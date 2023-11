Biden unter Druck: Verzicht auf Kandidatur? Umfrage zur US-Wahl erschüttert Demokraten

Von: Sonja Thomaser

Teilen

Eine neue Umfrage zeigt, dass Donald Trump in den umkämpften Staaten vor dem amtierenden US-Präsidenten Joe Biden liegt – ein düsteres Warnsignal für die Biden-Kampagne.

Washington D.C. – Genau ein Jahr vor der US-Wahl 2024 werden die Demokraten langsam nervös. Denn dass der amtierende Präsident Joe Biden wiedergewählt wird, ist schon länger unsicher. Und eine aktuelle Umfrage zeigt jetzt: Die Demokraten haben allen Grund dazu, alarmiert zu sein.

Eine Meinungsumfrage hat ergeben, dass Biden in fünf von sechs umkämpften Staaten der USA hinter dem republikanischen Spitzenkandidaten Donald Trump zurückliegt - trotz seiner desaströsen Präsidentschaft und immer noch laufenden Verfahren gegen ihn.

Umfrage beweist: Trump in Arizona, Georgia, Michigan, Nevada und Pennsylvania vorne

Ein Jahr vor der US-Präsidentschaftswahl sieht es für den amtierenden Präsidenten Joe Biden einer Umfrage zufolge nicht gut aus. © Matt Rourke/dpa

Laut einer am Sonntag (5. November) von der New York Times und dem Siena College veröffentlichten Umfrage liegt Trump in Arizona, Georgia, Michigan, Nevada und Pennsylvania vorne, in Wisconsin hat Biden einen Vorsprung. Biden besiegte Trump im Jahr 2020 in allen sechs Bundesstaaten, aber der ehemalige Präsident liegt laut der Umfrage in diesen Bundesstaaten nun mit durchschnittlich 44 Prozent bis 48 Prozent vorne.

Weitere am Montag (6. November) veröffentlichte Ergebnisse zeigen jedoch, dass im Falle einer Verurteilung Trumps wegen der strafrechtlichen Vorwürfe gegen ihn ein Teil seiner Unterstützung in einigen Swing States um etwa sechs Prozent zurückgehen würde, berichtet der britische Guardian. Dies könnte dann wiederum ausreichen, um das Wahlkollegium zugunsten Bidens zu entscheiden.

Trump dominiert die Präsidentschaftsvorwahlen der Republikaner und plant, die dritte Debatte am Mittwoch (8. November) in Miami, Florida, auszulassen und stattdessen eine Wahlkampfveranstaltung abzuhalten. Er verbrachte den Montag damit, im Zeugenstand in einem New Yorker Zivilprozess wegen Betrugs auszusagen. Gegen ihn werden außerdem 91 Strafverfahren in vier Gerichtsbarkeiten eingeleitet.

Befragte äußern häufig Zweifel wegen Bidens Alter

Dennoch steht diese Umfrage laut Guardian im Einklang mit einer Reihe anderer kürzlich durchgeführter Umfragen. Sie zeigen, dass aus Sicht der Trump-Gegner das Rennen einfach viel zu eng wird. Die Befragten äußern häufig Zweifel wegen Bidens Alter – der älteste US-Präsident in der Geschichte wird im November 81 Jahre alt. Außerdem wird sein Umgang mit Wirtschaftsfragen häufig kritisiert. Das alles führt zu einer erneuten Debatte darüber, ob er zurücktreten sollte, um einem jüngeren Kandidaten Platz zu machen.



„Es ist sehr spät, das Pferd zu wechseln. Im nächsten Jahr wird viel passieren, was niemand vorhersagen kann und Bidens Team sagt, dass seine Entschlossenheit zur Kandidatur feststeht“, schrieb David Axelrod, ein ehemaliger Stratege von Präsident Barack Obama, auf X, ehemals Twitter. „Er hat sich schon früher über konventionelle Weisheiten hinweggesetzt, aber das wird Zweifel in der Partei auslösen – nicht ‚Bettnässen‘, sondern berechtigte Besorgnis.“

Andrew Yang, der bei den Vorwahlen der Demokraten 2020 gegen Biden verlor, schrieb auf X: „Wenn Joe Biden zurücktreten würde, würde er als versierter Staatsmann in die Geschichte eingehen, der Trump besiegt und viel erreicht hat.“ Wenn er sich für eine erneute Kandidatur entscheidet, könnte dies als eine der größten Übertreibungen aller Zeiten gelten und uns eine katastrophale zweite Amtszeit von Trump bescheren.“

Trump holt bei Bidens Kernzielgruppen auf

Die Umfrage der New York Times und dem Siena College deutet darauf hin, dass Bidens multikulturelle und generationenübergreifende Koalition, die für seinen Erfolg im Jahr 2020 entscheidend war, zerfällt. Wahlberechtigte unter 30 Jahren bevorzugen den Präsidenten nur um einen einzigen Prozentpunkt, sein Vorsprung unter den hispanischen Wählern liegt im einstelligen Bereich und sein Vorsprung in städtischen Gebieten beträgt nur die Hälfte von Trumps Vorsprung in ländlichen Regionen.



Schwarze Wahlberechtigte – eine Kernzielgruppe Bidens – verzeichnen in diesen Bundesstaaten mittlerweile eine Unterstützung von 22 Prozent für Trump, ein Wert, der laut New York Times in der Präsidentschaftspolitik eines Republikaners in der Neuzeit beispiellos war. Die entschiedene Unterstützung von Biden für Israel in der aktuellen Nahostkrise hat auch bei jungen und fortschrittlichen Wahlberechtigten Kritik hervorgerufen.

Donald Trump tritt wieder an – doch die Konkurrenz ist groß Fotostrecke ansehen

Befragte in den Swing States geben an, dass sie Trump in puncto Wirtschaft 22 Prozent mehr vertrauen als Biden. Etwa 71 Prozent sagen, Biden sei „zu alt“, darunter 54 Prozent seiner eigenen Anhänger. Nur 39 Prozent empfanden das Gleiche gegenüber Trump, der selbst 77 Jahre alt ist.

Die Wählbarkeit war vor drei Jahren von zentraler Bedeutung für Bidens Nominierung, aber die Umfrage ergab, dass ein allgemeinerer, hypothetischer Demokrat mit einem Vorsprung von acht Punkten vor Trump viel besser abschneidet. Der Kongressabgeordnete Dean Phillips aus Minnesota hat in den Vorwahlen der Demokraten eine weitreichende Kampagne gegen Biden gestartet und behauptet, dass die dürftigen Umfragewerte des Präsidenten Anlass zu einem dramatischen Kurswechsel seien.

Biden-Kampagne spielt Bedenken herunter

Die Wahl im nächsten Jahr könnte durch unabhängige Kandidaturen des Umweltanwalts Robert Kennedy Jr. und des linken Akademikers Cornel West noch komplizierter werden.

Die Biden-Kampagne spielt die Bedenken herunter und zog einen Vergleich mit dem Sieg von Barack Obama über den Republikaner Mitt Romney im Jahr 2012. Bidens Sprecher Kevin Munoz sagte laut Guardian in einer Erklärung: „Prognosen für mehr als ein Jahr sehen in der Regel ein Jahr später etwas anders aus. Glauben Sie uns: Gallup prognostizierte eine Niederlage von acht Punkten für Präsident Obama, doch ein Jahr später hat er souverän gewonnen.“



Munoz fügte hinzu, dass Bidens Wahlkampfteam „hart daran arbeitet, unsere vielfältige, siegreiche Koalition von Wählern zu erreichen und zu mobilisieren, ein Jahr vor der Wahl zwischen unserer siegreichen, populären Agenda und dem unpopulären Extremismus der Republikaner von MAGA [Make America great again]. Wir werden 2024 gewinnen, indem wir den Kopf senken und die Arbeit erledigen, und nicht dadurch, dass wir uns über eine Umfrage aufregen.“



Die Stichprobenfehlerquote für jeden Staat in der Sonntagsumfrage liegt laut Guardian zwischen 4,4 und 4,8 Prozentpunkten, was größer ist als Trumps gemeldeter Vorsprung in Pennsylvania. (Sonja Thomaser)