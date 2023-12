Muss Berlin noch einmal wählen? Verfassungsgericht urteilt heute über Teilwiederholung der Bundestagswahl

Von: Christian Stör

Berlin wird den Makel der vermurksten Wahl 2021 nicht los. Das Abgeordnetenhaus wurde schon neu gewählt. Nun geht es um die Bundestagswahl.

Karlsruhe – Bei der Bundestagswahl 2021 in Berlin herrschte das pure Chaos. Mehr als zwei Jahre nach der Pannenwahl erfahren die Menschen in Berlin nun, ob das Ergebnis überhaupt Bestand hat. Das Bundesverfassungsgericht verkündet am 19. Dezember (10.00 Uhr) in Karlsruhe, ob und in welchem Umfang die Wahl vom 26. September 2021 wiederholt werden muss. Hintergrund ist eine Wahlprüfungsbeschwerde der Unionsfraktion im Bundestag. (Az. 2 BvC 4/23)

Der Wahltag war damals in vielen Berliner Wahllokalen chaotisch verlaufen: Menschen mussten lange warten und Schlange stehen, Stimmzettel waren falsch oder fehlten ganz. Vorübergehend mussten Wahllokale schließen oder blieben bis weit nach 18.00 Uhr geöffnet.

Muss Gregor Gysi um seinen Sitz im Bundestag bangen? © dpa

Bundesverfassungsgericht urteilt über Teilwiederholung der Bundestagswahl in Berlin

Beim Bundestag wurden 1713 Einsprüche gegen die Bundestagswahl im Land Berlin erhoben. Im November 2022 beschloss der Bundestag mit den Stimmen der Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP, dass die Wahl teilweise wiederholt wird. Betroffen wären demzufolge 327 der 2256 Wahlbezirke der Hauptstadt sowie 104 der 1507 Briefwahlbezirke.

Aus Sicht der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag ist der Beschluss aber rechtswidrig, unter anderem weil der Bundestag die Wahl in sechs vom Bundeswahlleiter angefochtenen Wahlkreisen nicht insgesamt für ungültig erklärt habe. Aus Sicht der Unionsfraktion müsste die Wahl folglich in mehr Wahlbezirken wiederholt werden.

Welche Folgen könnte eine Wiederholung der Bundestagswahl in Berlin haben?

Es ist nicht davon auszugehen, dass sich die Machtverhältnisse im Bundestag komplett verschieben. Doch große Auswirkungen kann eine Wiederholungswahl auf die Linke haben. Die Partei war 2021 auf unter fünf Prozent abgerutscht und durfte nur dank dreier Direktmandate wieder in Fraktionsstärke in den Bundestag einziehen.

Die Wahlkreise von Gesine Lötzsch und Gregor Gysi liegen allerdings in Berlin. Wären sie von der Wiederholung betroffen und verlöre einer von beiden sein Mandat, wären alle Mandate der Linken hinfällig. Dass sich die Fraktion vor kurzem aufgelöst hat, spielt hierbei keine Rolle. Dritter im Bunde ist Sören Pellmann aus Leipzig.

Wann könnte in Berlin die Bundestagswahl 2021 wiederholt werden?

Es gilt eine Frist von 60 Tagen nach dem Urteil. Wahlleiter Stephan Bröchler hatte schon vor geraumer Zeit den 11. Februar 2024 als denkbaren Termin genannt. Schon seit dem Sommer würden aber generell die Voraussetzungen für einen neuen Urnengang geschaffen. „Landeswahlleitung und Bezirke sind vorbereitet“, so Bröchler. Final ist das Datum aber noch nicht. Der Wahltermin muss im Amtsblatt verkündet werden.

Welches Wahlrecht gilt bei einer möglichen Wiederholung der Bundestagswahl in Berlin?

Genau dasselbe, das auch im ersten Durchlauf 2021 galt. Das Bundesverfassungsgericht hat erst vor kurzem entschieden, dass die zugrundeliegende Wahlrechtsreform von 2020 verfassungskonform war. Inzwischen wurde das Wahlgesetz zwar noch einmal reformiert. Das würde aber nicht bei der Wiederholungswahl angewendet.

Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus wurde bereits wiederholt

Wegen der Pannen am 26. September 2021 hatte der Berliner Verfassungsgerichtshof die Wahl zum Abgeordnetenhaus wegen „schwerer systemischer Mängel“ und zahlreicher Wahlfehler für ungültig erklärt. Diese Wahl wurde am 12. Februar 2023 komplett wiederholt. Am Ende löste eine schwarz-rote Koalition das Dreierbündnis von SPD, Grünen und Linken ab. (dpa/cs)