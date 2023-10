Live-Ticker zur Bayern-Wahl: CSU vor erneutem Triumph – FDP muss bangen

Von: Felix Durach

Bei der Bayern-Wahl am Sonntag wählen die bayerischen Bürger einen neuen Landtag. Die CSU liegt in den Umfragen deutlich vorne. Der Live-Ticker.

Ministerpräsident Markus Söder strebt eine Fortführung der Koalition mit den Freien Wählern an

Am Sonntag (8. Oktober) wird die Landtagswahl in Bayern abgehalten

München – Am Sonntag (8. Oktober) blickt das politische Deutschland in den Freistaat. Dann findet in Bayern die Landtagswahl 2023 statt. Während sich für die CSU um Ministerpräsident Markus Söder der nächste Wahlsieg anbahnt, zeichnet sich bei der Bayern-Wahl im Rennen um Platz zwei ein völlig offener Dreikampf ab. Freien Wähler, Grüne und der AfD lagen zuletzt in den Umfragen gleichauf. Für die FDP hat der politische Überlebenskampf längst begonnen. Die Liberalen um Spitzenkandidat Martin Hagen müssen um einen Einzug ins Parlament bangen.

Bayern-Wahl: Söder strebt Fortführung der Koalition mit Freien Wählern an

Rund 9,4 Millionen Wahlberechtigte in Bayern sind am Samstag dazu aufgerufen, ihre Stimme für einen neuen Landtag abzugeben. Nachdem die CSU bei der zurückliegenden Landtagswahl im Jahr 2018 ihre absolute Mehrheit nicht verteidigen konnte, einigten sich die Christsozialen im Anschluss auf eine Koalition mit den Freien Wählern. Ein Projekt, das auch nach der Bayern-Wahl am Sonntag weitergeführt werden soll. Ministerpräsident Söder kündigte bereits Wochen vor der Wahl an, nicht mit den Grünen koalieren zu wollen. Eine Zusammenarbeit mit der AfD schloss Söder ebenfalls kategorisch aus.

Partei Ergebniss bei der Landtagswahl 2018 CSU 37,2 Prozent Bündnis90/Die Grünen 17,6 Prozent Freie Wähler 11,6 Prozent AfD 10,2 Prozent SPD 9,7 Prozent FDP 5,1 Prozent

Streitpunkt Landwirtschaftsministerium? Aiwanger stellt Forderungen an die CSU

Auch die Freien Wähler um Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger haben sich für eine Fortsetzung der sogenannten „bürgerlichen Koalition“ ausgesprochen. Die „Flugblatt-Affäre“, durch die Aiwanger stark unter Druck geraten war, hat sich eher positiv auf die Umfragewerte der Freien Wähler ausgewirkt. In den jüngsten Erhebungen erreichte die Partei Werte um die 15 Prozent.

Die Kandidaten bei der Landtagswahl in Bayern (v.l.n.r.): Florian von Brunn (SPD), Hubert Aiwanger (Freie Wähler), Markus Söder (CSU), Ludwig Hartmann (Bündnis90/Die Grünen).

Zum Knackpunkt bei den Koalitionsverhandlungen könnte das Landwirtschaftsministerium werden. Dieses hatte Aiwanger im Wahlkampf als zusätzliches Ministerium für die Freien Wähler gefordert. Söder hatte jedoch betont, dass die Behörde von Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber bei der CSU bleiben solle.

Bayern-Wahl: Dreikampf um Platz zwei – FDP kämpft um Einzug in den Landtag

Völlig offen ist jedoch auch kurz vor der Wahl, wer die zweitstärkste Kraft im Parlament werden wird. In den Umfragen zeigten sich die Freien Wähler immer wieder gleich auf mit den Grünen und der AfD. Erst das Ergebnis am Sonntag wird dann auch zeigen, wer die stärkste Oppositions-Fraktion im Landtag stellen wird. Deutlich hinter den drei Parteien und im einstelligen landete in den letzten Umfragen die SPD um Spitzenkandidat Florian von Brunn. Ein langer Wahlabend könnte es darüber hinaus auch für die FDP werden, die weiter um den Einzug in den Landtag bangen müssen. In Umfragen lagen die Freien Demokraten zuletzt regelmäßig unter der Fünf-Prozent-Hürde.

Ab 8 Uhr können die Wahlberechtigten am Sonntag ihre Stimmen abgeben. Die Wahllokale schließen um 18 Uhr. Kurz darauf ist mit der ersten Prognose zu rechnen. Im Laufe des Abends folgen dann weitere Hochrechnungen. Das vorläufige Endergebnis dürfte dann am Montagmorgen feststehen. Alle Informationen zum Stimmzettel der Bayern-Wahl finden Sie hier. (fd)