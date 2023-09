Bekommt Putin in Armenien seinen Willen? Protest-Welle gegen west-offenen Paschinjan läuft

Von: Maximilian Kurz

Die Proteste gegen den armenischen Premierminister Paschinjan häufen sich. Die Oppositionsparteien fordern einen sofortigen Machtwechsel.

Jerewan - Nach einer Blitzoffensive herrscht in der Region Berg-Karabach eine Waffenruhe. Die Proteste in Armenien intensivieren sich - die pro-russische Opposition fordert eine Übergangsregierung. Darüber berichtet unter anderem Politico.

Armenische Polizisten bewachen den Eingang des Regierungsgebäudes während Zusammenstößen mit Demonstrant:innen. © Karen MIinasyan / afp

Nach Krieg um Berg-Karabach: Protest-Welle in Armenien fordert Rücktritt von Präsident Paschinjan

Am Mittwochabend strömten Menschenmassen auf den Platz der Republik in der armenischen Hauptstadt Jerewan. Schwer gepanzerte Polizisten versuchten, das Regierungsgebäude abzusperren, dessen Fenster bereits am Vortag mit Steingeschossen eingeschlagen wurden. Die Absichten der Protestierenden sind unterschiedlich: Auf den Straßen sind pro-russische Oppositionelle, die einen sofortigen Rücktritt des Premierministers Nikol Paschinjan und die Einsetzung einer Übergangsregierung fordern. Auch versammelten sich Menschen vor der Russlands Botschaft, um dem einstigen Unterstützer Russland „Verrat“ vorzuwerfen.

Die armenische Politik fühlt sich von allen Seiten im Stich gelassen. Die Waffenruhe wurde offenbar von Russland vermittelt - der einstigen Schutzmacht Armeniens. Moskau scheint sich in letzter Zeit Aserbaidschan zugewandt zu haben. Auch die EU war in der Vergangenheit in diplomatischem Hinsicht gegenüber Armenien stets vorsichtig, um das autoritäre Aserbaidschan nicht zu verärgern. Das Land gilt seit der russischen Invasion in die Ukraine als wichtiger Gaslieferant.

Berg-Karabach: Angst vor ethnischen Säuberungen durch Aserbaidschans Truppen

Nach Angaben armenischer Behörden wurden bei der Offensive bis Mittwoch 200 Menschen getötet und 400 verletzt. Die armenischen Social-Media-Kanäle sind voll mit Menschen, die nach ihren vermissten Verwandten und Freunden suchen. Russland behauptet, es habe bis zu 2.000 Karabach-Armenier „evakuiert“ - wohin, bleibt unklar. Die Sorge um die Sicherheit von über 100.000 Armeniern in der Enklave wächst.

Als Aserbaidschan 2020 mehrere Gebiete in der Region eroberte, mussten alle Bewohner vor den anrückenden Truppen fliehen. Berichten zufolge wurden bei einigen, die in ihren Häusern zurückblieben, grausame Exempel statuiert. Der aserbaidschanische Präsident Ilham Aliyew erklärte damals, sie „wie Hunde aus unserem Land gejagt“ zu haben. Aufgrund dieser Äußerungen zweifeln viele Armenier an einem guten Ausgang für die Bewohner der Bergregion.

Paschinjan: Die westlichen Züge des Politikers verärgern Russlands Präsidenten Wladimir Putin

In den vergangenen Monaten versuchte die armenische Regierung, sich von Russland und dessen Präsidenten Wladimir Putin zu distanzieren. Die ehemalige Sowjetrepublik orientierte sich immer stärker Richtung Westen. So leistete Armenien erstmals humanitäre Hilfe in der Ukraine und lud Soldaten des US-Militärs zu gemeinsamen Übungen ein. Paschinjan zog auch seinen Vertreter aus dem von Moskau geführten OVKS-Militärblock ab. Das OVKS ist ein von Russland geführtes Militärbündnis ehemaliger Staaten der Sowjetunion.

Der Kreml ließ die Handlungen der Regierung nicht unbeantwortet. Laut einem geheimen Dokument wurden russische Staatsmedien von der Regierung angewiesen, mit dem Finger auf Paschinjan und seine Partner in den USA und der EU zu zeigen. Ihnen wird die Schuld zum Versagen in der Region Berg-Karabach zugewiesen und pro-russische Oppositionelle werden in den Medien positiv hervorgehoben. .