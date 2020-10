Brisanter Polizei-Einsatz in Berlin: 1500 Beamte treffen auf Demonstranten - heftige Zusammenstöße

Unter Protest hat in Berlin-Friedrichshain die Räumung des besetzten Hauses „Liebig 34“ begonnen. 1500 Polizisten sind im Einsatz.

Spezialeinheiten der Polizei sind am 9. Oktober im Berlin-Friedrichshain unterwegs.

Am Morgen hat die Räumung des besetzten Hauses „Liebig 34“ begonnen.

1500 Beamte sind im Einsatz, zahlreiche Demonstranten vor Ort.

Update 9. Oktober, 8.30 Uhr: Mit einem Großeinsatz der Polizei wird seit Freitagmorgen in Berlin-Friedrichshain das besetzte Haus „Liebig 34“ geräumt. Beamte drangen auf einem Gerüst und mit Trennschleifern über ein Fenster im ersten Stock in das Innere vor. Dort stießen sie offenbar auf weitere Hindernisse. Durch das Fenster wurden Bretter und Bohlen herausgebracht.

Es kam zu teils heftigen Rangeleien zwischen Polizisten und schwarz vermummten Demonstranten. Es flogen Flaschen. Der Anwalt des Bewohner-Vereins Moritz Heusinger kritisierte, dass er nicht zu seinen Mandanten vorgelassen worden sei, um zu deeskalieren. Es sei „völlig unverständlich“, dass geräumt werde und niemand wisse, wer im Haus sei.

Berlin: Polizei räumt besetztes Haus „Liebig 34“

Ursprungsmeldung (9. Oktober, 730 Uhr):

Berlin - Ein Räumfahrzeug der Polizei fuhr am Freitagmorgen (9. Oktober) vor den Eingang, mehrere Beamte untersuchten die verbarrikadierte Tür und versuchten mit Brecheisen in das Innere zu kommen. Die Polizei ging davon aus, dass noch Bewohner im Haus sind.

„Liebig 34“ gilt als eines der letzten Symbolprojekte der linksradikalen Szene in der Hauptstadt, die inzwischen zum Corona-Risikogebiet erklärt worden ist. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Auf Hausdächern waren Beamte postiert. Laut Polizei sollten am Freitag rund 1500 Beamte aus acht Bundesländern im Einsatz sein. Darunter seien auch technische Spezialeinheiten wie etwa Höhenretter. Ein Räumfahrzeug sowie Leitern standen bereit.

Die Polizei leiste Amtshilfe bei der gerichtlich angeordneten Übergabe des Hauses, twitterte die Behörde. Der Gerichtsvollzieher wollte das leere Haus dem Eigentümer übergeben.

Schon Stunden zuvor versammelten sich hunderte Demonstranten hinter Absperrgittern vor dem Eckhaus. Die meist jungen, überwiegend schwarz gekleideten Menschen skandierten laute Sprechchöre wie „Häuser denen, die drin wohnen“ oder „Ganz Berlin hasst die Polizei“. Die Kreuzung vor dem Haus war mit Scheinwerfern ausgeleuchtet.

Polizei-Einsatz in Berlin: Wütende Demonstranten vor Ort

Ein Polizeisprecher sagte, mehrfach seien in dem weiträumig abgeriegelten Bereich Beamte mit Flaschen beworfen worden. Auch Feuerwerk sei abgebrannt worden. Vereinzelte seien Gegenstände auf die Straße gebracht worden. Dabei seien zwei Störer gestellt worden.

An verschiedenen Stellen in der Stadt brannten laut Polizei in der Nacht Autoreifen, Müllcontainer sowie ein Abfertigungsgebäude im S-Bahnhof Tiergarten. Der Einsatz von Wasserwerfern zur Unterstützung der Feuerwehr beim Löschen von Kleinstfeuern sei freigegeben worden, twitterte die Polizei.

„Liebig 34“ in Berlin wird geräumt - Eigentümer setzt sich nach Gerichtsstreit durch

In der „Liebig 34“ war bereits vor zwei Jahren ein zehnjähriger Gewerbemietvertrag für den Bewohner-Verein ausgelaufen, der sich selbst als „anarcha-queer-feministisch“ bezeichnet. Der Eigentümer setzte in einem langen Gerichtsstreit durch, dass die Bewohner das Haus verlassen müssen.