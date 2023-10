Bewerbungen für den „schlimmsten Job in Washington“ jetzt möglich

Abgeordneter Jim Jordan (R-Ohio), ein Anwärter auf die Nachfolge von Abgeordnetem Kevin McCarthy (R-Calif.) als Sprecher des Repräsentantenhauses, bahnt sich seinen Weg durch eine Gruppe von Reportern. © Bill O‘Leary/The Washington Post

Die Republikaner im Repräsentantenhaus sind zersplittert. Wer will sich da schon an ihre Spitze stellen? Der Job weckt dennoch Interesse.

Washington, D.C. - Kurz bevor der Arbeitstag am Dienstag zu Ende ging, wurde in Washington ein heißer neuer Job ausgeschrieben. „Das US-Repräsentantenhaus sucht einen Sprecher des Repräsentantenhauses mit Sitz in Washington D.C.“, schrieb die Job-Such-Website Daybook auf X, früher bekannt als Twitter. „Jahresgehalt: 223.500 Dollar“.

Die Anzeige war ein Scherz, aber die freie Stelle ist sehr real. Das Repräsentantenhaus braucht dringend einen Sprecher. Hat jemand Interesse?

„Nach gestern? Nein“, sagte der Abgeordnete Anthony D‘Esposito (R-N.Y.) am Mittwochnachmittag und sprach damit für sich selbst.



„Jeder, der diesen Job jetzt haben will, ist verrückt“, sagte Abgeordneter Garret Graves (R-La.), nachdem er aufgehört hatte zu lachen.



„Ich kann mit Sicherheit sagen, dass es einer ganz besonderen Art von Person bedarf, die sich auf dieses Amt einlassen will“, sagte der Abgeordnete Marcus J. Molinaro (R-N.Y.).



Lassen Sie uns rekapitulieren. Der Abgeordnete Kevin McCarthy (R-Calif.), der im Januar 15 Abstimmungsrunden über sich ergehen lassen musste, um dank einer hartnäckigen Fraktion auf der rechten Flanke der GOP den Posten des Sprechers zu erhalten, wurde von einer Koalition verärgerter Kollegen, darunter acht Mitglieder seiner eigenen Fraktion, abserviert. Die Waffe: ein Räumungsantrag, ein Zugeständnis, das McCarthy machte, als er versuchte, Unterstützung für sein Amt als Parlamentspräsident zu gewinnen, das ihn im Wesentlichen zu einer Geisel seiner parteiinternen Rivalen gemacht hatte, selbst nachdem er den Hammer bekommen hatte. McCarthy, ein unverbesserlicher Lächler, hatte ein halbes Grinsen im Gesicht, als der Protokollführer jeden Abgeordneten aufrief, über sein Schicksal zu entscheiden. Das Lächeln blieb auch dann noch auf seinem Gesicht, als er anfing zu zappeln - mit dem Bildschirm seines Telefons herumzufuchteln und die Rillen seines Holzstuhls zu reiben -, als die namentliche Abstimmung ergab, dass sein Amt als Sprecher beendet war. Danach grüßte er die Gratulanten wie ein Platzanweiser auf seiner eigenen Beerdigung.



„Ich habe Geschichte geschrieben, nicht wahr?“ scherzte McCarthy, der als erster Redner aus dem Amt geschieden war, während seines 48-minütigen Interviews mit den Reportern.



Wie auch immer, zurück zu dieser aufregenden Jobchance.



Gehalt? Nicht schlecht, für einen Regierungsjob. Bürokultur? ... darauf kommen wir noch zurück. Der Job bringt einige Vorteile mit sich. „Großes Büro, Polizeieskorte, zweite Reihe bei der Präsidentschaft, man darf sich für den Rest seines Lebens ‚Sprecher‘ nennen“, sagte der ehemalige Sprecher Newt Gingrich (R-Ga.) von zu Hause aus.



Ist der Titel des Erben so ein großer Vorteil?



„Nun, wissen Sie, manchmal hilft er einem in einem Restaurant.“



Touristen machen am Mittwoch Schnappschüsse von der Tür des Sprecherbüros. © Bill O‘Leary/The Washington Post

Das offizielle Washington ist eine Titelstadt, in der einmal verliehene Ehrentitel nie verfallen. Sprecher ist eine seltene Bezeichnung unter den Repräsentanten oder Senatoren, eine noch größere Sache als Minister oder Botschafter. Der Sprecher ist der Zweite in der Thronfolge des Präsidenten. Zweiter! Es gibt weniger lebende Parlamentspräsidenten als lebende Richter. Und es ist eine prestigeträchtige Position, die mit echter Macht verbunden ist. Der Parlamentspräsident entscheidet darüber, welche Gesetzesvorlagen ins Parlament eingebracht werden. Er kann mit dem Präsidenten verhandeln. Er kann Ausschussbesetzungen und Wahlkampfgelder verteilen. Er bestimmt, wofür seine Partei steht und was sie nicht dulden wird.



Andererseits, sehen Sie sich unseren Kevin an. Die grinsende Geisel. Wer würde in dieser politischen Situation Sprecher werden wollen?



„Ich meine, ich wüsste nicht, warum das jemand tun sollte“, sagte Senator Thom Tillis (R-N.C.) am Mittwochnachmittag. „Es gibt keine Plattform, um die Kammer zu kontrollieren, wenn ein einziges Mitglied das über seinem Kopf hält.



Tillis, ein ehemaliger Sprecher des Repräsentantenhauses von North Carolina, hatte einen Rat für Bewerber: „Nehmen Sie den Job nicht an, wenn Sie den Antrag auf Räumung nicht loswerden.“ Der Minderheitenführer im Senat, Mitch McConnell (Kyoto), gab denselben Rat, indem er sagte, dass das Verfahren den Job „unmöglich“ mache.

Eine Reihe von Republikanern hat bereits ihre Anschreiben eingereicht: Der Abgeordnete Steve Scalise (R-La.), der McCarthys Stellvertreter als Mehrheitsführer war, erklärte seine Absicht, mit „einem starken Sinn für Verantwortung und Zielsetzung“ zu kandidieren. Der Vorsitzende des Justizausschusses des Repräsentantenhauses, Jim Jordan (R-Ohio), forderte seine Kollegen auf, seine Kandidatur „an einem kritischen Scheideweg in der Geschichte unseres Landes“ zu unterstützen.



Am Morgen nach McCarthys Entlassung herrschte ein ähnliches Klima wie in einer Schule an einem Tag der beruflichen Weiterbildung. Das Repräsentantenhaus war in der Pause; die meisten Abgeordneten hatten nach der gestrigen Abstimmung das Haus verlassen. Die wenigen, die geblieben waren - McCarthy-Loyalisten, Anwärter auf den Vorsitz - hingen herum, einige in Jeans und Chinos, und wanderten zwischen Kabelnachrichten in der Statuary Hall und Sitzungen im feierlichen Büro des Sprechers.



Der amtierende Sprecher Patrick T. McHenry (R-N.C.), der kürzlich gesehen wurde, wie er seinen neuen Hammer am Ende der Sitzung am Dienstag mit alarmierender Wucht zertrümmerte, hatte sich die meiste Zeit des Tages dorthin zurückgezogen und kam nur in regelmäßigen Abständen mit seiner Phalanx von Sicherheitsleuten, einer Fliege und einem Büschel weißer Haare heraus, die durch die Masse kaum sichtbar waren. (Touristen, die auf dem Weg zur Rotunde waren, hielten inne, um ein Foto von dem Schild zu machen, das über dem Eingang hängt und auf dem, wer weiß wie lange noch, „SPEAKER OF THE HOUSE KEVIN McCARTHY“ steht.



Die drei Bürogebäude der Kammer sind nach legendären Sprechern des Repräsentantenhauses benannt. Der Flur, der zum Plenarsaal führt, wird von Marmorbüsten flankiert, die an die Leistungen anderer Abgeordneter erinnern. Die Amtszeiten der hier geehrten Redner sind in Blattgold mit ihren Konterfeis verewigt. Die meisten von ihnen haben mehrere Sitzungsperioden des Kongresses überdauert - also Jahre, nicht Monate. McCarthy hielt den Hammer 269 Tage lang in der Hand.



Niemand weiß, wie lange der nächste Redner im Amt sein wird, oder wie man sich an ihn erinnern wird. Man weiß nur, dass es jemand tun muss.



„Wir müssen einfach einen Sprecher auswählen und unsere Arbeit erledigen“, sagte der Abgeordnete Chip Roy (R-Tex.), der noch nicht gesagt hat, ob er sich um den Posten bewerben wird. „Ich meine, es ist, was es ist. Es ist eine Ehre, als Sprecher zu dienen. Also müssen wir uns einfach organisieren.“



Es ist, wie es ist.



Und bis zu einem gewissen Grad ist es das, was es schon seit einer Weile ist. Ein Teil davon ist, dass man der Prügelknabe der Partei ist“, sagte Matt Green, ein Politikprofessor an der Katholischen Universität, der eine Abhandlung mit dem Titel „The Worst Job In Washington“ geschrieben hat: Kevin McCarthy and the Challenge of the Speakership“. Darin führt Green die zunehmende Schwierigkeit des Jobs auf „drei wesentliche Veränderungen im politischen Umfeld zurück: (1) hart umkämpfte Kongresswahlen, die die Minderheitspartei davon abhielten, der Mehrheit beim Regieren zu helfen; (2) kleine Mehrheiten im Repräsentantenhaus, die die Zahl der parteiinternen Gesetzgeber, die den Sprecher unterstützen können, reduzierten; und (3) die Wahl neuer Kongressmitglieder, die Normen der Parteiloyalität mit Skepsis betrachten.“



Mit anderen Worten: Ehre hin oder her, das Amt des Sprechers ist jetzt irgendwie scheiße.



„Ihr Job als Sprecher ist es, die Schleudern und Pfeile sozusagen zu ertragen“, sagte Green in einem Interview. „Und es nicht persönlich zu nehmen. Das macht es zu einem unangenehmen Job. Es bedeutet auch, dass man normalerweise nicht sehr beliebt ist. Es macht also keinen Spaß, unbeliebt zu sein.“



„Ich mag es nicht“, sagte Senator Marco Rubio (R-Fla.) über die Entwicklung des derzeitigen Unbeliebtheitswettbewerbs im Unterhaus. Mit mürrischer Miene und den Händen in den Taschen ging er eine Treppe hinunter. „Ich mag kein Chaos und keine Unordnung“, beklagte Rubio. „Es lässt das Land schlecht aussehen - aber es ist, was es ist“.



Mehr und mehr könnte es so sein, wie es ist. McCarthys Notlage ist eine Variation eines Themas, das sich laut Gingrich durch die letzten republikanischen Wahlkreise zieht. „Derselbe Geist hat Boehner zerstört, derselbe Geist hat Ryan aus dem Repräsentantenhaus vertrieben, und derselbe Geist hat nun Kevin McCarthy gebrochen“, sagte Gingrich. (John Boehner und Paul Ryan, ehemalige Sprecher der Republikaner, lehnten Interviewanfragen für diese Geschichte ab).

Diejenigen, die auf der Daybook-Liste auf „Jetzt bewerben!“ klickten, wurden auf eine Abonnement-Seite für den Job-Suchdienst weitergeleitet, ein offensichtlicher Trick der Eigenwerbung. Das eigentliche Verfahren zur Besetzung der Stelle wird sich voraussichtlich im Laufe der nächsten Woche, möglicherweise auch länger, entwickeln, da die Republikaner entscheiden, welche Qualitäten sie für einen Sprecher (oder einen Prügelknaben, je nachdem) suchen.



Herr Abgeordneter Roy, welche Qualitäten sollte Ihrer Meinung nach der nächste Sprecher verkörpern?



„Führungsqualitäten“, sagte er, ein wenig tautologisch. „Es ist etwas, das man zeigt, es ist etwas, das man beobachtet.“



Es ist, was es ist. Ich wünsche allen Bewerbern viel Glück.

Zur Autorin Kara Voght ist Politikreporterin für das Ressort „Style“ der Washington Post und schreibt Reportagen und Profile, die das politische Geschehen einfangen. Ihre Arbeiten sind auch in The Atlantic, The New Republic, Rolling Stone und Mother Jones erschienen. Sie wuchs in Ost-Connecticut auf und lebt in Washington.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 05. Oktober 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.