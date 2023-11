„Bedrohung der nationalen Sicherheit“: Haley macht Rückzieher

Die republikanische Präsidentschaftskandidatin Nikki Haley sagte, sie sei der Meinung, dass das Leben zivilisierter wäre, wenn es verboten wäre, anonym zu posten, dass aber anonyme Konten für amerikanische Bürger weiterhin erlaubt wären. © Jonathan Newton/The Washington Post

Ein Vorschlag von Nikki Haley zur Nutzung sozialer Medien sorgt für Aufregung. Es hagelt Kritik. Nun rudert die Präsidentschaftsbewerberin zurück.

Washington, D.C. – Nikki Haley nimmt nach heftigem Gegenwind ihre Erklärung zurück, dass alle Menschen verpflichtet werden sollten, ihre Identität zu verifizieren, um soziale Medienplattformen zu nutzen. Zuvor hatte die Präsidentschaftskandidatin der Republikaner anonyme Konten als „Bedrohung für die nationale Sicherheit“ bezeichnet.

Haley, ehemalige UN-Botschafterin und frühere Gouverneurin von South Carolina, sagte vergangene Woche, dass, falls sie zur Präsidentin gewählt werden sollte, Social-Media-Unternehmen die Identität von Personen überprüfen müssten, bevor sie ihnen erlauben, Kommentare abzugeben.

„Wir werden sagen, dass sie dafür sorgen müssen, dass jede Person in den sozialen Medien verifiziert wird … jeder bekommt ein verifizierbares Zeichen, damit wir genau wissen, wer er ist“, sagte Haley in einer telefonischen Town Hall mit Iowa Caucus-Teilnehmern am Freitag. „Das wird jeden russischen, iranischen und chinesischen Bot ausschalten, der all diese Fehlinformationen verbreitet, denn das ist die billigste Form der Kriegsführung für sie.“

Haley, die sich später auf Fox News ähnlich äußerte, behauptete auch, dass die Abschaffung der Anonymität zu einem zivileren Online-Diskurs unter den Nutzern sozialer Medien führen würde.

„Sie werden anfangen, mehr Verantwortung zu übernehmen, weil sie wissen, dass ihre Familie und ihr Pastor es sehen werden, und es wird zivilisierter zugehen“, sagte sie.

Am Mittwoch schränkte Haley ihre Äußerungen ein und erklärte gegenüber CNBC, sie glaube, dass das Leben zivilisierter wäre, wenn es Menschen verboten wäre, anonym zu posten, dass aber anonyme Konten für amerikanische Bürger weiterhin erlaubt wären.

„Ich habe nichts dagegen, dass anonyme Amerikaner sich frei äußern können“, sagte Haley dem Sender. „Was ich nicht mag, ist, dass anonyme Russen, Chinesen und Iraner sich frei äußern können.

Ein Vertreter von Haleys Kampagne bekräftigte am Mittwoch, dass Amerikaner ein Recht auf freie Meinungsäußerung haben.

Haley sieht sich Kritik der Republikaner ausgesetzt

„Was Nikki nicht unterstützt, ist, dass Chinesen und Iraner anonyme Konten einrichten, um Chaos und antiamerikanischen Dreck unter unserem Volk zu verbreiten“, sagte der Vertreter. „Sie tun das in diesem Moment, und das ist eine Bedrohung der nationalen Sicherheit. Die Unternehmen der sozialen Medien müssen das viel besser kontrollieren. Ron DeSantis will eindeutig, dass die chinesischen Propagandamaschinen in den sozialen Medien ohne jegliche Beschränkungen frei herumlaufen.“

Haley sah sich wegen des Vorschlags sofort der Kritik ihrer republikanischen Vorwahlgegner ausgesetzt. Der Unternehmer Vivek Ramaswamy, der mit Haley während der gesamten Vorwahlen wegen technischer Fragen aneinandergeraten ist, wies darauf hin, dass mehrere der Gründerväter die Federalist Papers unter einem Pseudonym geschrieben hätten. Floridas Gouverneur Ron DeSantis (R) zitierte ebenfalls die Federalist Papers und bezeichnete Haleys Idee als „gefährlich und verfassungswidrig“.

„Sie wird bei der Ankunft in meiner Regierung tot sein“, schrieb DeSantis auf X, früher Twitter. Am Mittwoch sagte DeSantis dem konservativen politischen Kommentator Glenn Beck, dass er glaube, Haleys Plan würde den Weg für ein „soziales Kreditsystem“ ebnen, das dem in China ähnelt.

„Die Offenlegung von Namen und Registrierungen zu erzwingen, das hat China getan. China hat das kürzlich getan“, sagte DeSantis. „Das ist völlig unangemessen für die Vereinigten Staaten von Amerika.

Diese Haltung von Haley brachte sie in Konflikt mit dem ehemaligen Präsidenten Donald Trump und anderen führenden Persönlichkeiten der Republikanischen Partei, die seit Jahren kein Problem damit haben, Kommentare von anonymen Social-Media-Konten zu verbreiten - und auch nicht davor zurückschrecken, spaltende und aufrührerische Kommentare unter ihrem eigenen Namen zu veröffentlichen. Der Vorschlag kam auch zu einem Zeitpunkt, als Haley in den letzten Umfragen gestiegen ist und drohte, DeSantis als führenden alternativen republikanischen Kandidaten zu Trump zu überholen, insbesondere nachdem der ehemalige Vizepräsident Mike Pence und Senator Tim Scott (R-S.C.) ihre Kampagnen eingestellt hatten.

Der Vorschlag, dass alle Nutzer sozialer Medien verifiziert werden sollten, ist nicht neu - er wurde sogar von Trump im Jahr 2013 unterbreitet, wie aus einem Tweet hervorgeht, den ein DeSantis-Surrogat nach Haleys Äußerungen wieder auftauchte.

„Es sollte verpflichtend sein, dass alle Hasser und Verlierer ihren echten Namen oder ihre Identifikation verwenden, wenn sie twittern - dann sind sie nicht mehr so mutig!“ schrieb Trump damals, bevor er offiziell in die Politik ging.

Ein Vertreter von Trumps Wiederwahlkampagne reagierte am Mittwoch nicht auf die Bitte um einen Kommentar oder auf die Frage, ob Trump immer noch daran glaubt. In den zehn Jahren, die seit diesem Posting vergangen sind, wurde Trump natürlich zum Präsidenten gewählt, wurde von der früher als Twitter bekannten Website verbannt und hat seine eigene Social-Media-Plattform, Truth Social, gegründet, die sich selbst als „Amerikas ‚Großes Zelt‘ [das] eine offene, freie und ehrliche globale Konversation ermutigt“ bezeichnet.

Haleys Äußerungen in der telefonischen Town Hall letzte Woche wurden zunächst von einer Frau angeregt, die sich besorgt darüber äußerte, dass Ramaswamy bei der letzten GOP-Debatte „schreckliche Fehlinformationen“ über die Ukraine verbreitet habe.

„Aber wenn man sich anschaut, was Ramaswamy sagt, und was viele Amerikaner sagen, woher bekommen sie diese Fehlinformationen? Sie bekommen sie aus den sozialen Medien“, antwortete Haley damals und forderte ein Verbot von TikTok.

Haley machte Russland, Iran, China und Nordkorea für die Flut von Fehlinformationen verantwortlich. Sie erklärte, dass sie als Präsidentin als eines der ersten Dinge von den Unternehmen der sozialen Medien verlangen würde, „alle ihre Algorithmen transparent zu machen“. Dann sagte sie, sie würde anonyme Konten verbieten, um gegen Fehlinformationen vorzugehen.

Mary Anne Franks, Professorin an der George Washington University Law School, sagte, dass der Versuch der US-Regierung, anonyme Äußerungen einzuschränken, verfassungswidrig sei, dass aber private Unternehmen das Recht hätten, die Nutzungsbedingungen für ihre Produkte festzulegen und anonyme Äußerungen zu verbieten.

Recht auf anonyme freie Meinungsäußerung ist laut Supreme Court geschützt

„Wenn Haley vorschlägt, dass die Regierung die Verifizierung von Nutzern sozialer Medien verlangen kann oder sollte, stünde dies im Widerspruch zum seit langem bestehenden und soliden Schutz des Ersten Verfassungszusatzes für anonyme Äußerungen“, sagte Franks, der geistiges Eigentum, Technologie und Bürgerrechte studiert. „Wenn Haley also stattdessen vorschlägt, dass Social-Media-Plattformen selbst von ihren Nutzern verlangen könnten oder sollten, dass sie identifizierbar sind, würde dies nicht gegen den Ersten Verfassungszusatz verstoßen - obwohl es Auswirkungen auf die freie Meinungsäußerung im Allgemeinen haben würde.

Die Aufhebung der Anonymität könnte auch schutzbedürftigen Personen schaden, darunter Whistleblowern, politischen Dissidenten und Opfern häuslicher Gewalt, sagte David Greene, Direktor für Bürgerrechte bei der Electronic Frontier Foundation, einer gemeinnützigen Organisation, die sich für den Schutz der digitalen Privatsphäre und die Meinungsfreiheit einsetzt.

„Für diese Personen und die Organisationen, die sie unterstützen, ist eine sichere Anonymität von entscheidender Bedeutung. Sie kann buchstäblich Leben retten“, sagte Greene. „Anonyme Kommunikation hat einen wichtigen Platz in unserem politischen und gesellschaftlichen Diskurs“.

Der Oberste Gerichtshof hat wiederholt entschieden, dass das Recht auf anonyme freie Meinungsäußerung, auch im Internet, durch den Ersten Verfassungszusatz geschützt ist, selbst wenn sie zu Fehlinformationen führt. Im September entschieden die Richter des US-Berufungsgerichts für den 5. Gerichtsbezirk, dass Beamte der Biden-Regierung wahrscheinlich gegen den Ersten Verfassungszusatz verstoßen haben, indem sie Tech-Unternehmen dazu ermutigten, Fehlinformationen über die Coronavirus-Pandemie und über die Wahlergebnisse 2020 zu entfernen oder zu unterdrücken.

Courtney Radsch, Direktorin des Zentrums für Journalismus und Freiheit am Open Markets Institute, einer Denkfabrik für politische Ökonomie, die sich für Pressefreiheit einsetzt, warnte, dass Haleys Vorschlag die riesigen Tech-Unternehmen nur dazu ermutigen würde, noch mehr Daten über ihre Nutzer zu sammeln.

„Wir wollen, dass sie noch mehr Daten und persönlich identifizierbare Daten über Amerikaner sammeln? Das macht keinen Sinn“, sagte Radsch.

Darüber hinaus, so Radsch, würde die Abschaffung der Anonymität für einzelne Nutzer wenig dazu beitragen, andere dringende Probleme zu lösen, die durch soziale Medienplattformen mit locker durchgesetzten Standards für Desinformation und Online-Belästigung entstehen.

„Online-Belästigung wird dadurch nicht gelöst“, sagte Radsch. „Die Menschen sind durchaus bereit, unter ihrem echten Namen schrecklich zueinander zu sein“.

Dieser Artikel war zuerst am 15. November 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.