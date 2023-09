„Bedrohung der Demokratie“: Biden richtet scharfe Vorwürfe an Trump

Teilen

Allmählich beginnt der US-Präsidentschaftswahlkampf: Biden warnt in einer Rede vor seinem wahrscheinlichen Herausforderer und dessen „MAGA“-Bewegung.

Phoenix – Präsident Joe Biden hat am Donnerstag den ehemaligen Präsidenten Donald Trump und seine Anhänger für die fortgesetzten Versuche, die amerikanische Demokratie zu untergraben, scharf gerügt und eine seiner deutlichsten Warnungen ausgesprochen, dass Trump eine Bedrohung für die demokratischen Prinzipien und Institutionen darstellt.

In einer deutlichen Wendung griff Biden Trump frontal an und verzichtete auf seine üblichen schrägen Anspielungen auf seinen Vorgänger, der in den Vorwahlen der Republikaner einen großen Vorsprung hat und bei den Präsidentschaftswahlen im nächsten Jahr gegen Biden antreten wird. Biden nannte Trumps Namen, bevor er auf sein antidemokratisches Verhalten einging: unerbittliche Angriffe auf die Presse, Lob für die Angreifer vom 6. Januar, Pläne zur Konsolidierung der Macht in der Exekutive und der Wunsch, Beamte zu entlassen, die ihm gegenüber nicht loyal genug sind.



„In Amerika geschieht gerade etwas Gefährliches“, sagte Biden. „Es gibt eine extremistische Bewegung, die die Grundüberzeugungen unserer Demokratie nicht teilt“. Er fügte hinzu: „Wir sollten uns alle daran erinnern: Demokratien müssen nicht am Ende eines Gewehrs sterben. Sie können sterben, wenn die Menschen schweigen, wenn sie nicht aufstehen und die Bedrohungen der Demokratie nicht verurteilen.“



The Washington Post vier Wochen gratis lesen Ihr Qualitäts-Ticket der washingtonpost.com: Holen Sie sich exklusive Recherchen und 200+ Geschichten vier Wochen gratis.

Im Rahmen seiner Rede kündigte Biden auch an, dass er Bundesmittel für den Bau der McCain-Bibliothek verwenden wolle, wobei er das Erbe des verstorbenen Senators John McCain (Republikaner, Arizona) aufgriff, um zu betonen, dass Demokratie keine Frage der Parteizugehörigkeit ist. Biden, der McCains Bereitschaft lobte, sich in wichtigen Fragen gegen die Partei-Orthodoxie zu stellen, hob den ehemaligen Senator als Gegenbeispiel zu Trump und anderen Republikanern hervor, die er für ihr „ohrenbetäubendes“ Schweigen zu den anhaltenden Bedrohungen der Demokratie durch den ehemaligen Präsidenten kritisierte.

„Ich bin gekommen, um das McCain-Institut und die Bibliothek zu ehren, weil sie die Heimat eines stolzen Republikaners sind, der sein Land an die erste Stelle gesetzt hat“, sagte Biden. „Unser Engagement sollte nicht weniger sein, denn die Demokratie sollte alle Amerikaner vereinen, unabhängig von ihrer politischen Zugehörigkeit“.



Biden äußert sich nicht zu Verfahren gegen Trump

Bidens Rede sollte offenbar einen Kontrast zu den turbulenten Ereignissen dieser Woche bilden, die von den Republikanern angeführt wurden: eine Präsidentschaftsdebatte, die von Beleidigungen und Unterbrechungen geprägt war, ein Amtsenthebungsverfahren, bei dem es keine direkten Beweise für ein Fehlverhalten gab, und ein drohender Regierungsstillstand, da die Republikaner sich nicht auf einen Ausgabenplan einigen konnten.

Trump, gegen den in 91 Fällen Anklage erhoben wurde, unter anderem wegen des angeblichen Versuchs, die Wahl 2020 zu kippen, und wegen des falschen Umgangs mit geheimen Dokumenten, ist nach wie vor der klare Favorit für die republikanische Präsidentschaftskandidatur.

Biden hat sich geweigert, sich zu Trumps Strafverfahren zu äußern, und verwies auf die Unabhängigkeit des Justizministeriums, aber Berater des Weißen Hauses sagten, Biden wisse, dass er nicht über laufende Bedrohungen der Demokratie sprechen könne, ohne Trumps Rolle zu benennen.



„Trump sagt, die Verfassung gebe ihm das Recht, als Präsident zu tun, was er will“, sagte Biden. „Ich habe noch nie einen Präsidenten das im Scherz sagen hören. Er lässt sich nicht von der Verfassung oder vom Dienst an der Allgemeinheit und vom Anstand gegenüber unseren amerikanischen Mitbürgern leiten, sondern von Rache und Rachsucht.“



In Posts auf X, früher bekannt als Twitter, argumentierte die Trump-Kampagne, dass Biden der wahre Feind der amerikanischen Institutionen sei, weil seine Partei versuche, die Meinungsfreiheit zum Schweigen zu bringen. „Die linksradikalen Demokraten, die jetzt von Joe Biden angeführt werden, sind die größte Bedrohung für die Demokratie, die die Vereinigten Staaten von Amerika je erlebt haben“, heißt es in den Beiträgen. „Bidens Behauptung, die Konservativen seien eine ‚Bedrohung für die Demokratie‘, ist nichts als Projektion.“



US-Präsident Joe Biden. © Kyle Mazza/Imago

Bidens Rede war seine vierte große Ansprache zur Demokratie, die Biden als „zentrales Thema“ seiner Präsidentschaft bezeichnete.



„Diese MAGA-Bedrohung ist eine Bedrohung für den Stein und Mörtel unserer demokratischen Institutionen, aber sie ist auch eine Bedrohung für den Charakter unserer Nation, der unsere Verfassung mit Leben erfüllt“, sagte er.



Als Präsidentschaftskandidat für 2020 stellte Biden die Demokratie in den Mittelpunkt seines Wahlkampfs und geißelte Trump als eine einzigartige Bedrohung für die amerikanische Erfahrung. Seit seinem Amtsantritt hat er versucht, die Kanzel zu nutzen, um die Amerikaner an die anhaltenden Bedrohungen für die Demokratie in den Vereinigten Staaten zu erinnern und die Bürger zum Schutz der Demokratie aufzurufen.



Biden warnte vor „Weg ins Chaos“

Obwohl die Rede am Donnerstag eine offizielle Veranstaltung des Weißen Hauses war, machte der Präsident deutlich, dass der Schutz der Demokratie auch ein zentrales Thema seiner Wiederwahlkampagne sein wird. Mit der Rede in Arizona, einem Swing State, den Biden 2020 mit knapp über 10.000 Stimmen gewonnen hatte, wollte der Präsident die von Trump enttäuschten Unabhängigen und Republikaner ansprechen.

Bidens erste große Rede zur Demokratie fand am ersten Jahrestag des Aufstands vom 6. Januar statt, als Biden vom US-Kapitol aus sprach. In dieser Rede erwähnte Biden Trump nicht namentlich, machte aber 16 Anspielungen auf den „ehemaligen Präsidenten“, den er eindeutig für die Untergrabung der amerikanischen Demokratie verantwortlich machte.



Anschließend reiste er zur Independence Hall in Philadelphia und griff Trump direkter an, indem er sagte, dass er und seine Anhänger „einen Extremismus vertreten, der die Grundlagen unserer Republik bedroht“. Es war eine bemerkenswerte Behauptung eines amtierenden US-Präsidenten, der seinen Vorgänger und dessen Anhänger als ernste Bedrohung für die Stabilität des 246 Jahre alten amerikanischen Experiments bezeichnete.



In seiner dritten Rede zur Demokratie, kurz vor den Zwischenwahlen 2022, warnte Biden, dass Kandidaten, die sich weigern, legitime Wahlergebnisse zu akzeptieren, die Nation auf einen „Weg ins Chaos“ führen könnten.



Cindy McCain, die Witwe des Senators, die als Bidens Botschafterin bei den UN-Organisationen für Ernährung und Landwirtschaft tätig war, stellte Biden am Donnerstag vor und dankte dem Präsidenten für die Würdigung ihres verstorbenen Mannes und der Anliegen, für die er sich eingesetzt hatte. McCains Unterstützung für Biden im Jahr 2020 wurde als entscheidender Impuls gesehen, der ihm half, der erste Demokrat zu werden, der Arizona seit 1996 gewinnt.



Donald Trump tritt wieder an – doch die Konkurrenz ist groß Fotostrecke ansehen

„John hätte es gehasst, dass wir diesen Anlass nur über ihn gemacht haben, aber stattdessen hätte er gewollt, dass es um das geht, was am wichtigsten ist“, sagte Cindy McCain. „Johns ständiges Mantra [war] der Dienst an einer Sache, die größer ist als das eigene Interesse, und das wird hier in diesem Projekt zur Pflege der Flamme der Demokratie verkörpert.“



Bidens Rede am Donnerstag fand zu einem Zeitpunkt statt, zu dem auch Bidens Wahlkampf seine Angriffe auf Trump verstärkte, einschließlich mehrerer Erklärungen und eines Fernsehspots im Zusammenhang mit dem jüngsten Besuch des ehemaligen Präsidenten in Michigan. In einer Erklärung hieß es, Trumps „unzusammenhängende“ Rede dort sei ein „erbärmlicher, recycelter Versuch, Unterstützung für die arbeitenden Amerikaner vorzutäuschen“.



Am Donnerstag wurde Biden einmal von einem Zwischenrufer unterbrochen, der forderte, er solle den Klimanotstand ausrufen. „Ich sage Ihnen was, wenn Sie den Mund halten, treffe ich mich gleich danach mit Ihnen“, sagte Biden.



Als er seine Rede mit dem Satz „Demokratie ist niemals einfach“ fortsetzte, fügte er nebenbei hinzu, „wie wir gerade gezeigt haben“.



Biden sagte, dass die Mittel aus dem amerikanischen Rettungsplan - dem 1,9-Billionen-Dollar-Gesetz, das verabschiedet wurde, um dem Land bei der Bewältigung der Coronavirus-Pandemie zu helfen - für den Bau der Bibliothek in Zusammenarbeit mit dem McCain-Institut und der Arizona State University verwendet werden würden.

Der verstorbene Senator half bei der Gründung des McCain-Instituts im Jahr 2012, indem er fast 9 Millionen Dollar aus Mitteln spendete, die von seinem erfolglosen Präsidentschaftswahlkampf 2008 übrig geblieben waren.



Im Jahr 2019, ein Jahr nach dem Tod des Senators, sprach Cindy McCain von ihrem Wunsch, eine Bibliothek zu seinen Ehren zu errichten, und fügte hinzu, dass die Finanzierungsquellen für das Projekt noch nicht klar seien. Bidens Ankündigung am Donnerstag beantwortete diese Frage, und Beamte des Weißen Hauses sagten, die neue Bibliothek werde Bildungs-, Arbeits- und Gesundheitsüberwachungsprogramme für unterversorgte Gemeinden im Bundesstaat anbieten.



Biden erinnert an verstorbenen McCain

In einem Interview, das nach der Veranstaltung in Cindy McCains Haus in Phoenix stattfand, sagten sie und der Sohn des Senators, Jack, Bidens Bemerkungen spiegelten das Engagement des Senators für Patriotismus, Respekt für demokratische Institutionen und eine von Höflichkeit geprägte Führung wider, selbst bei Meinungsverschiedenheiten.



„Der einzige Weg, das Land zu verbessern, ist, zusammenzuarbeiten“, sagte McCain über die Philosophie ihres Mannes.



Die Bibliothek solle als Ort dienen, an dem man den Ansatz des Senators aus nächster Nähe kennen lernen und erfahren könne, und an dem die Menschen „in Erwägung ziehen könnten, selbst für ein Amt zu kandidieren oder sich an der öffentlichen Debatte zu beteiligen.“



Weder Cindy noch Jack McCain haben die Absicht, sich an der Wahl 2024 zu beteiligen, sagten sie mit Verweis auf ihre Berufe.



Jack, der beide Fliegerjacken seines Vaters aus seiner Zeit bei der US-Marine besitzt - eine mit einem Aufnäher aus seiner Zeit als Leutnant und eine andere mit einem Geschwaderaufnäher - sagte, er würde es begrüßen, wenn die Bibliothek eine von ihnen ausstellen würde. „Es war ein ikonisches Stück seiner politischen Identität“, sagte er.



Biden und McCain saßen mehr als zwei Jahrzehnte lang gemeinsam im Senat, wo sie eine ungewöhnlich enge Beziehung entwickelten und rückblickend für eine Zeit größerer Freundschaft zwischen Persönlichkeiten aus verschiedenen Parteien stehen. McCain bat Biden, bei seiner Beerdigung im August 2018 zu sprechen, während seine Familie deutlich machte, dass sie wollte, dass Trump, der damals amtierender Präsident war, fernblieb. „Alle Politik ist persönlich - es geht um Vertrauen“, sagte Biden in der Trauerrede. „Und ich habe John mein Leben anvertraut.



Trump hingegen hat McCain regelmäßig scharf angegriffen. In einer Tirade im März 2019 im Oval Office bezeichnete Trump McCains Stimme gegen die Aufhebung von Obamacare als „Schande“ und fügte hinzu: „Ich war nie ein Fan von John McCain und werde es auch nie sein.“



Anfang des Monats besuchte Biden in Vietnam eine Gedenkstätte für McCain, der während des Vietnamkriegs mehr als fünf Jahre lang in einem Gefängnis in Hanoi gefangen gehalten wurde.



„Nur sehr wenige von uns werden jemals das ertragen müssen, was John McCain ertragen musste“, sagte Biden. „Aber wir alle werden gerade jetzt gefragt: Was werden wir tun, um unsere Demokratie zu erhalten? Werden wir, wie John schrieb, niemals aufgeben? Werden wir uns nicht vor der Geschichte verstecken, sondern Geschichte machen? Werden wir die Parteilichkeit beiseite lassen und unser Land an die erste Stelle setzen? Ich sage, wir müssen.“

Zu den Autoren Tyler Pager ist Reporter für das Weiße Haus bei The Washington Post. Er kam 2021 zu der Zeitung, nachdem er bei Politico über das Weiße Haus und bei Bloomberg News über den Präsidentschaftswahlkampf 2020 berichtet hatte. Er wurde 2022 mit dem Gerald R. Ford Journalism Prize for Distinguished Reporting on the Presidency ausgezeichnet. Yvonne Wingett Sanchez schreibt für die Washington Post über Wahlfragen in Arizona. Zuvor berichtete sie über Politik für die Arizona Republic.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 29. September 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.