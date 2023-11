Fachleute zeichnen düstere Szenarien: Was wird mit Gaza nach dem Krieg geschehen?

Von: Foreign Policy

Für die Bewohner von Gaza zeichnet sich eine Reihe düsterer Szenarien ab. Ein knappes dutzend Fachleute erläutert die Aussichten.

Der blutige Überfall der Terrorgruppe Hamas auf Israel hat am 7. Oktober eine neue Eskalation im Nahostkonflikt ausgelöst.

Israel steht im Gazastreifen vor militärischen Problemen – doch ebenso drängend ist die Frage nach der Zukunft des Gebiets.

Ein knappes Dutzen an Experten und Insidern sieht schwierige Fragen. Nötig wäre wohl eine dauerhafte politische Lösung.

Dieser Artikel liegt erstmals in deutscher Sprache vor – zuerst veröffentlicht hatte ihn am 3. November 2023 das Magazin Foreign Policy.

Washington, D.C. – Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu warnte am 31. Oktober in einer aufgezeichneten Ansprache vor einem „langen Krieg“. Unterdessen beschossen die Kampfflugzeuge des Landes den dicht besiedelten Gazastreifen. In den drei Wochen seit dem mörderischen Überfall der Hamas, bei dem mehr als 1.400 Israelis ums Leben kamen, haben die Spitzenbeamten des Landes ihre Absicht bekräftigt, die Hamas zu zerstören.

Nach 16 Jahren an der Macht ist die Hamas im Gazastreifen fest verwurzelt. Regionale Experten bezweifeln, dass Israel in der Lage ist, die militante Gruppe in ihrer Gesamtheit zu verdrängen. Selbst wenn es Israel gelingen sollte, die Hamas zu stürzen, würde dies ein politisches Vakuum und eine humanitäre Krise unvorstellbaren Ausmaßes hinterlassen. Nach Angaben des von der Hamas geführten Gesundheitsministeriums, dessen Zahlen aber in der Vergangenheit zuverlässig waren, waren im Gazastreifen zuletzt bereits mehr als 9.000 Menschen getötet worden. Unter den Toten sind nach Angaben der Vereinten Nationen mehr als 3.500 Kinder.

Doch was kommt nach dem Krieg? Die israelischen Behörden haben wenig über ihre Pläne für die Enklave und ihre 2,1 Millionen Einwohner gesagt. In dieser Hinsicht haben sie Vergleiche mit dem Vorgehen der USA im Irak und in Afghanistan provoziert.

Sorge über die Zeit nach dem Krieg in Israel: Nur „suboptimale Optionen“ für Gaza

Foreign Policy sprach mit fast einem Dutzend aktueller und ehemaliger US-amerikanischer und israelischer Diplomaten und Geheimdienstmitarbeiter, palästinensischer Wissenschaftler und regionaler Experten über die Zukunft des Gazastreifens. Alle äußerten Unsicherheit, aber angesichts politischer, sicherheitspolitischer und diplomatischer Hindernisse zeichnet sich beinahe schon im Ausschlussverfahren eine Reihe düsterer Szenarien ab.

„Hier gibt es keine fantastischen Optionen. Sie befinden sich im Bereich dessen, was ich, vorsichtig ausgedrückt, als suboptimale Optionen bezeichnen würde“, sagte David Makovsky, der als leitender Berater des Sondergesandten für israelisch-palästinensische Verhandlungen im US-Außenministerium arbeitete.

Gazas Zukunft nach dem Krieg: Kann Israel die Hamas tatsächlich zerstören?

Die Prognosen für die Zukunft des Gazastreifens beginnen düster – und werden von da ab immer schlechter. Eine mögliche Bodeninvasion in die Enklave, ein Dickicht aus dicht gedrängten Hochhäusern, wurde bereits mit dem Kampf gegen den Islamischen Staat in Mossul (Irak) im Jahr 2016 verglichen. Er gehörte zu den weltweit schwersten urbanen Kämpfen seit dem Zweiten Weltkrieg.

Joe Biden auf schwieriger Mission in Israel – die USA befürworten einen palästinensischen Staat. © IMAGO/Miriam Alster

Nur in Gaza könnte es noch schlimmer sein. Die Hamas hatte jahrelang Zeit, ihre Stellungen in Hunderten von Kilometern an unterirdischen Tunneln zu verschanzen. Die militante Gruppe ist dafür bekannt, ihre Positionen neben Schulen, Krankenhäusern und Moscheen zu errichten, was die israelische Zielgenauigkeit weiter behindert. Die Grausamkeit der israelischen Bombenkampagne hat bereits die intensivsten Luftangriffe der US-geführten Koalition im Kampf um Mossul übertroffen.

„Das militärische Ziel Israels kann per definitionem nur erreicht werden, wenn große Teile des Gazastreifens dem Erdboden gleichgemacht werden“, sagte Frank Lowenstein, ehemaliger Sondergesandter des US-Außenministeriums für israelisch-palästinensische Verhandlungen.

„Wenn sie Hamas sind, sind sie Hamas“

Die israelischen Verteidigungskräfte (IDF) haben wiederholt eine Million Einwohner aufgefordert, den nördlichen Gazastreifen zu evakuieren, und warnten, jeder, der bleibe, werde als „Komplize“ der Hamas betrachtet. Nach israelischen Schätzungen halten sich noch etwa 350.000 Zivilisten dort auf. Einige sind zu alt oder krank, um umgesiedelt zu werden, andere fürchten, dass sie nie wieder zurückkehren dürfen. Diejenigen, die in den Süden geflohen sind, erleben immer noch Bombardierungen, da israelische Luftangriffe den gesamten Gazastreifen getroffen haben.

Israelische Beamte hätten sich zum Ziel gesetzt, jede letzte Spur der Hamas auszulöschen, „nicht nur die Hamas taktisch zu enthaupten, sondern auch ihre Fähigkeit zu zerschlagen, militärische oder gerichtliche Entscheidungsbefugnisse im Gazastreifen zu haben“, unabhängig davon, ob sie Teil des militärischen Flügels der Gruppe sind, sagte ein hochrangiger israelischer Diplomat, der unter der Bedingung der Anonymität sprach. Er war aufgrund des Protokolls des Außenministeriums nicht autorisiert, inoffiziell zu sprechen. „Es gibt keine Unterscheidung. Wenn sie Hamas sind, sind sie Hamas“, sagte der Diplomat.

Hamas als Gruppe und „Idee“ - Kann Israel die Terrorgruppe überhaupt auslöschen?

Auch ungeachtet des schwierigen militärischen Terrains stellen Experten infrage, ob Israel die Hamas überhaupt in ihrer Gesamtheit auslöschen kann. Neben dem militärischen Flügel der Gruppe betreiben Zehntausende von Hamas-Mitgliedern und einige Bürokraten der Palästinensischen Autonomiebehörde Schulen, Krankenhäuser und ein Ad-hoc-Justizsystem.

„Wir sprechen jetzt von etwa 60.000 Menschen“, sagte Khalil Shikaki, der Direktor des Palästinensischen Zentrums für Politik und Umfrageforschung. „Sie leiten Klassen und Schulen, [und sie sind] Ärzte und Krankenschwestern und Menschen, die in sozialen Diensten arbeiten, Menschen, die Wasser und Strom bereitstellen. Warum sollte Israel hinter diesen Menschen her sein?“ fragte er.

Und dann ist da noch die Herausforderung der Hamas als Idee. Die in den späten 1980er-Jahren gegründete Hamas, die sich dem bewaffneten Widerstand und der Vernichtung Israels verschrieben hat, ist die zweitgrößte Organisation in der palästinensischen Politik. „Sie ist die organisatorische Verkörperung einer Idee“, so Aaron David Miller, ein ehemaliger hochrangiger Beamter des US-Außenministeriums, der an den Friedensverhandlungen im Nahen Osten beteiligt war.

Da die Zahl der Todesopfer steigt und sich das humanitäre Leid im Gazastreifen verschlimmert, besteht die Gefahr, dass Israels Streben nach Sicherheit jetzt die Saat für künftige Unsicherheiten legen könnte. „Ich kann mir die langfristigen humanitären und sogar sicherheitspolitischen Auswirkungen nicht einmal ansatzweise vorstellen“, sagte Khaled Elgindy, Leiter des Programms des Nahost-Instituts für Palästina und palästinensisch-israelische Angelegenheiten.

„So wie die Israelis den Wunsch nach Rache verspüren, können wir davon ausgehen, dass der gleiche menschliche Impuls bei den Palästinensern in viel größerem Ausmaß vorhanden sein wird“, sagte er.

Israel will den Gazastreifen wohl nicht besetzen - Interimsszenario offenbar in Arbeit

Während rechtsgerichtete israelische Gesetzgeber die Idee geäußert haben, Teile des Streifens zu annektieren, in dem Israel 2005 seine Siedlungen auflöste, haben hochrangige Beamte wiederholt angedeutet, dass sie nicht den Wunsch haben, den Gazastreifen nach dem Krieg wieder zu besetzen.

Es ist schwierig, sich ein Szenario für den Tag danach vorzustellen, in dem die IDF nicht zumindest eine kurzfristige Präsenz vor Ort aufrechterhält, um eine Neuformierung der letzten Reste der Hamas zu verhindern und um die unmittelbare Situation zu stabilisieren. Einem Bericht der israelischen Zeitung Haaretz zufolge bereiten die israelischen Militärs ein Interimsszenario vor, in dem sie die Sicherheit und das zivile Leben im Gazastreifen überwachen. Sie erwägen angeblich bereits, Personal des Koordinators für Regierungsaktivitäten in den Gebieten, einer Militäreinheit, die sich mit zivilen Angelegenheiten im Westjordanland befasst, vorübergehend in den Gazastreifen zu versetzen.

Gaza nach dem Krieg: Die Herausforderung des Wiederaufbaus - Arabisch-westliche Koalition gefragt?

Unmittelbar nach einer israelischen Militäroperation wird der Bedarf an humanitärer Hilfe und Wiederaufbau gigantisch sein. Krankenhäuser und Leichenhallen sind bereits jetzt überlastet. Die Treibstoffvorräte, die für den Betrieb von Krankenhausgeneratoren und Wasseraufbereitungsanlagen benötigt werden, gehen nach drei Wochen israelischer Belagerung zur Neige.

Auf etwas längere Sicht sehen Experten die Möglichkeit, dass eine Koalition arabischer Staaten - potenzielle Unterzeichner des Abraham-Abkommens, mit denen Israel zusammenarbeiten kann - als Interimstruppe das Sicherheits- und Regierungsvakuum in Gaza mit Unterstützung der Vereinigten Staaten, der Europäischen Union und der Vereinten Nationen füllen könnte.

„Ich kann mir vorstellen, dass ägyptische, jordanische und saudische Soldaten zusammen mit der internationalen Gemeinschaft die Region während einer Übergangsphase kontrollieren und dass die Emirate und die Saudis eine riesige Geldsumme für den Wiederaufbau zur Verfügung stellen werden“, sagte Ami Ayalon, der ehemalige Chef des israelischen Inlandsgeheimdienstes Shin Bet. Doch je länger und blutiger der israelische Feldzug im Gazastreifen dauert, desto schwieriger wird es, die Zusammenarbeit mit den arabischen Staaten zu sichern.

Hinzu kommt die monumentale Herausforderung des Wiederaufbaus, dessen Kosten sich wahrscheinlich auf mehrere Milliarden Dollar belaufen werden. In den vergangenen zehn Jahren, als die Feindseligkeiten zwischen Israel und der Hamas immer wieder ausbrachen, wurde der Gazastreifen fast ständig wieder aufgebaut. Die Bemühungen um den Wiederaufbau von kriegszerstörten Häusern und Infrastrukturen wurden durch nicht eingehaltene Geberzusagen und komplizierte Kontrollmechanismen behindert, die verhindern sollten, dass Baumaterialien in die Hände der Hamas fallen.

„Der Wiederaufbau ist von entscheidender Bedeutung“, sagte Makovsky, der ehemalige Berater des US-Außenministeriums. „Man muss schnell zumindest das Potenzial für Fortschritte schaffen.“

Alternativen zur Hamas gesucht – die Autonomiebehörde ist kein optimales Szenario für Gaza

Je weiter man in die Zukunft blickt, desto düsterer wirkt die Zukunft des Gazastreifens. Sollte die Hamas, die den Gazastreifen seit 2007 regiert, abgesetzt werden, wäre die Palästinensische Autonomiebehörde (PA), die das Westjordanland regiert, der naheliegendste Kandidat, um die Lücke zu füllen. Die Palästinensische Autonomiebehörde wurde im Zuge des Osloer Friedensprozesses Mitte der 1990er Jahre gegründet, in der Hoffnung, den Grundstein für einen künftigen palästinensischen Staat zu legen. Das ist jedoch kein optimales Szenario.

Zunächst einmal ist da die Optik. Die Palästinensische Autonomiebehörde wurde 2007 von der Hamas aus dem Gazastreifen vertrieben und wird sich wohl kaum mit dem Gedanken anfreunden können, nach einer israelischen Militärkampagne, die ihren Rivalen aus dem Weg geräumt hat, zurückzukehren. „Sie wollen nicht so aussehen, als würden sie mit einem israelischen Panzer anrücken und den Gazastreifen übernehmen“, sagte Zaha Hassan, eine Mitarbeiterin der Carnegie Endowment for International Peace, deren Forschungsschwerpunkt der Frieden zwischen Palästina und Israel ist.

Und dann ist da noch die Frage der Legitimität. Die Palästinensische Autonomiebehörde hat seit 2005, als der heute 87-jährige Mahmoud Abbas erstmals gewählt wurde, keine Präsidentschaftswahlen mehr abgehalten. Die überwältigende Mehrheit der Palästinenser hält die Palästinensische Autonomiebehörde für korrupt und ineffizient, während ihre sicherheitspolitische Zusammenarbeit mit Israel im Westjordanland mit großem Misstrauen betrachtet wird, da israelische Siedler weiterhin palästinensisches Land abholzen.

Wahlen in Gaza? Die Ergebnisse wären auch für Israel unvorhersehbar

Als nächstes kommt das Problem der Kapazitäten. Die Palästinensische Autonomiebehörde hat Schwierigkeiten, die Zivilbevölkerung vor den Angriffen israelischer Siedler im Westjordanland zu schützen, und ihr Budget ist zum Zerreißen gespannt, da Israel Millionen von Dollar an Steuereinnahmen der Palästinenser einbehalten hat.

Das Überleben der Palästinensischen Autonomiebehörde selbst ist in den letzten Jahren in Frage gestellt worden, ganz zu schweigen von ihrer Fähigkeit, nach einem Krieg zwei Millionen Menschen im Gazastreifen unter ihre Fittiche zu nehmen. Damit die palästinensische Regierung überhaupt Autorität erlangt, wären Neuwahlen, erhebliche Mittel und „eine ganz andere Haltung der Israelis“ erforderlich, so Lowenstein, der ehemalige US-Sondergesandte. „Aber wir befinden uns in all diesen Fragen am anderen Ende des Spektrums“, bemerkte er.

Die letzten palästinensischen Parlamentswahlen im Jahr 2006 brachten der Hamas, die seit langem die Zerstörung Israels anstrebt, einen schockierenden Sieg im Gazastreifen als Protestvotum gegen die vermeintliche Korruption der Fatah, der wichtigsten Partei im Westjordanland. Neuwahlen für die Palästinensische Autonomiebehörde könnten eine Verpflichtung zur Gewaltlosigkeit beinhalten, um die Wahl extremistischer Gruppen zu verhindern, so Lowenstein. Demokratische Wahlen sind jedoch von Natur aus unvorhersehbar und könnten Israel und seine Partner dazu zwingen, Ergebnisse zu respektieren, die ihnen nicht unbedingt gefallen.„Politik ist nichts, was man von außen steuern kann“, sagte Elgindy vom Nahost-Institut.

Bodeninvasion Israels wäre ein Schlag für die Hamas - doch nötig ist wohl eine politische Lösung

Eine israelische Bodeninvasion würde den Befehlshabern der Hamas, ihren Fußsoldaten und ihren Waffenlagern wahrscheinlich einen verheerenden Schlag versetzen. Doch nach Ansicht vieler Analysten ist eine politische Lösung des Konflikts langfristig die einzige Option, um Israels Sicherheitsbedürfnis und die Hoffnungen der Palästinenser auf Selbstbestimmung zu erfüllen.

In einer Rede vor Reportern bekräftigte US-Präsident Joe Biden bereits seine Unterstützung für ein Friedensabkommen und die Gründung eines palästinensischen Staates. Vor den Hamas-Anschlägen vom 7. Oktober waren die Hoffnungen auf ein solches Abkommen schon lange in den Rückspiegel gerutscht. Auch die Unterstützung für eine Zweistaatenlösung ist in den letzten Jahren sowohl unter Israelis als auch unter Palästinensern stark zurückgegangen. Viele sehen darin aber immer noch den einzigen gangbaren Weg zur Lösung des Konflikts.

„Wenn wir den Staat Israel sicher und ohne Verlust unserer Identität als jüdische Demokratie sehen wollen, ist dies das einzige Konzept. Denn andernfalls schaffen wir einen Apartheidstaat, und wir werden niemals sicher sein“, sagte Ayalon, der ehemalige Direktor des Shin Bet.

Zur Autorin Amy Mackinnon ist Reporterin für nationale Sicherheit und Geheimdienste bei Foreign Policy. Twitter (X): @ak_mack

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 3. November 2023 in englischer Sprache im Magazin „ForeignPolicy.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.