenarbeit erklärt. Und auch die jüngsten Umfragen deuten darauf hin, dass das Bündnis erneut die nötige Mehrheit bekommen könnte.

Bayern-Wahl: CSU in Umfragen bei 37 Prozent – Dreikampf um Platz zwei

In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag von Spiegel und der Augsburger Allgemeinen liegt die CSU weiter unangefochten auf Platz 1. 37 Prozent würden aktuell der CSU bei der Landtagswahl am Sonntag ihre Stimme geben. Die Frage danach, wer die zweitstärkste Kraft im Freistaat wird, ist jedoch eine Woche vor der Wahl noch völlig offen.

Freie Wähler und Grüne liegen in der aktuellen Umfrage gleichauf bei 15 Prozent. Knapp dahinter stehen jedoch die Rechtspopulisten der Alternative für Deutschland mit 14 Prozent. Unter Berücksichtigung des statistischen Fehlers ist der Dreikampf um den zweiten Platz bei der Landtagswahl noch völlig offen. Unabhängig vom Ausgang dieses Dreikampfes scheint jedoch kein Weg an einer Koalition aus CSU und Freien Wählern vorbeizuführen. Söder hatte im Vorlauf eine Zusammenarbeit mit der AfD oder den Grünen kategorisch ausgeschlossen.

Ein anderes Stimmungsbild gibt es bei den Jugendlichen in Bayern. Dort würden ausgerechnet die Grünen schwach abschneiden. Das geht aus dem vorläufigen Ergebnis der „U18-Wahl“ in Bayern hervor.

SPD vor Bayern-Wahl weiter einstellig – FDP muss zittern

Die SPD steht in der Umfrage bei neun Prozent, die FDP weiterhin bei vier Prozent. Damit würden die Liberalen um Spitzenkandidat Martin Hagen den Wiedereinzug ins Parlament verpassen. Weit entfernt von einem Einzug in den Landtag ist weiterhin die Linke, die bei einem Prozent steht.

Civey hat für die „Sonntagsfrage“ vom 24. September bis zum 1. Oktober rund 5000 Bayerinnen und Bayern ab 18 Jahren online befragt. Die Ergebnisse sind aufgrund von Quotierungen und Gewichtungen repräsentativ unter Berücksichtigung des statistischen Fehlers von 2,5 Prozentpunkten. Die Fragestellung lautete: „Wen würden Sie wählen, wenn am Sonntag Landtagswahl in Bayern wäre?“ (fd)