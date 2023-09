Tausende auf der Flucht: Kämpfe in Berg-Karabach lösen historischen Exodus aus

Die Lage in Berg-Karabach ist angespannt. 120.000 Menschen könnten versuchen, aus der Region zu fliehen. Die USA reagieren und stellen Forderungen.

Goris, Armenien - Kurz vor Mitternacht kommen die Autos in Goris nicht zur Ruhe. Es sind alte sowjetische Fahrzeuge, auf deren Dächern unförmige Bündel festgeschnallt sind. Die Kofferräume sind mit Koffern und Decken gefüllt. Ganze Leben sind in ein paar Taschen zusammengepackt.

Der Ferienort an der armenisch-aserbaidschanischen Grenze liegt an der Mündung der einzigen Route in die und aus der schnell schwindenden selbsterklärten Republik Berg-Karabach. Von den Armeniern wird die Region Artsakh genannt. Sie wird von einem historischen Exodus von Flüchtlingen überrollt, da Tausende von Menschen vor einer drohenden Übernahme durch Aserbaidschan geflohen sind.

120.000 Menschen könnten versuchen, aus Berg-Karabach zu fliehen

Angesichts der Tatsache, dass Baku im Begriff ist, die gesamte Region, die es nach jahrzehntelanger armenischer Kontrolle in einem kurzen Krieg im Jahr 2020 erobert hatte, wieder unter seine Kontrolle zu bringen, sagten einige lokale Beamte voraus, dass die gesamte Bevölkerung von Berg-Karabach - vielleicht 120.000 Menschen - versuchen könnte, das Gebiet zu verlassen, da sie einen Völkermord befürchten und nicht in Aserbaidschan leben wollen.



Am Dienstag forderte die Leiterin der Agentur für internationale Entwicklung der USA, Samantha Power, Aserbaidschan auf, die Rechte der Zivilbevölkerung in der Region zu schützen. Außerdem soll internationalen Beobachtern und humanitären Organisationen Zugang gewährt werden.

Sondergesandte der USA trifft in Berg-Karabach ein

Power, die nach Armenien reiste, um die Unterstützung der USA zuzusichern, zitierte „sehr beunruhigende Berichte“ über Gewalt durch aserbaidschanische Streitkräfte gegen Zivilisten. Die Regierung von Präsident Ilham Alijew forderte sie auf, „den Waffenstillstand aufrechtzuerhalten und konkrete Schritte zum Schutz der Rechte von Zivilisten in Berg-Karabach zu unternehmen“.

In Armenien traf Power mit Menschen zusammen, die aus der Region flohen. Am späten Dienstag gaben die armenischen Behörden an, dass seit Sonntag mehr als 28.000 Flüchtlinge in Armenien angekommen seien, was mehr als 18 Prozent der Bevölkerung der Region entspricht.



Konflikt in Berg-Karabach geht auf die späten 1980er Jahre zurück

Die Region wird international als souveränes Territorium Aserbaidschans anerkannt, ist jedoch seit Jahrzehnten umstritten, seit Armenien während eines Krieges in den späten 1980er und frühen 1990er Jahren im Zuge des Zusammenbruchs der Sowjetunion die Kontrolle über die Region übernommen hat. Aserbaidschan eroberte den größten Teil des Gebiets während des Krieges im Jahr 2020 zurück, doch ein von Russland vermittelter Waffenstillstand ließ das Schicksal Tausender ethnischer Armenier, darunter auch Bewohner der Hauptstadt Stepanakert, ungewiss.

Die Tatsache, dass es den russischen Friedenstruppen nicht gelang, die Situation unter Kontrolle zu bringen, spiegelte die zunehmende Instabilität in Ländern wider, die lange Zeit auf Moskau als Regionalmacht blickten. Jetzt stellen diese Staaten fest, dass der Kreml durch seinen Krieg in der Ukraine stark abgelenkt ist. Im vergangenen Jahr wurde eine Eskalation der Grenzkonflikte zwischen Kirgisistan und Tadschikistan ebenfalls zum Teil auf Russlands Beschäftigung mit der Ukraine zurückgeführt.

Tausende fliehen aus der Region Berg-Karabach

Tausende sind mit dem Auto geflohen, weil sie Gewalt durch die vorrückenden aserbaidschanischen Streitkräfte befürchten. Mindestens 68 Armenier aus Berg-Karabach, die auf Benzin warteten, starben am Montag bei der Explosion eines Treibstoffdepots in Stepanakert, während 290 Menschen verletzt wurden, wie das Büro des Ombudsmanns von Berg-Karabach mitteilte. Weitere 105 Menschen wurden am Dienstag noch vermisst.



Beamte in der selbsterklärten Region Berg-Karabach kündigten an, die schwersten Opfer der Explosion vom Montag aus der Luft zu evakuieren. Die begrenzten medizinischen Einrichtungen in Stepanakert waren bereits überfordert und die einzige Straße nach Armenien durch die Flut von Autos derjenigen, die ihre Häuser verließen, wahrscheinlich für immer blockiert.

Dutzende von Patienten befanden sich nach offiziellen Angaben in einem kritischen Zustand. Nach Angaben des Ombudsmanns von Berg-Karabach wurden 168 der fast 300 Verwundeten am Dienstag in armenische Behandlungszentren gebracht.



In Armenien entstehen bereits provisorische Flüchtlingslager

Zuvor hatten armenische Medien den Gesundheitsminister Anahit Avanesyan mit der Aussage zitiert, die Leichen von 125 Menschen seien in forensische Zentren in Armenien gebracht worden. Das Informationszentrum von Berg-Karabach teilte am späten Dienstag mit, dass die bei den Kämpfen in der vergangenen Woche Getöteten nach Armenien gebracht worden seien, während die Leichen der bei der Gasexplosion Getöteten später überführt werden sollten.



Flüchtlinge aus Berg-Karabach in Goris, Armenien. © Alexander Patrin/Imago

Auf dem zentralen Platz von Goris wurde ein Theater in ein behelfsmäßiges Flüchtlingszentrum umgewandelt. Amalia Arstamyam, eine 24-jährige Freiwillige, die in dem Theater arbeitet, verließ Artsakh vor einem Monat und wartet darauf, in Goris wieder mit ihren Eltern und sieben Geschwistern zusammenzukommen. Doch am Dienstag erhielt sie eine schreckliche Nachricht. Bei der Explosion eines Treibstofflagers in Stepanakert wurden ihr Onkel und ihre 19-jährige Cousine Marta schwer verletzt. „Sie erlitt so schwere Verbrennungen, dass die Ärzte sagen, dass sie möglicherweise nicht überlebt“, so Arstamyam.

USA sichern Berg-Karabach Unterstützung zu

Als sich der Exodus beschleunigte, kündigte Power an, die Vereinigten Staaten würden 11,5 Millionen Dollar an humanitärer Hilfe für die Flüchtenden bereitstellen. Am Montag traf sie mit dem armenischen Premierminister Nikol Pashinyan zusammen, der behauptete, dass eine ethnische Säuberung im Gange sei.



Auf der Gebirgsautobahn, die die armenische Hauptstadt Eriwan mit dem sogenannten Lachin-Korridor und Berg-Karabach verbindet, fuhr am späten Dienstag alle paar Minuten ein weiterer Krankenwagen vorbei, dessen Blaulicht die Nacht erhellte. Die Sanitäter eilten nach Eriwan und brachten die Verletzten aus Berg-Karabach. Einige wurden bei einer schnellen und brutalen Militäroperation der Aserbaidschaner in der vergangenen Woche verletzt, andere bei der Explosion eines Treibstofflagers am Montag. In der Gegenrichtung schlängelten sich Lastwagen mit Fracht für den Iran langsam die Hauptstraße entlang, die das Binnenland Armenien mit seinen Nachbarn verbindet.

Russische Hubschrauber brachten nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums eine Reihe von Schwerverletzten auf armenisches Territorium, machten aber keine Angaben über die Zahl der Verletzten oder den genauen Ort, an den sie gebracht wurden.



Armenien kritisiert Russlands Rolle in Berg-Karabach

Im Jahr 2020 hat sich Moskau aggressiv in die Rolle des Friedensstifters gedrängt, aber seine Bemühungen sind weitgehend gescheitert, was zum Teil vielleicht daran liegt, dass sich der Kreml auf seinen Krieg in der Ukraine konzentriert.

Als Reaktion auf die weit verbreitete Kritik in Armenien an der Rolle Russlands wies Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Dienstag Forderungen amerikanischer und armenischer Beamter nach einer internationalen Mission zur Überwachung der Sicherheit der Armenier in Berg-Karabach unter aserbaidschanischer Herrschaft zurück. Weder Moskau noch Baku würden einer solchen Mission offenbar zustimmen.

Peskow sagte, dass es eine solche Mission ohne die Zustimmung Bakus nicht geben könne, und wich damit der Frage nach der Haltung Moskaus aus. „Wir bleiben unsererseits in Kontakt mit Eriwan, Baku und den ethnischen Armeniern in Karabach“, sagte Peskow. Am Montag wies er jegliche Verantwortung Russlands für die Krise zurück.

Straße nach Berg-Karabach Monate lang blockiert

Die Militäroperation Aserbaidschans in der vergangenen Woche folgte auf eine etwa neunmonatige Blockade der einzigen Straße, die Berg-Karabach über den Lachin-Korridor mit Armenien verbindet. Die Blockade führte zu einer humanitären Krise, unter anderem zu Lebensmittelknappheit.



Power traf am Dienstag in der armenischen Stadt Goris, in der Tausende von Flüchtlingen ankommen, mit lokalen Beamten zusammen. „Es ist sehr schwer zu hören und zu sehen, was diese Familien durchmachen. Viele haben ihre Städte und Dörfer unter Beschuss verlassen“, sagte sie.

Matthew Miller, ein Sprecher des Außenministeriums, forderte am Montag eine internationale Mission, um den Bewohnern von Berg-Karabach und der internationalen Gemeinschaft Transparenz, Sicherheit und Vertrauen zu vermitteln, dass ihre Rechte und ihre Sicherheit im Einklang mit den öffentlichen Erklärungen Aserbaidschans geschützt werden“.



Das russische Außenministerium hat unterdessen die armenischen Behörden heftig kritisiert, obwohl Eriwan mit einem massiven Zustrom von Zivilisten konfrontiert ist, die aus Berg-Karabach fliehen.



Augenzeugen berichten von der Lage in Berg-Karabach

Nachdem Paschinjan in einer Fernsehansprache am Sonntag das russische Vorgehen in der Region kritisiert und Russland vorgeworfen hatte, die Angriffe der vergangenen Woche nicht verhindert zu haben, warf das russische Außenministerium Eriwan „inakzeptable Angriffe auf Russland“ vor und behauptete, diese seien „vom Westen inspiriert“. „Die armenische Führung begeht einen großen Fehler, indem sie absichtlich versucht, die vielfältigen und jahrhundertealten Beziehungen Armeniens zu Russland zu kappen und das Land zur Geisel westlicher geopolitischer Spiele zu machen“, so das Ministerium in einer Erklärung vom Montag.

Als Tausende von Menschen Berg-Karabach mit dem Auto verließen und die Straßen von Stepanakert verstopften, forderten die örtlichen Behörden die Einwohner auf, ihre Reise zu verschieben oder ihre Autos nicht mitzunehmen und stattdessen mit dem Bus zu fahren. Viele werden jedoch nicht in die Region zurückkehren wollen, wenn sie wieder unter aserbaidschanische Herrschaft fällt.



Die Menschen, die hier ankommen, verstehen meist überhaupt nicht, was mit ihnen passiert ist.

Pater David Gishyan, 33, ein Priester aus Sisian in Armenien, war seit den frühen Morgenstunden damit beschäftigt, den Flüchtlingen in Goris zu helfen. Er hatte vor, die ganze Nacht hindurchzuarbeiten. „Die Busse kommen immer wieder. Wir holen sie hier ab und schicken sie dann in verschiedene Regionen Armeniens weiter“, sagte er. „Die Menschen, die hier ankommen, verstehen meist überhaupt nicht, was mit ihnen passiert ist. Zuerst sind sie gestresst, aber dann wird ihnen klar, dass sie niemals in Artsakh hätten bleiben können. Viele ihrer Verwandten, darunter auch Kinder, wurden getötet. Sobald sie fliehen, sind sie verloren. . . . Sie stehen vor dem Unbekannten.“

Armenier in Berg-Karabach fürchten Verfolgung

Die triumphalen Siegeserklärungen von Alijew in der vergangenen Woche und seine Prahlerei, sein Land habe seine territoriale Integrität mit „eiserner Faust“ wiederhergestellt, haben dazu geführt, dass die Armenier in Berg-Karabach Angst vor Verfolgung haben, sobald Baku die Kontrolle übernimmt. Aserbaidschan hat erklärt, dass seine Regierungsbehörden die Kontrolle in der Region übernehmen werden und dass die örtliche Bevölkerung in die aserbaidschanische Gesellschaft „reintegriert“ werden soll.



Bei einem Treffen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan am Montag sagte Alijew, die Rechte der Armenier in Berg-Karabach würden „vom aserbaidschanischen Staat garantiert“ - eine Aussage, der angesichts des jahrzehntelangen ethnischen Hasses zwischen den beiden sich bekriegenden Ländern nur wenige in der Region vertrauen.



Dixon berichtete aus Riga, Lettland.

Zu den Autoren Francesca Ebel ist die Russland-Korrespondentin der Washington Post. Bevor sie 2022 zur Post kam, war Ebel Korrespondentin der Associated Press in Tunis. Robyn Dixon ist eine Auslandskorrespondentin, die zum dritten Mal in Russland ist, nachdem sie seit Anfang der 1990er Jahre fast ein Jahrzehnt lang dort berichtet hat. Seit November 2019 ist sie Leiterin des Moskauer Büros der Washington Post.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 27. September 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.