Flucht aus Berg-Karabach: „Werde meinen Enkeln beibringen, Aserbaidschaner zu hassen“

Hunderttausende Menschen flüchten aus Berg-Karabach nach Armenien. In sich tragen viele den Wunsch nach Rache an den Angreifern.

Kornidzor, Armenien - Auf dem Gipfel des Hügels in Kornidzor an der armenisch-aserbaidschanischen Grenze konnten Laura und Jorik Isakhanyan endlich ihren weißen Lada Neva anhalten, um einen Reifen zu wechseln. Die Stadt ist jetzt ein Tor für eine Flut von Flüchtlingen geworden, die vor der Übernahme von Berg-Karabach durch Aserbaidschan fliehen. Autos strömten an ihnen vorbei, während Freiwillige Wasser, Äpfel und Zigaretten an erschöpfte Familien verteilten. Militärhubschrauber surrten über ihnen.

Die weniger als 50 Meilen lange Fahrt würde normalerweise nur ein paar Stunden dauern. Doch während der 48 Stunden, die die Isachanjaner brauchten, um von Stepanakert, der Hauptstadt der umstrittenen Region, zur Grenze zu fahren, war der Reifen wiederholt platt. Immer wieder stiegen Jorik, 70, und Laura, 65, aus, um den Reifen wieder aufzupumpen, und beeilten sich, aus der Stadt zu kommen, bevor die Aserbaidschaner eintrafen. Dann ging ihnen der Treibstoff aus.

Flüchtlinge aus Berg-Karabach werden in der Nähe eines humanitären Hilfszentrums in Kornidzor gesehen. © Alexander Patrin/Imago

Bewohner verlassen Berg-Karabach: „Werden nie wieder zurückkehren“

Nach einer zehnmonatigen Blockade des Gebiets durch die aserbaidschanischen Streitkräfte war Benzin knapp und teuer geworden. Also hängten ihre Nachbarn Karlen und Mariana Makartchan das Auto der Isachanjaner an ihren Kipplaster. Beladen war dieser mit Brennholz, einem Schaf und ihrem eigenen elektrisch betriebenen blauen Lada. Gemeinsam vollendeten die vier Kindheitsfreunde den Exodus aus ihrem Geburtsort - mit ziemlicher Sicherheit zum letzten Mal.

„Wir werden nie wieder zurückkehren“, sagte Laura Isakhanyan, die einen kleinen Laden in Stepanakert betrieb. „Wir haben drei Kriege miterlebt. Die Aserbaidschaner hören einfach auf und beginnen Kriege, wann immer sie wollen.“



Die beiden Paare gehörten zu den mehr als 52 000 Menschen, die nach Angaben der Behörden bis Mittwochnachmittag nach Armenien übergesetzt und die Bergregion Berg-Karabach, die von den Armeniern Artsakh genannt wird, verlassen hatten.



Die massenhafte Flucht aus Berg-Karabach stellte ein episches und noch nicht abgeschlossenes menschliches Drama dar. Es könnte, wie einige Beamte warnten, noch schrecklicher werden, wenn es zu einer Vergeltung der ethnischen Säuberung kommt, die ein tragisches Kennzeichen der Geschichte der umstrittenen Region ist.

Seit den 1990er streiten Aserbaidschan und Armenien um Berg-Karabach

Berg-Karabach, das international als aserbaidschanisches Territorium anerkannt ist, ist zwischen Armenien und Aserbaidschan heftig umstritten. Der Streit wird seit einem Krieg in den späten 1980er und frühen 1990er Jahren geführt, als die Armenier in der Region versuchten, sich von der gerade unabhängig gewordenen Nation Aserbaidschan zu lösen. Dieser erste Berg-Karabach-Krieg endete mit einem entscheidenden armenischen Sieg. Auf beiden Seiten kam es zu Massakern, doch letztlich wurde die große Mehrheit der Aserbaidschaner - Hunderttausende - gezwungen, das Gebiet zu verlassen.

In einem kurzen Krieg im Jahr 2020 eroberte Aserbaidschan den größten Teil von Berg-Karabach zurück und beendete damit die jahrzehntelange armenische Kontrolle über die Region. Doch ein eilig von Russland vermittelter Waffenstillstand ließ das Schicksal von Stepanakert, seiner rund 50 000 Einwohner und etwa 70 000 anderen Bewohnern der Region, von denen die überwältigende Mehrheit ethnische Armenier sind, ungewiss.



Flüchtlinge aus Berg-Karabach treffen in Kornidzor ein. © Alexander Patrin/Imago

Eine überraschende Militäroffensive Aserbaidschans in der vergangenen Woche zwang die selbsternannte Regierung von Berg-Karabach zur Kapitulation und zur Zustimmung, ihre Streitkräfte aufzulösen - und brachte damit offenbar ein überraschendes Ende eines der längsten und erbittertsten Territorialstreitigkeiten der Welt.



Wie so viele andere haben auch die beiden Paare, die am Mittwoch in Kornidzor ankamen, jahrzehntelang unter dem erbitterten Konflikt gelitten. Der Schwiegersohn der Isachanjaner verlor auf dem Höhepunkt der Kämpfe in den 1990er Jahren sein Bein von der Hüfte abwärts. Mariana Makartchan, 60, brachte ihre vier Kinder während des Krieges zur Welt.

„Das hat uns alle sehr getroffen“, sagte Laura Isakhanyan. „Es hat unsere Psyche, unsere Nerven und unser Erinnerungsvermögen verändert.“ Sie fuhr fort: „Wir konnten oft nicht richtig schlafen, wir warteten immer darauf, dass etwas Schlimmes passiert, und die Menschen lebten in Angst - vor allem die Kinder.“



Aserbaidschan erobert Berg-Karabach in nur einem Tag

Die Freundinnen und andere Flüchtlinge, die am Mittwoch befragt wurden, sagten jedoch, dass nichts von dem, was sie zuvor erlebt hatten, mit der Blitzoffensive Aserbaidschans in der vergangenen Woche vergleichbar sei. Innerhalb nur eines Tages erlangte Aserbaidschan die Kontrolle über Berg-Karabach. Am Mittwoch gab Aserbaidschan bekannt, dass 192 seiner Soldaten bei der Offensive ums Leben kamen und weitere 511 verwundet wurden.

„Man kann die anderen Kriege nicht mit diesem Krieg vergleichen“, sagte Mariana Makartchan. „In diesem Krieg wurden moderne Technologien eingesetzt. Er war so schrecklich und gewalttätig.“ Anya Mukanyan, 63, saß am Straßenrand und wartete neben einem großen Lastwagen, der mit kleinen Kindern und Stapeln von Taschen und Decken gefüllt war. Ihre Freundin Ira schluchzte leise neben ihr. „Ich kann es nicht erklären. Es war unerbittlicher Beschuss und Artillerie. Sie hörten nicht einen Moment lang auf“, sagte Mukanyan. In ihrem Dorf Sos seien die meisten Häuser durch Bombardierungen zerstört und viele Zivilisten getötet worden. Nach der Bombardierung eines Kiosks wurde ein 72-jähriger Mann, ein entfernter Verwandter von ihr, getötet. „Ich sah seine Leiche hinter dem Kiosk liegen. Er hatte in der Schlange für Benzin gestanden. Auch sein Sohn wurde verletzt“, sagte sie.

Dies war nicht das erste Mal, dass Mukanyan das Land verließ. Nachdem in den 1990er Jahren eine Granate in ihrem Hinterhof eingeschlagen war, zog sie mit ihrer Familie in die armenische Hauptstadt Eriwan. Ihr Mann war im Kampf verwundet worden, und nach seiner Genesung kehrte die Familie nach Berg-Karabach zurück.



Bewohner von Berg-Karabach lassen alles zurück und fliehen

Die Isakhanyans sagten, sie hätten zwei Häuser und etwa 25 Hektar Land zurückgelassen. Bevor sie abreisten, ließen sie ihr gesamtes Vieh frei, waren aber entschlossen, den Aserbaidschanern so wenig wie möglich zu hinterlassen. Sie winkten einem großen Lastwagen zu, der mit zwei gelben Traktoren vorbeifuhr. „Das ist mein Neffe“, sagte Jorik Isakhanyan. „Er wird nicht zulassen, dass die Aserbaidschaner die landwirtschaftlichen Geräte stehlen!“



Laura Isakhanyan schaute nur traurig zu. „Was kann ich sagen, was kann ich fühlen, wenn ich alles verloren habe?“ Artsakh, sagte Mariana Makartchan, war „der Himmel für uns“. Ihr Mann Karlen, der an einer Zigarette zog, die er zwischen zwei rußigen Fingern hielt, rollte mit den Augen. „So gut war es nicht, aber wir wollen einfach auf unserem Land leben. . . . Ich hätte nie gedacht, dass wir jemals weggehen würden. Selbst jetzt akzeptiere ich es nicht.“

In der benachbarten Stadt Goris war das Hotel Goris mit Flüchtlingen überfüllt. Am Mittwoch spielten Scharen von Kindern im Innenhof, während ältere Männer rauchend auf Bänken saßen. Margarite Sahakian, 60, führte ihre jüngste Enkelin, Nazik, 3, durch die Hotellobby und zeigte ihr die Fische in einem Aquarium.

Als die in Eriwan geborene Sahakian 30 Jahre alt war, beschloss sie, sich in den 1990er Jahren zusammen mit ihrem Mann und ihrem Sohn im Teenageralter dem Kampf für Artsakh anzuschließen. „Mein Mann war verrückter als ich, also gingen wir“, sagte sie, „aber es war die Geschichte der armenischen Nation und mein Stolz, Teil dieser Geschichte zu sein, die mich motivierten, zu gehen.“



Sahakian arbeitete als Krankenschwester und evakuierte verwundete Soldaten, während sie mit einer Waffe bewaffnet war. Ihr Sohn wurde 1993 getötet. Ihr Ehemann starb kurz darauf an einem Schlaganfall. Sahakian zog ihr Haar zurück, um eine tiefe Narbe unter ihrem rechten Kiefer zu zeigen - das Ergebnis von Schrapnell, sagte sie, nachdem eine Evakuierung bombardiert wurde.



Schon im Jahr 2020 tobt der Krieg in Berg-Karabach

Während des 44-tägigen Krieges im Jahr 2020 in Berg-Karabach war Sahakian gezwungen, ihr Dorf Haykajur, wo ihr Mann und ihr Sohn begraben sind, zu verlassen, als aserbaidschanische Truppen das Gebiet besetzten. Sie verließ ihr Zuhause mit nichts.

Als ihr neues Zuhause in Horatagh letzte Woche bombardiert wurde, bereitete sich die Familie gerade auf die Feier von Naziks drittem Geburtstag vor. Sie rannte los, um einen vorbeifahrenden Lieferwagen zu stoppen, riss die Türen auf und warf ihre vier Enkelkinder auf den Rücksitz. Die Familie schlief schließlich vier Tage lang in ihren Mänteln auf dem Asphalt des Flughafens von Stepanakert, bis Soldaten aus Russland eintrafen und Zelte und medizinische Einrichtungen aufstellten.

Die russischen Soldaten gehören zu einer Friedenstruppe, die nach dem Waffenstillstand von 2020 entsandt wurde, aber weder weitere Zusammenstöße verhindern noch die aserbaidschanische Blockade der einzigen Fernstraße, die Berg-Karabach über den so genannten Lachin-Korridor mit Armenien verbindet, beenden konnte.



Die fast ein Jahr andauernde Blockade führte zu einer Krise, die unter anderem zu Lebensmittelknappheit und internen Streitigkeiten zwischen den Regierungsbehörden von Berg-Karabach führte. Während die Zahl der Vertriebenen am Mittwoch in die Höhe schnellte, gaben aserbaidschanische Grenzbeamte bekannt, dass sie Ruben Vardanyan, den ehemaligen Staatsminister von Artsakh, festgenommen haben. Vardanyan wurde verhaftet, als er am Mittwochmorgen zusammen mit anderen Flüchtlingen versuchte, die Grenze zu überqueren, wie seine Frau Veronika Zonabend in den sozialen Medien mitteilte.

Der aserbaidschanische Grenzdienst veröffentlichte ein Foto von Vardanyan in Gewahrsam, offenbar in Handschellen, aber mit unscharfen Händen, neben zwei Beamten auf einem scheinbaren Flughafen stehend. Die Behörden erklärten, Vardanyan sei nach Baku gebracht und „an die zuständigen staatlichen Stellen weitergeleitet“ worden. Vardanyan, ein armenisch-russischer Oligarch, der zum Staatsminister der abtrünnigen Region ernannt wurde, war ein scharfer Kritiker der Politik Aserbaidschans und hatte sich lautstark für die Selbstbestimmung von Berg-Karabach eingesetzt. Im vergangenen September gab Vardanyan seine russische Staatsbürgerschaft auf, um nach Berg-Karabach zu ziehen.

Ich werde meinen Enkeln beibringen, Aserbaidschaner zu hassen und sich zu rächen.

„Ruben stand während der zehnmonatigen Blockade an der Seite des Volkes von Berg-Karabach und litt zusammen mit ihm im Kampf ums Überleben“, so Zonabend in ihrer Erklärung. „Ich bitte um Ihre Gebete und Unterstützung für die sichere Freilassung meines Mannes“. Sahakian, die mit ihren Enkelkindern am Flughafen schlief, sagte, der Kampf um Berg-Karabach sei noch nicht vorbei.

„Wenn sie sagen, dass wir wieder für Artsakh kämpfen werden, werde ich wieder zurückgehen und kämpfen“, sagte sie, wobei ihre Stimme vor Emotionen zitterte. „Ich glaube nicht, dass Artsakh vorbei ist. Ich werde niemals zustimmen, dass Artsakh aserbaidschanisch sein wird.“



Sie zückte ihr Handy und zeigte Fotos von ihrem Haus, ihren Enkelkindern und ihren Rosengärten. Dann blickte sie mit wütender Miene auf. „Ich werde meinen Enkeln beibringen, Aserbaidschaner zu hassen und sich zu rächen.“ Robyn Dixon in Riga, Lettland, trug zu diesem Bericht bei.

Zur Autorin Francesca Ebel ist die Russland-Korrespondentin der Washington Post. Bevor sie 2022 zur Post kam, war Ebel Korrespondentin der Associated Press in Tunis.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 28. September 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.