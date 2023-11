Putin plant die große Zwangsumsiedlung im Osten der Ukraine

Von: Kilian Beck

Drucken Teilen

Anscheinend will Russland Ukrainer in den besetzten Gebieten zwingen, die Staatsbürgerschaft anzunehmen und droht mit Deportation. Ein Kriegsverbrechen rührt historische Traumata.

Melitopol – Russland plant anscheinend die Deportation von Ukrainern aus besetzten Gebieten ab nächstem Jahr per Gesetz durchzusetzen. Dann soll es eine Pflicht zur Registrierung oder zum russischen Pass geben, sagte der von Russland vertriebene Bürgermeister von Melitopol Ivan Fedorov laut Kyiv Post im ukrainischen Fernsehen. Der Schritt sei „ein weiterer Versuch, die Bewohner der besetzten Gebiete zum russischen Pass zu zwingen“, sagte er. Menschenrechtsorganisationen berichten vergangenen Jahr über Deportationen aus den russisch-besetzenden Gebieten, während der Krieg in der Ukraine tobt. Es sind klare Kriegsverbrechen, die an historischen Traumata rütteln.

Der Zugang zu Nahrungsmitteln solle, so berichtete die Zeitung, häufig an die Staatsangehörigkeit gekoppelt werden. Solche Schritte sind Kriegsverbrechen, kommentierte der Politikwissenschaftler Mikhail Savva von der ukrainischen Denkfabrik „Center for Civil Liberties“. Deportationen seien „ein klarer Verstoß gegen die Genfer Konvention“, sagte Savva, und gleichzeitig einer gegen das Römische Statut, die Grundlage des Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Da die Ukraine den Gerichtshof anerkennt, wäre das ein weiterer Anklagepunkt in einer etwaigen Anklage. Mit der russischen Staatsangehörigkeit käme auch die Wehrpflicht, die laut einem Bericht der russischen Staatsnachrichtenagentur TASS seit Oktober auch in der besetzten Ukraine greift. Russland würde Ukrainer zwingen, ihre Mitbürger anzugreifen.

In Luhansk sollen Soldaten aus Russland massive Deportationen durchführen, um die Häuser nahe der Front selbst zu nutzen. (Archivfoto von 2022) © Stanislav Krasilnikov/imago

Zarenreich, Stalinismus, Putin – Traumata der Ukraine

Die Nachricht rührt an die Traumata, die seit dem russischen Angriff auf die Ukraine 2014 entstehen. Damals begann die Regierung von Russlands Präsident Wladimir Putin damit, Pässe in den sogenannten Separatistenrepubliken Donezk und Luhansk zu verteilen. Damit wuchs nominell die Zahl der Russen in der Region, die zur propagandistischen Begründung des Angriffskrieges 2022 genutzt wurde.

Die massenhafte Deportation von Menschen aus der Ukraine rührt auch an die Traumata der ethnischen Minderheiten des Zarenreiches und der stalinistischen Sowjetunion, wie die Münchner Osteuropahistorikerin Franziska Davies, im Spiegel bereits vergangenes Jahr beschrieb. Im Zarenreich waren es „Abertausende“ Polen, Deutsche und Juden, die ins Innere Russlands deportiert wurden. In der Sowjetunion wurden Hunderttausende Krimtataren vertrieben, und die nationalen Bewegungen im Vielvölkerstaat wurden brutalst unterdrückt – auch mit Umsiedlungen nach Zentralasien.

Bilder des Ukraine-Kriegs: Großes Grauen und kleine Momente des Glücks Fotostrecke ansehen

Holodomor – Stalinistische Gräueltaten gegen die Ukraine

Der beschränkte Zugang zu Nahrungsmittel rührt an das größte historische Trauma der Ukraine: Die Hungersnot Holodomor, bei der mindestens vier Millionen Menschen sterben. Ausgelöst wurde sie von der stalinistischen Kollektivierungspolitik. Der Bundestag stuft den Holodomor seit letztem Jahr als Völkermord ein.

„Sie bedrohen die Menschen mit einer Deportation tief nach Russland“, sagte Andriy Yusov, Sprecher des ukrainischen Militärgeheimdiensts, der Kyiv Post. Die Menschen hätten „Angst, nach Sibirien gebracht zu werden“. Tausende Ukrainer wurden nach dem Hitler-Stalin-Pakt nach Zentralasien deportiert. Die Deportationen reihten sich, so die Historikerin, in eine „lange Geschichte ethnischer Säuberungen“ ein, die tief ins kollektive Gedächtnis der Ukrainer eingeschrieben sei. Besonders auf der Krim: Stalin ließ 1941 Hunderttausende Krimtataren nach Zentralasien vertreiben. Das „Sürgünlik“, türkisch für Exil, ist ein bis heute nicht aufgearbeitetes Verbrechen. Bis in die 1980er Jahre konnten sie nicht zurückkehren.

Ukrainer werden in besetzten Gebieten festgesetzt

Dimytro Lubinets von der Ombudstelle für Menschenrechte in der Ukraine warnt in der Kyiv Post, die Menschen hätten, verweigerten sie den russischen Pass, keine sichere Lebensgrundlage und würden „nicht durch die Checkpoints gelassen“ werden. Festsetzung einer Bevölkerung an einem Ort, und Entzug der sicheren Lebensgrundlage, erinnert an das stalinistische System der „Lagersiedlungen“, das Davies beschreibt. Bis in die 1950er Jahre mussten von Stalin verfolgte Gruppen in isolierten Gemeinschaften in ärmlichsten Verhältnissen in isolierten Gemeinden leben, die sie nicht verlassen durften.

Eineinhalb Jahre nach den Massakern in ukrainischen Butscha, bei denen gut 500 Menschen ermordeten wurden, wird noch einmal klar, dass der Krieg Russlands gegen die Ukraine mit schwersten Kriegsverbrechen verbunden ist. Zuletzt erklärte die parlamentarische Versammlung des Europarates die Deportation ukrainischer Kinder aus den besetzten Gebieten zum „Völkermord“. Auch wenn dies durch den Fokus der Berichterstattung auf die ukrainische Offensive oft untergeht. (kb)