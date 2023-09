„Sie sind außer Kontrolle“: Anhörung zur Biden-Amtsenthebung versinkt im Chaos

Von: Patrick Peltz

Schlüsselzeugen legen in der ersten Anhörung nicht die zuvor von den Republikanern versprochenen Beweise vor, die Präsident Biden belasten sollten.

Washington, D.C. – Die erste Anhörung im Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Joe Biden durch die Republikaner ist im Chaos versunken. Es gab Streit über Verfahrensfragen, Abgeordnete schrien sich gegenseitig an und vermeintliche Schlüsselzeugen sagten nicht im Sinne der Republikaner aus.

Die Demokraten freuten sich über die fehlenden Beweise in der ersten Anhörung. Sie sehen das Verfahren bereits als gescheitert an und glauben nicht, dass noch stichhaltige Beweise vorgelegt werden. „Wenn die Republikaner eine rauchende Waffe oder auch nur eine tropfende Wasserpistole hätten, würden sie heute präsentieren“, sagte der Abgeordnete Jamie Raskin aus Maryland, der führende Demokrat im Aufsichtsausschuss. „Aber sie haben nichts gegen Joe Biden in der Hand.“

Demokratischer Abgeordneter und Vorsitzender des Aufsichtsausschusses schreien sich an

Der demokratische Abgeordnete Dan Goldman, Mitglied des Aufsichtsausschusses des Repräsentantenhauses, forderte den Vorsitzenden James Comer (Republikaner) wiederholt auf, ihm zu erlauben, die Aussage eines wichtigen Zeugen bei der Anhörung am Donnerstag zu präsentieren. Comer lehnte dies ab und rief stattdessen den republikanischen Abgeordneten Byron Donalds auf. Als Goldman Comer zur Rede stellte, sagte der Republikaner aus Kentucky: „Sie haben fünf Minuten“. Als Goldman gegen diese Beschränkung protestierte, begann Comer ihn anzuschreien: „Sie sind außer Kontrolle.“

Danach redeten die Ausschussmitglieder weiter durcheinander, während Goldman versuchte zu klären, ob die Aussage von Devon Archer, einem ehemaligen Geschäftspartner von Hunter Biden, in die Anhörung aufgenommen werden sollte. Es kam zu einem weiteren Wortgefecht zwischen Goldman und Comer.

Republikaner sammeln Beweise für mögliches Amtsenthebungsverfahren gegen Biden

Die Republikaner, die das Repräsentantenhaus kontrollieren, erwägen ein mögliches Amtsenthebungsverfahren gegen Joe Biden wegen angeblicher Korruption und Machtmissbrauch und haben mehr als 700 Seiten aus der vertraulichen Steuerprüfung seines Sohnes Hunter Biden freigegeben. Bislang fällt es den Republikanern schwer, die geschäftlichen Aktivitäten von Hunter Biden mit denen seines Vaters in Verbindung zu bringen. Trotz der Durchsicht von mehr als 12.000 Seiten Bankunterlagen und 2.000 Seiten verdächtiger Tätigkeitsberichte zeigt keines der bisher freigegebenen Dokumente irgendwelche Zahlungen an den Präsidenten.

Geladener Sachverständige sehen bisher keine Beweise für ein Fehlverhalten von Joe Biden

Der von den Republikanern groß angekündigte geladene Sachverständige konterkarierte eher die Vorwürfe gegen Joe Biden. „Ich bin heute nicht hier, um auch nur anzudeuten, dass es Korruption, Betrug oder Fehlverhalten gab“, sagte der Experte für Wirtschaftsprüfung, Bruce Dubinsky, aus. „Bevor ich eine solche Einschätzung vornehmen kann, müssen weitere Informationen gesammelt werden.

Dies entsprach nicht der Ankündigung von Comer vor der Anhörung. „Diese Woche wird der Aufsichtsausschuss bisher unaufgedeckte Beweise präsentieren und von Rechts- und Finanzexperten hören, welche Verbrechen die Bidens begangen haben könnten, als sie auf Kosten der US-Interessen Millionen verdienten“, sagte Comer in einer Erklärung in dieser Woche.

James Comer (Republikaner) leitet die Anhörung und wirkte streckenweise überfordert. © IMAGO/CNP/ABACA

Auch der Jurist und Professor Jonathan Turley, der ebenfalls von den Republikanern als Sachverständiger geladen worden war, äußerte sich anders als von der Partei gewünscht. „Ich möchte betonen, weswegen wir heute hier sind. Es geht um eine Amtsenthebungsuntersuchung. Es handelt sich nicht um eine Abstimmung über ein Amtsenthebungsverfahren“, sagte Turley. „Tatsächlich glaube ich nicht, dass die derzeitigen Beweise ein Amtsenthebungsverfahren rechtfertigen würden. Das ist etwas, was eine Untersuchung feststellen muss. Aber ich glaube auch, dass das Haus die Schwelle für ein Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Biden überschritten hat“.

Auch innerhalb der Republikaner wurde die erste Anhörung kritisch betrachtet

Schon während der Anhörung waren einige Republikaner insgeheim verärgert darüber, dass Comer das Verfahren nicht unter Kontrolle zu haben schien und seine eigene Darstellung untergrub, indem er Zeugen aufrief, die ihn nicht voll unterstützten. Ein hochrangiger republikanischer Berater, der anonym bleiben wollte, um öffentliche Kritik an seinen Kollegen zu vermeiden, bezeichnete die Anhörung als katastrophal, berichtete die New York Times.

Die Republikaner wollen weiter nach Beweisen suchen

Der Ausschussvorsitzende Comer sagte, sein Ausschuss werde weiter nach weiteren Beweisen gegen Biden suchen. Am Ende der Anhörung genehmigte der Ausschuss Vorladungen zur Durchsuchung der persönlichen Bankunterlagen von Hunter Biden und James Biden, dem Bruder des Präsidenten, sowie der mit ihnen verbundenen Unternehmen. (PaPel)