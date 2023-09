Erdogan nutzt Putins Schwäche: Türkei feiert Aserbaidschans „24-Stunden-Sieg“ in Bergkarabach

Von: Frank Nordhausen

Teilen

Der türkische Präsident Recep Erdogan und der russische Präsident Wladimir Putin © Vladimir Smirnov / dpa

Der türkische Präsident Recep Erdogan nutzt die Schwäche Putins, um die Türkei als wichtigste Ordnungsmacht im Kaukasus zu etablieren.

Der Eintageskrieg Aserbaidschans gegen Bergkarabach ist von den weitgehend gleichgeschalteten Medien der Türkei mit Schlagwörtern wie „Blitzkrieg“ oder „24-Stunden-Sieg“ gefeiert – und als strategischer Sieg Ankaras dargestellt worden. Zuvor hatte sich die Regierung des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan klar auf die Seite ihres Verbündeten in Baku gestellt.

Am Tag des Angriffs am Dienstag vergangener Woche sagte er vor der UN-Vollversammlung in New York: „Wir unterstützen die Schritte Aserbaidschans – mit dem wir unter dem Motto ‚eine Nation, zwei Staaten‘ zusammenarbeiten –, seine territoriale Integrität zu verteidigen.“

Erdoğan hatte zuvor noch versucht, ein Vermittlungstreffen zwischen der Türkei, Aserbaidschan, Armenien und dessen langjähriger Schutzmacht Russland einzuberufen, war aber bei Präsident Wladimir Putin auf Granit gestoßen. Zugleich war der Nato-Staat Türkei aber offenbar in die militärischen Vorbereitungen der Aseris direkt eingebunden, denn deren Generalstabschef und Vizeverteidigungsminister, Generaloberst Karim Valiyev hatte am 11. September noch Ankara besucht.

So bekommen Sie den Newsletter von Table.Media Diese Analyse liegt IPPEN.MEDIA im Zuge einer Kooperation mit dem Security.Table Professional Briefing vor – zuerst veröffentlicht hatte ihn Security.Table am 26. September 2023. Erhalten Sie 30 Tage kostenlos Zugang zu weiteren exklusiven Informationen der Table.Media Professional Briefings – das Entscheidende für die Entscheidenden in Wirtschaft, Wissenschaft, Politik, Verwaltung und NGOs.

Bayraktar-Drohnen aus der Türkei

Die Denkfabrik International Crisis Group in Brüssel berichtete bereits im Juli, dass „mehrere Cargo-Flugzeuge hunderte Tonnen Waffen, darunter ballistische Raketen, aus Israel und der Türkei nach Baku transportierten“; die aserbaidschanische Luftwaffe habe zudem „eine neue Charge Bayraktar TB2-Drohnen aus der Türkei für eine bevorstehende Invasion Armeniens“ erhalten.

Doch konnten politische Beobachter bislang keine direkte militärische Beteiligung türkischer Soldaten oder Techniker wie noch beim letzten Karabach-Krieg 2020 feststellen. Das türkische Verteidigungsministerium dementierte eine aktive Rolle bei der Militäroperation. Sie wäre wohl auch nicht nötig, hatte doch der aktive Eintritt der Türkei in den bis zum 44-Tagekrieg 2020 eingefrorenen Bergkarabach-Konflikt die strategische Balance im Südkaukasus entscheidend verändert. Erdogan verhalf es außerdem zu einem spektakulären außenpolitischen Erfolg.

Baku hat seine Armee mit den Einnahmen aus Öl- und Gasverkäufen im vergangenen Jahrzehnt stark aufgerüstet – laut der armenischen Nachrichtenwebseite panorama.am zu rund 70 Prozent mit Rüstungsgütern aus Israel und zu 30 Prozent aus der Türkei. Seit 2019 wurden die aserbaidschanischen Streitkräfte von Ankara mit modernen Waffensystemen, militärischen Trainings und Geheimdienstinformationen versorgt. Im Krieg von 2020 erwies sich die Bayraktar TB2-Drohne aus der Waffenschmiede des Erdoğan-Schwiegersohns Berat Bayraktar als verheerende „Geheimwaffe“ im Einsatz gegen armenische Panzer- und Infanterieverbände, da Armenien über keine adäquaten Abwehrsysteme verfügte.

Türkei setzt in Bergkarabach auf Bündnis mit Israel

Wie 2020 wurden auch vergangene Woche wieder Artilleriesysteme und Kampfdrohnen aus türkischer Produktion – versehen mit elektronischen Komponenten aus Nato-Ländern – bei der Offensive eingesetzt. Die Türkei verspricht sich von dem Sieg Aserbaidschans und der Eingliederung Bergkarabachs in dessen Territorium einerseits eine Normalisierung der Beziehungen zu ihrem historischen Feind Armenien. Und eine Öffnung der bisher aus Rücksicht auf Baku geschlossenen Grenze und damit einen besseren Zugang für den Handel mit den Kaukasusrepubliken.

Die Türkei wandte sich aber auch an Israel, um den Angriff zu koordinieren. So formte Ankara seit dem Sommer ein Dreierbündnis mit Israel und Aserbaidschan, das sich bereits während des 44-Tage-Kriegs im Herbst 2020, bei dem mehr als 6.000 Menschen getötet wurden, bewährt hatte. Schon vor Wochen bat die Regierung in Baku Israel darum, die Lieferung von Drohnen, Artilleriegeschossen, Raketenwerfern und nachrichtendienstlicher Ausrüstung wie Abhörgeräten und Cybertechnologie zu verstärken.

Im Juli besuchte der israelische Verteidigungsminister Yoav Galant Baku, wo ihn sein Amtskollege Zakir Hasanov und die Armeeführung über die Angriffspläne unterrichteten. Nach dem Treffen flogen aserische Frachtflugzeuge mehr als zehn Mal den israelischen Flugplatz Uvda bei Eilat an, der von der israelischen Luftwaffe betrieben wird, aber auch für die zivile Luftfahrt geeignet ist, und lud die angeforderte Ausrüstung ein. Israel erhält im Gegenzug Öl aus Aserbaidschan – und darf das Land als Ausgangspunkt für Geheimdienst- und grenzüberschreitende Operationen gegen Iran nutzen.

Aserbaidschan will Korridor durch Armenien

Am Rande der UN-Generalversammlung erörterte Erdoğan mit Benjamin Netanjahu die militärischen Entwicklungen im Südkaukasus. Seit dem Besuch von Mossad-Chef David Barnea in der Türkei im Februar 2022 haben sich die türkisch-israelische Sicherheitsbeziehungen nach Jahren der Spannung wieder normalisiert.

Am Montag allerdings besuchte Erdoğan die aserbaidschanischen Exklave Nachitschewan gemeinsam mit dem aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Alijev – ein hochprovokativer Akt gegenüber Armenien. Denn Ankara verlangt von Yerewan die Schaffung eines 43 Kilometer langen, exterritorialen Straßen- und Eisenbahnkorridors von Nachitschewan nach Aserbaidschan entlang der iranischen Grenze quer durch Armeniens südliche Sjunik-Provinz.

Armenien wäre damit effektiv von seinem wichtigen Wirtschaftspartner Iran abgeschnitten. Erdogan will damit seinerseits der türkischen Exportwirtschaft den Raum am Kaspischen Meer und in die zentralasiatischen Republiken erschließen. Bisher lehnt aber auch Teheran das Projekt vehement ab, weil es dadurch seine historische Landverbindung nach Armenien verlieren würde.

Es ist unklar, ob Russlands mangelnder Einsatz für die Verteidigung der armenischen Interessen auf die Schwächung durch den Ukraine-Kriegs zurückzuführen ist oder ob es Absprachen mit Erdogan gab. Putin benötigt den Nord-Süd-Korridor über Aserbaidschan in den Iran für die Umgehung der westlichen Sanktionen. Geopolitisch bedeutet der Blitzsieg Aserbaidschans gleichwohl einen erheblichen Machtverlust Russlands im Südkaukasus. Mit Yossi Melman, Tel Aviv