Betrugs-Urteil gegen Donald Trump: Reichtum und Vermögenswerte um Milliarden aufgebauscht

Von: Sophia Lother

Teilen

Donald Trump steht neuer Ärger ins Haus. (Archivfoto) © picture alliance/dpa/AP | Alex Brandon

Ein Gericht in New York hat nun entschieden, dass der ehemalige US-Präsident Donald Trump über Jahre betrogen hat.

New York – Neuer Ärger für Donald Trump. Einer Meldung der Associated Press zufolge wurde in einer Zivilklage des Generalstaatsanwalts von New York festgestellt, dass der ehemalige Präsident und sein Unternehmen Banken und Versicherer betrogen haben.

Richter Arthur Engoron stellte fest, dass Trump zusammen mit seinem Team Vermögenswerte massiv überbewertet und den Nettowert in den Unterlagen für Geschäftsabschlüsse und Finanzierungen übertrieben habe. Um bis zu 3,6 Milliarden US-Dollar soll der ehemalige US-Präsident seine Vermögenswerte aufgebläht haben, berichtet die BBC.

Betrugs-Urteil gegen Donald Trump: Das sollen ihm die Lügen eingebracht haben

Nicht nur das Übertreiben seines Reichtums wird dem ehemaligen US-Präsidenten zur Last gelegt. Laut dem Richter habe Trump und wichtige Führungskräfte seines Unternehmens außerdem wiederholt gelogen. Für die Lügen hätten diese Belohnungen wie günstige Kreditkonditionen und niedrigere Versicherungsprämien kassiert. Damit habe er nicht nur eine Grenze überschritten, sondern auch gegen das Gesetz verstoßen. Engoron wies zudem Trumps Behauptung zurück, dass ein Haftungsausschluss auf den Finanzberichten ihn von jeglichem Fehlverhalten entbinde.

Weiterhin berichtet die Associated Press, dass Richter Engoron ab dem 2. Oktober eine Verhandlung ohne Geschworene abhalten werde, bevor er über etwaige Strafen entscheiden wird. James fordert 250 Millionen Dollar Strafe und ein Verbot für Trump, in seinem Heimatstaat New York Geschäfte zu machen. Der Prozess könnte bis in den Dezember hinein andauern, sagte Engoron. (slo)