Krieg in Europas Schatten: Neue Schusswechsel zwischen Armenien und Aserbaidschan - greifen Türkei und Russland ein?

Baku/Eriwan - Am vierten Tag in Folge ist es zwischen den beiden verfeindeten Ländern Armenien und Aserbaidschan zu schwerem Beschuss gekommen. Der Konflikt um die Südkaukasusregion Bergkarabach bricht nicht ab. Am Mittwochmorgen (30. September) habe es an der gesamten Demarkationslinie Artilleriefeuer gegeben, teilte eine Sprecherin des armenischen Verteidigungsministeriums in Eriwan. Dagegen hält das Militär Aserbaidschans, dass die Stadt Terter auf eigenem Staatsgebiet von den Armeniern angegriffen worden sei. Viele Menschen seien verletzt und Gebäude zerstört worden.

Armenien-Aserbaidschan-Konflikt: UN fordert Gespräche und Einstellung der Kämpfe

Der UN-Sicherheitsrat hat die „unverzügliche“ Einstellung der Kämpfe gefordert. Die 15 Mitgliedstaaten des mächtigsten UN-Gremiums riefen die Konfliktparteien dazu auf, „ohne Zögerung" an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Dafür sollten sie mit der sogenannten Minsk-Gruppe der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit (OSZE) kooperieren. Der Sicherheitsrat veröffentliche am Dienstagabend (29. September) in New York eine entsprechende Erklärung.

Einigung scheint zunächst noch nicht in Sicht. Sowohl der aserbaidschanische Präsident Ilham Alijew als auch der armenische Regierungschef Nikol Paschinjan hatten kurz zuvor die Fortsetzung der Kämpfe angekündigt. Beide Seiten nehmen für sich in Anspruch, den feindlichen Truppen bereits schwere Verluste zugefügt zu haben.

Zudem befürchtet der UN-Sicherheitsrat, dass durch den Eingriff ausländischer Mächte weiter Öl ins Feuer geschüttet wird und sich der neu entbrannte Konflikt weiter ausbreitet. Am Dienstag hatte das armenische Verteidigungsministerium den Vorwurf erhoben, ein türkischer Kampfjet habe ein armenisches Militärflugzeug abgeschossen. Ankara dementierte dies sofort.

Auch der Sondergipfel der EU-Staats- und Regierungschefs wird sich am Donnerstag und Freitag mit dem Konflikt befassen, wie Ratspräsident Charles Michel ankündigte. Bundeskanzlerin Angela Merkel* (CDU*) hatte am Dienstag in Telefonaten mit Paschinjan und Alijew eine Rückkehr an den Verhandlungstisch im Rahmen der Minsk-Gruppe gefordert. Russlands Präsident Wladimir Putin wiederum unterstrich bei einem Telefonat mit Paschinjan die „dringliche Notwendigkeit“ einer Waffenruhe.

Konflikt in Bergkarabach flammte nach Jahren wieder auf

Bergkarabach liegt in Aserbaidschan, wird aber mehrheitlich von Armeniern bewohnt, welche die Region auch unter ihrer Kontrolle haben. Der Konflikt um die Region dauert bereits seit Jahrzehnten an. Nach einem blutigen Krieg mit 30.000 Toten hatte das ehemals autonome sowjetische Gebiet Anfang der 90er Jahre seine Unabhängigkeit von Aserbaidschan erklärt. Die Region wird jedoch von keinem Land als eigener Staat anerkannt und gilt international nach wie vor als Teil Aserbaidschans.

Am Sonntag war der Konflikt nach Jahren relativer Ruhe neu aufgeflammt. Verkompliziert wird die Lage durch die Konkurrenz zwischen der Türkei und Russland um größeren Einfluss im Südkaukasus. (lb/dpa/AFP)

