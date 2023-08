Berlin geht das Trinkwasser aus – Wasser aus der Ostsee soll helfen

Von: Gregor-José Moser

Teilen

Um einen drohenden Wassermangel zu verhindern, wollen Berlin und Brandenburg Ostseewasser als Trinkwasser nutzen – wenn eine Studie grünes Licht gibt.

Berlin – Wassermangel in Deutschland: das ist für viele Menschen noch unvorstellbar. Gleichzeitig verbieten es in diesem Sommer zahlreiche Kommunen, aus Flüssen, Bächen und Seen Wasser zu entnehmen, weil Hitze und Trockenheit der Natur zu schaffen machen. Berlin und Brandenburg fürchten teilweise sogar um ihre Trinkwasserversorgung – und wollen gegensteuern. Sie prüfen, ob es sinnvoll ist, Wasser aus der Ostsee zu entsalzen und in den Berliner Großraum zu pumpen.

Noch in diesem Jahr geben die beiden Länder zu diesem Zweck eine Machbarkeitsstudie in Auftrag, wie Brandenburgs Umweltminister Axel Vogel (Grüne) mitgeteilt hat. Laut Vogel geht es sowohl um die ökologische als auch ökonomische Umsetzbarkeit der Idee. Berlin sei immer darauf angewiesen, Wasser zusätzlich heranzuführen, so Vogel. Die Grundwasserneubildung unter dem Territorium der Hauptstadt reiche schlicht nicht aus, um die wachsende Metropole zu versorgen.

Kann Wasser schlecht werden? Leitungswasser wird hierzulande streng überwacht. (Symbolbild) © Michael Gstettenbauer/imago

Berlin und Brandenburg „bekommen Wasserprobleme, wenn wir nichts unternehmen“

Auch Brandenburg hat Vogel zufolge Probleme, insbesondere die brandenburgischen Wälder seien bedroht. Die Niederschläge in diesem Sommer und dem vorherigen Winter genügten nicht, um das Defizit der vergangenen Jahre auszugleichen. Vogel machte deutlich: „Aufgrund der sinkenden Grundwasserstände werden wir Wasserprobleme bekommen, wenn wir nichts unternehmen.“ Abhilfe schaffen soll Wasser aus der Ostsee, allerdings sieht Vogel hier noch Hindernisse und mögliche Schwierigkeiten. So sei jede Entsalzung mit einem hohen Energieaufwand verbunden.

Außerdem könnten Brandenburg und Berlin nicht im Alleingang über eine Wasserentnahme aus der Ostsee für die Trinkwasserversorgung entscheiden. Vielmehr sei auch die Zustimmung Mecklenburg-Vorpommerns nötig – schließlich gehöre die Ostseeküste weder zu Berlin noch zu Brandenburg, so Vogel. Wasser aus der Oder sowie anderen Flüssen in die Spree umzuleiten, wie das Umweltbundesamt es vorgeschlagen hat, hält Vogel dagegen nicht für sinnvoll. Die Oder habe in der Hälfte des Jahres selbst Niedrigwasser.

Umweltbundesamt warnt vor Engpässen beim Trinkwasser

Auslöser für den Ostsee-Plan von Berlin und Brandenburg ist eine aktuelle Studie des Umweltbundesamtes. In dieser warnen die Autoren vor drohenden Engpässen bei der Trinkwasserversorgung im Großraum Berlin und entlang der Spree. In trockenen Sommermonaten könnte der Fluss bis zu 75 Prozent weniger Wasser führen, wenn mit Ende der Braunkohleförderung weniger Grundwasser in den Fluss gepumpt wird.

0 Lesen Sie auch LESEN LESEN LESEN LESEN LESEN

Die Autoren präsentieren in der Studie neben Wasserüberleitungen aus benachbarten Flussgebieten auch noch weitere Lösungsvorschläge. So regen sie etwa an, Talsperren und Wasserspeicher zu ertüchtigen und bestehende Seen als Wasserspeicher auszubauen.