Ex-Anführer von Berg-Karabach festgenommen – Putin-Sprecher reagiert

Von: Franziska Schwarz

Kremlsprecher Dmitri Peskow (Archivbild) © Alexei Nikolsky/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa

Ein Ex-Regierungsvertreter der pro-armenischen Kräfte in Berg-Karabach sitzt nun in Aserbaidschan fest. Fühlt sich Moskau ihm gegenüber verpflichtet?

Baku – Aserbaidschan hat den Ex-Regierungschef von Berg-Karabach, Ruben Wardanjan, festgenommen. Der Kreml versprach umgehend, die Rechte Wardanjans zu „schützen“ – ruderte dann aber zurück. Das berichtet die Moscow Times von einer Pressekonferenz mit Dmitri Peskow, Sprecher von Russlands Präsidenten Wladimir Putin.

Laut dem Bericht gab Peskow zunächst an, nichts von der Verhaftung des ehemaligen Investmentbankers Wardanjan zu wissen. Um einen Kommentar gebeten, antwortete Peskow jedoch: „Auf jeden Fall ist er russischer Staatsbürger, also müssen wir auf die eine oder andere Weise Informationen besorgen. Natürlich werden wir seine Rechte schützen.“

Putin-Sprecher Peskow reagiert auf Festnahme von Anführer Berg-Karabachs

Doch die Journalisten wiesen Peskow darauf hin, dass Wardanjan keine russische Staatsbürgerschaft mehr besitze. Unabhängig prüfen ließen sich die Angaben zunächst nicht. Peskow reagierte laut Moscow Times jedoch prompt: „Wenn er auf seine russische Staatsbürgerschaft verzichtet, ist das eine andere Sache.“

Russland gilt als traditionelle Schutzmacht Armeniens, in Berg-Karabach unterlagen die pro-armenischen Kämpfer jedoch. Die separatistische Regierung der Region Berg-Karabach hat unterdessen angekündigt, die armenische Enklave auflösen zu wollen.

Ex-Anführer von Berg-Karabach wurde in Russland zum Milliardär

Wardanjan, der als Geschäftsmann in Russland zum Milliardär geworden war, zog im vergangenen Herbst nach Berg-Karabach und stand der international nicht anerkannten Republik (auch Arzach genannt) von November 2022 bis Februar 2023 vor. Am Mittwoch (27. September) war seine Festnahme bekannt geworden. Wardanjan war auf dem Weg nach Armenien und ist nun an Beamte in Baku übergeben worden, teilte der Grenzschutz mit.

In Baku wollen die Behörden über das weitere Vorgehen gegen ihn entscheiden. Demnach wird Wardanjan die illegale Einreise nach Aserbaidschan vorgeworfen. Ob es weitere Anschuldigungen gegen den 55-Jährigen gibt, ist unbekannt. Wardanjans Ehefrau, Weronika Sonabend, bestätigte die Festnahme auf dem Telegram-Kanal ihres Mannes.

Armenien macht Russland im Konflikt um Berg-Karabach Vorwürfe

Russland hatte im Konflikt um Berg-Karabach die Aserbaidschaner bei ihrer Militäroffensive gewähren lassen. Bereits einen Tag nach deren Beginn am 19. September mussten die pro-armenischen Kämpfer von Berg-Karabach im Konflikt im Kaukasus eine Waffenstillstandsvereinbarung akzeptieren.

Armeniens Regierungschef Nikol Paschinjan machte Moskau deshalb bittere Vorwürfe. Russland warf Eriwan wiederum vor, mit seiner jüngsten Hinwendung zum Westen einen „großen Fehler“ zu begehen. Armenien bereitet sich jetzt auf Tausende Flüchtende vor. (frs mit dpa)