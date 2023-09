Amtsenthebungsverfahren gestartet: McCarthy knöpft sich Biden vor – was steckt dahinter?

Der Sprecher des Repräsentantenhauses Kevin McCarthy (R-Calif.) spricht am Dienstag im Capitol. © Ricky Carioti/The Washington Post

Werden die Geschäfte des Sohnes zum Problem? Die Republikaner um McCarthy haben ein Impeachment 2023 gegen Joe Biden eröffnet. Die Hintergründe.

Washington – Die Republikaner holen zum Gegenangriff aus. Kevin McCarthy, Sprecher des Repräsentantenhauses, hat drei Ausschüsse des Repräsentantenhauses angewiesen, ein Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Joe Biden einzuleiten. „Es handelt sich um Vorwürfe des Machtmissbrauchs, der Behinderung und der Korruption, die eine weitere Untersuchung durch das Repräsentantenhaus rechtfertigen“, schrieb der US-Politiker und fügte hinzu: „Deshalb weise ich heute unseren Repräsentantenhaus-Ausschuss an, ein formelles Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Joe Biden einzuleiten. Wir werden der Sache nachgehen, wo immer die Beweise uns hinführen.“

Joe Biden: Republikaner McCarthy leitet Amtsenthebungsverfahren ein – was steckt dahinter?

Nun, da das Repräsentantenhaus der USA auf Antrag von Kevin McCarthy ein formelles Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Joe Biden eingeleitet hat - wenn auch ohne eine Abstimmung über die Einleitung -, werden die Leser sicherlich Fragen haben. Hier ein kurzer Überblick über die Vorwürfe gegen den Präsidenten, von denen sich die meisten auf die Geschäftspraktiken seines Sohnes Hunter beziehen.

Ärger mit dem Sohn: Was wissen wir über die Geschäfte von Hunter Biden?

Bidens jüngerer Sohn verdiente Millionen von Dollar mit internationalen Geschäften, während sein Vater Vizepräsident war. Er nutzte den Namen der Familie und bekleidete in einigen Fällen Positionen, die den Anschein erweckten, dass sie mit der Arbeit seines Vaters in Konflikt standen.



Das aufsehenerregendste Beispiel ist, dass Hunter Biden 2014 Vorstandsmitglied des ukrainischen Energieunternehmens Burisma wurde, das einem Mann gehörte, den die Vereinigten Staaten als korrupt betrachteten. Zu dieser Zeit war der Vizepräsident der wichtigste Gesprächspartner der Obama-Regierung für die Ukraine. Im Rahmen seines politischen Mandats drängte Biden die ukrainische Regierung, hart gegen die Korruption vorzugehen und unter anderem den obersten Staatsanwalt zu entlassen, der von der internationalen Gemeinschaft als Hindernis für Reformen angesehen wurde – unter anderem weil er es versäumt hatte, den Eigentümer von Burisma strafrechtlich zu verfolgen.

Schlechte News für Biden: Sohn Hunter zieht den US-Präsidenten in seine Skandale

Unschmeichelhafte News-Berichte machten damals auf diesen Widerspruch aufmerksam, der auch im Außenministerium für Bestürzung sorgte. Hunter Biden behauptet, dass er nie mit seinem Vater über seine Geschäfte in der Ukraine gesprochen hat, abgesehen von einem kurzen Austausch, nachdem er bei Burisma eingestiegen war. „Ich hoffe, du weißt, was du tust“, soll der Vizepräsident zu ihm gesagt haben.

Drogen, Alkohol, Waffen: Wird Hunter Biden seinem Vater zum Verhängnis?

Hunter Biden hat ein bewegtes Leben hinter sich. Er wurde wegen Drogen-Konsums aus der Marinereserve entlassen und hat, wie aus seinen 2021 veröffentlichten Memoiren hervorgeht, aktiv Crack und Alkohol konsumiert, insbesondere nachdem sein älterer Bruder Beau an Krebs gestorben war.

US-Präsident Joe Biden. © The White House/Imago

Präsident Biden hat seinen Sohn in Schutz genommen, indem er darauf bestand, dass er nichts falsch gemacht habe, und einmal, in der Präsidentschaftsdebatte 2020, fälschlicherweise behauptete, dass sein Sohn nichts an Geschäften in China verdient habe.



Was war die Verbindung von Joe Biden?

Die Republikaner vermuten seit langem, dass Joe Biden über seinen Sohn in korrupter Absicht gehandelt hat, obwohl es dafür keine Beweise gibt. So haben sie beispielsweise behauptet, Biden habe darauf gedrängt, den Staatsanwalt zu entlassen, um das Unternehmen zu unterstützen, bei dem sein Sohn angestellt ist, obwohl diese Politik von der US-Regierung festgelegt und von der Europäischen Union und dem Internationalen Währungsfonds unterstützt wurde. Devon Archer, der frühere Geschäftspartner von Hunter Biden, sagte gegenüber Ermittlern des Kongresses, dass er die Absetzung des Staatsanwalts als Rückschlag für das Unternehmen und nicht als Vorteil für seine Interessen ansah.

Gegen Ende des Wahlkampfs 2020 tauchte eine Kopie von Hunter Bidens Laptop auf, die nicht nur ein schmutziges Privatleben, sondern auch jahrelange Geschäftspraktiken enthüllte, die möglicherweise eine Grenze überschritten haben. In diesem Sommer sollte er einen Vergleich wegen zweier kleinerer Steuervergehen und eines Waffendelikts schließen, um möglicherweise eine Gefängnisstrafe zu vermeiden, doch dieser Deal platzte, und die Staatsanwaltschaft kündigte an, ihn anzuklagen.



Impeachment 2023: Republikaner stützen ihren Verdacht auf Emails

Die Republikaner wurden durch Andeutungen in einigen E-Mails - wie zum Beispiel ein Verweis darauf, dass Hunter Geld für einen ungenannten „großen Mann“ aufbewahrt - gereizt, das Impeachment-Verfahren 2023 einzuleiten. Sie vermuten, dass Joe Biden eine geheime Rolle bei Hunters Geschäften gespielt hat. Die E-Mails haben dazu beigetragen, zu beweisen, dass Joe Biden manchmal an Mahlzeiten teilnahm oder vorbeikam, bei denen einige von Hunters Partnern aus Übersee auftauchten.

Bei mindestens 20 Gelegenheiten im Laufe eines Jahrzehnts, so Archer, stellte Hunter seinen Vater auf Lautsprecher, während er sich mit Geschäftspartnern oder Kunden traf. Archer sagte, dass Hunter die Illusion des Zugangs zu seinem Vater verkaufte, aber der Präsident war nicht in Geschäftsabschlüsse oder sogar Geschäftsgespräche involviert.

Für Amtsenthebung von Joe Biden: Was hat das Repräsentantenhaus bis jetzt aufgedeckt?

Die Republikaner haben viele trockene Löcher gebohrt, aber das merkt man bei manchen Äußerungen nicht. Die Republikaner behaupten zum Beispiel, sie hätten herausgefunden, dass die „Familie Biden“ 20 Millionen Dollar aus „ausländischen Quellen“ erhalten hat, aber das meiste Geld ging an Geschäftspartner von Hunter Biden. Hunter Biden selbst verdiente etwa 7,5 Millionen Dollar, während Dokumente auch auf Einkünfte einiger anderer Familienmitglieder, wie Joe Bidens Bruder und Schwiegertochter, hinweisen. Für Joe Biden wurde kein Geld nachgewiesen.



Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass Präsident Biden in den vier Jahren zwischen seiner Tätigkeit als Vizepräsident und als Präsident - 2017 bis 2021 - mit seinem Sohn Geschäfte hätte machen können, ohne mit den Ethikregeln in Konflikt zu geraten. Aber auch das hat sich nicht bewahrheitet.



Ein von den Republikanern ausgegrabenes Dokument - ein Hinweis aus dem Jahr 2020 von einer vertraulichen Quelle des FBI - behauptet, dass Joe und Hunter Biden im Jahr 2016 in ein ausländisches Bestechungsprogramm mit einem ukrainischen Geschäftsmann verwickelt waren, wobei jeder von ihnen angeblich fünf Millionen Dollar erhalten hat. Für diese Behauptung, die vom Justizministerium untersucht wird, gibt es keine Beweise.

Joe Biden hat 25 Jahre lang Bundessteuererklärungen veröffentlicht, die bis ins Jahr 1988 zurückreichen. Er hätte also in seinen Steuererklärungen gelogen, wenn er es versäumt hätte, Einkünfte aus Hunters Geschäften offenzulegen oder eine Bestechung aus dem Ausland zu berücksichtigen.



Amtsenthebung gegen Biden: Welche offenen Fragen gibt es?

Der heilige Gral für die Republikaner bei der Amtsenthebung wären direkte Beweise, die zeigen, dass Joe Biden heimlich an den Geschäften von Hunter beteiligt war, als er Vizepräsident war. Oder sie werden versuchen zu beweisen, dass er die US-Politik in einer Weise beeinflusst hat, die seinem Sohn oder seinen Geschäftspartnern geholfen hat.

Unabhängig davon wird das Repräsentantenhaus untersuchen, ob Biden Druck auf das Justizministerium ausgeübt hat, um seinen Sohn während der Bundesuntersuchung der Steuer- und Waffenvergehen zu schonen. Das Weiße Haus hat darauf bestanden, dass Generalstaatsanwalt Merrick Garland nach eigenem Gutdünken handeln konnte.



Nachdem er Generalstaatsanwalt geworden war, folgte Garland dem Drängen von Republikanern wie dem Abgeordneten James A. Comer aus Kentucky, dem Vorsitzenden des Aufsichtsausschusses des Repräsentantenhauses, den von Donald Trump ernannten US-Staatsanwalt in Delaware, der die Untersuchung der Finanzen von Hunter Biden eingeleitet hatte, im Amt zu belassen.



Als dieser Staatsanwalt, David Weiss, sich mit Hunter Biden auf einen Vergleich einließ, schimpften die Republikaner und beriefen sich auf Aussagen von Whistleblowern, die behaupteten, Weiss‘ Ermittlungen seien durch politischen Einfluss behindert worden. Nachdem der Deal geplatzt war, bat Weiss Garland, ihn zum Sonderbeauftragten zu ernennen - was Garland auch tat.

Zum Autor Glenn Kessler berichtet seit fast vier Jahrzehnten über Innen- und Außenpolitik.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 13. September 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.