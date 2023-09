Eskalation in Berg-Karabach: Tote nach Angriff – Aserbaidschan stellt Bedingungen an Armenien

Von: Jens Kiffmeier

Im Südkaukasus eskaliert der Konflikt erneut: Aserbaidschan hat eine Militäroperation in Berg-Karabach gestartet. Die Region ist seit Jahrzehnten umstritten.

Update vom 19. September, 17.50 Uhr: Frankreich strebt wegen des aserbaidschanischen Militäreinsatzes in Berg-Karabach eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats an. Das teilte das französische Außenministerium in Paris am Dienstag mit. Frankreich spreche sich eng mit seinen europäischen und amerikanischen Partnern ab, um eine starke Antwort auf die inakzeptable Offensive zu geben, hieß es. Die französische Regierung forderte Aserbaidschan weiter dazu auf, die militärischen Handlungen in Berg-Karabach mit sofortiger Wirkung zu beenden.

„Ungesetzliche Regierung muss abdanken“: Aserbaidschan stellt Bedingungen für Ende des Militäreinsatzes

Update vom 19. September, 17.45 Uhr: Die Regierung von Aserbaidschan hat die Beendigung des Militäreinsatzes in der Region Berg-Karabach an weitreichende Forderungen geknüpft. Die armenische Führung in der Region müsse ihre Waffen niederlegen und abdanken, erklärte die Regierung in Baku am Dienstagnachmittag. „Die illegalen armenischen Militärverbände müssen die weiße Flagge hissen und alle Waffen abgeben, und das ungesetzliche Regime muss abdanken“, heißt es in einer am Dienstag von örtlichen Medien verbreiteten Erklärung der Präsidialverwaltung. Anderenfalls würden die Kampfhandlungen bis zum Ende geführt, betonte die Führung der autoritär geführten Ex-Sowjetrepublik.

Die Regierung Armeniens hatte ebenfalls am Dienstag bekannt gegeben, dass armenische Truppen nicht an Kampfhandlungen in Berg-Karabach beteiligt seien. „Armenien hat keine Armee in Berg-Karabach und wir werden derzeit auch keine undurchdachten Handlungen vornehmen“, sagte Regierungschef Nikol Paschinjan.

Aserbaidschan hat am Dienstagmorgen einen breit angelegten Militäreinsatz gegen die Konfliktregion Berg-Karabach mit dem vorgeblichen Ziel gestartet, Verstöße gegen den Waffenstillstand zu ahnden und „die verfassungsmäßige Ordnung“ in der Region wiederherzustellen.

„Ethnische Säuberung“: Erste Tote nach Aserbaidschan-Angriff auf Berg-Karabach

Erstmeldung vom 19. September:

Baku – Mit Präzisionsschlägen und dem Einsatz von Bodentruppen: Die von Aserbaidschan gestartete Militäraktion zur Rückeroberung von Berg-Karabach ist international auf Entsetzen gestoßen. Allen voran die Regierung von Armenien kritisierte das Vorgehen scharf. Die Führung in Baku habe eine „weitere, breit angelegte Aggression“ gegen das Volk von Berg-Karabach losgetreten, um seine „Politik der ethnischen Säuberung zu vollenden“, erklärte das armenische Außenministerium am Dienstag in Eriwan nach der ersten Angriffswelle. Während Regierungschef Nikol Paschinjan den nationalen Sicherheitsrat einberief und den UN-Sicherheitsrat um Hilfe bat, verurteile auch die Union das Aufbrechen des alten Konflikts.

Berg-Karabach: Aserbaidschan facht Konflikt mit Armenien wieder an

Aserbaidschan, einst eine Sowjetrepublik, hatte am Dienstagmorgen im Südkaukasus eine neue militärische Operation in der umstrittenen Region Berg-Karabach eingeleitet, um die auf aserbaidschanischem Gebiet liegende, aber mehrheitlich von Armeniern bewohnte Konfliktregion zurückzuerobern. Das Militär in Baku begründete dies mit angeblichen Verstößen Armeniens gegen den geltenden Waffenstillstand und titulierte die Operation als „Anti-Terroreinsatz“. Die armenische Seite weist diese Vorwürfe als erfundenen Vorwand zurück.

Krieg um Berg-Karabach: Militär startet Operation – Tote nach Explosionen

Aaserbaidschanische Panzer bei Kalbajar (Archivbild). © Emrah Gurel/AP/dpa

Sowohl die Türkei als auch Russland sollen vorab über die Aktionen informiert worden sein. In Stepanakert, der Hauptstadt der seit Jahrzehnten zwischen beiden Ländern umkämpften Region, waren laut einem AFP-Reporter Explosionen zu hören. Vorher wurden laut aserbaidschanischen Quellen sechs Menschen bei Minenexplosionen getötet. Aserbaidschanische Sicherheitskräfte berichteten, dass zwei Zivilisten auf einer Straße in Richtung der Stadt Schuscha im aserbaidschanisch kontrollierten Teil von Berg-Karabach durch eine von armenischen „Sabotagegruppen“ gelegte Mine getötet wurden. Vier Polizisten starben später bei einer weiteren Minenexplosion auf dem Weg zum Ort des Geschehens.

Wem gehört Berg-Karabach? Kaukasus-Republik ist seit Sowjetzeiten umstritten

Doch wem gehört Berg-Karabach eigentlich? Das muslimische Aserbaidschan und das christlich-orthodoxe Armenien liegen seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion im Streit um Berg-Karabach und haben bereits zwei Kriege um das Gebiet geführt. Aserbaidschan erhält in diesem Konflikt Unterstützung von der Türkei, während Russland als traditioneller Verbündeter Armeniens an Einfluss verliert. Berg-Karabach gehört rechtlich zu Aserbaidschan, wird jedoch hauptsächlich von Armeniern bewohnt. Nach sechswöchigen Kämpfen im Jahr 2020 mit über 6.500 Toten vermittelte Russland einen Waffenstillstand, der Armenien zur Aufgabe großer Gebiete zwang. Seitdem kommt es jedoch immer wieder zu tödlichen Konflikten an der armenisch-aserbaidschanischen Grenze. In den letzten Monaten haben die Spannungen um das stark verminten Berg-Karabach deutlich zugenommen.

Die Europäische Union (EU) hat den aserbaidschanischen Militäreinsatz zur Eroberung der auch von Armenien beanspruchten Region Berg-Karabach verurteilt. „Wir fordern ein sofortiges Ende der Feindseligkeiten und rufen Aserbaidschan auf, die derzeitigen militärischen Aktivitäten einzustellen“, teilte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Dienstag mit.

Ähnlich äußerte sich auch die deutsche Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne). „Aserbaidschan muss den Beschuss sofort einstellen und an den Verhandlungstisch zurückkehren“, forderte die Grünen-Politikerin am Dienstag am Rande der UN-Vollversammlung in New York. Sie ergänzte: „Entscheidend ist der Schutz der Zivilbevölkerung in Bergkarabach. Dies ist auch Aufgabe der dort stationierten russischen Soldaten.“

Armenien-Aserbaidschan-Konflikt: Verbündeter Russland weist Vorwürfe der Einflussnahme zurück

Russland hat zur Beendigung der Kämpfe zwischen den Ex-Sowjetrepubliken Aserbaidschan und Armenien aufgerufen. „Wir sind tief besorgt wegen der scharfen Eskalation der Lage in Berg-Karabach“, sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa. Das Blutvergießen und die Kämpfe müssten beendet und der Konflikt auf diplomatischem Weg gelöst werden.

Zuvor hatte Aserbaidschan den Beginn eines Militäreinsatzes zur Eroberung von Berg-Karabach verkündet. Russische Grenztruppen sollen dort eigentlich als Verbündete einen Waffenstillstand zwischen den verfeindeten Parteien überwachen. Sacharowa wies vor diesem Hintergrund die in Armenien erhobenen Vorwürfe zurück, dass Russland in die Angriffspläne Aserbaidschans eingeweiht gewesen sei. Die dort stationierten russischen Truppen hätten erst Minuten vor dem Beginn des Militäreinsatzes davon erfahren, sagte sie. (jkf/mit Material von dpa/afp)