Steigende Corona-Zahlen in den deutschen Städten: Experten-Konferenz mit Drosten berät

Angesichts der dramatischen Corona-Situation beraten unter anderem der Bürgermeister von Berlin, der Direktor der Uni-Klinik Frankfurt und der Virologe Christian Dorsten zur Lage in Deutschland.

+++ 10.05 Uhr: Virologe Christian Drosten betont, das Virus habe sich nicht verändert. Das Alter der Bevölkerung sei weiterhin ein zentraler Faktor. Daher seien einige Länder weniger gravierend von der Pandemie betroffen, als andere. In Deutschland sei das Durchschnittsalter der Bevölkerung hoch, höher noch als in den USA. Sollte das Virus durch die Bevölkerung „durchlaufen“, wenn man alte Menschen nicht schützen könne, dann würde die Sterblichkeit auch hier im Land steigen, betont Drosten.

Viele „Irrlichter“ seien in der Öffentlichkeit in Deutschland unterwegs. Das Verständnis der Bürgerinnen und Bürger gegenüber der Corona-Maßnahmen sei das, was uns in Deutschland vor einer schwierigen Situation retten wird, betont Drosten. Er appelliert, dass hart gegen Quellen vorgegangen werden muss, die falsche Informationen zum Coronavirus streuen.

Steigende Corona-Zahlen: Jürgen Graf von der Uni-Klinik Frankfurt warnt vor Infizierung älterer Menschen

+++ 9.55 Uhr: Der Vorstandsvorsitzende des Universitätsklinikums Frankfurt, Jürgen Graf, äußert sich zur Situation in Frankfurt. Er spricht über die beunruhigend hohen Infektionsfälle in der Region. Die Stadt Frankfurt habe ähnlich reagiert wie Berlin. Mit Hilfe neuer Corona-Maßnahmen wie Kontaktbeschränkungen versuche man der Corona-Pandemie entgegenzukommen. Gerade seien vermehrt junge Menschen von Corona-Infektionen betroffen. Mit einem gewissen Verzug würden aber auch wieder mehr ältere Menschen von Neuinfektionen betroffen sein, warnt Graf.

„Weder Politik, noch Behörden, noch andere Partner des Gesundheitswesens wären in der Lage, die Pandemie allein zu stoppen“. Die Lage in vielen Deutschen Großstädten zeige, dass wir das Virus sehr ernst nehmen müssten, betont Graf.

Steigende Corona-Zahlen in den deutschen Städten

Update von Freitag, 09.10.2020, 9.48 Uhr: Ulrich Frei, Vorstand Krankenversorgung der Charité in Berlin, spricht über die Unterschiede im Gegensatz zum März. Er räumt ein, dass es leerstehende Intensivbetten gäbe. Der Knackpunkt sei jedoch, dass nicht genug Pflegekräfte vorhanden seien. Der Mangel an Pflegekräften in der Intensivmedizin würde noch damit verschlimmert, dass auch die Pflegekräfte gegen Corona nicht gefeit seien. Aufgrund von Corona-Infektionen wären demnach noch weniger Pflegekräfte verfügbar.

„Wir müssen alle Anstrengungen unternehmen, viel Pflegepersonal ans Bett zu bekommen.“ appellierte er.

Erstmeldung: Frankfurt – Die Angst vor einer zweiten Corona-Welle hat Deutschland fest im Griff. Angesichts der steigenden Corona-Zahlen wächst die Sorge bei vielen Bürgerinnen und Bürgern.

Corona in Deutschland: Experten beraten zur Lage im Land

Weil die Corona-Infektionszahlen in den deutschen Großstädten derzeit bundesweit in die Höhe schnellen, beraten ab 9.30 Uhr am Donnerstag (09.10.2020) Experten aus Berlin und Frankfurt zur Lage im Land. Darunter sind neben dem Bürgermeister von Berlin, Michael Müller, auch der Vorstandsvorsitzende der Charité, Heyo K. Kroemer. Außerdem werden Ulrich Frei, der Vorstand der Krankenversorgung der Charité – Universitätsmedizin Berlin und der ärztliche Direktor und Vorstandsvorsitzender des Universitätsklinikums Frankfurt, Jürgen Graf, teilnehmen. Schließlich wird außerdem Christian Drosten, Direktor am Institut für Virologie an der Charité Berlin, sprechen.

Corona in Deutschland: Neuinfektionen steigen rapide an – Angst vor zweiter Welle steigt

Die Sorgen angesichts der steigenden Zahlen in Deutschland sind nicht unbegründet. Am Donnerstag (08.10.2020) hatten Berlin und Frankfurt die kritischen Grenzwerte von mindestens 50 Corona-Neuinfektionen in den letzten sieben Tagen je 100.000 Einwohner überschritten. In ganz Berlin lag die Kennziffer bei 52,8. Frankfurt reagiert auf die stark ansteigenden Fallzahlen mit einer Ausweitung der Maskenpflicht und Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen.

Die aktuellen Zahlen des Robert Koch-Instituts geben weiteren Grund zur Sorge. Zwei nordrhein-westfälische Großstädte liegen nur noch ganz knapp unter der wichtigen Warnstufe von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen. Das nordrhein-westfälische Landeszentrum Gesundheit gab den Wert für Köln mit 49,8 an (plus 4,4 im Vergleich zum Vortag), für Essen mit 48,4 (plus 5,0). Zudem gab es einen massiven Anstieg in Herne: Die Ruhrgebietsstadt kam auf einen Wert von 56,2 (plus 22,4 im Vergleich zum Vortag) und gilt damit jetzt als Corona-Risikogebiet.

Corona in Deutschland: Merkel bespricht die Lage mit den Rathauschefs der elf größten Städte

Auch Bremen sieht sich einer 7-Tage-Inzidenz von 63,1 gegenüber und ist damit im roten Bereich, wie die Zahlen des RKI belegen. Tiefrot ist ebenso der Landkreis Esslingen nahe Stuttgart eingefärbt. Auch hier ist der kritische Grenzwert von 50 Infektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen mit dem Wert 54,6 überschritten.

Weil sich vor allem Großstädte und Ballungszentren zu Hotspots in der Pandemie entwickeln, hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) heute ab 12.30 Uhr die Rathauschefs der elf größten deutschen Städte zu einer Videokonferenz eingeladen – auch Essen und Köln gehören dazu. Nordrhein-Westfalen hat seit Tagen die höchsten Ansteckungsraten aller deutschen Flächenländer.