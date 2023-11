Biden trifft Xi: Neben Israel, Ukraine und Taiwan geht es auch um Drogen und Pandas

Von: Lisa Mariella Löw

Ein möglicher Konflikt mit Taiwan, ein Überwachungsballon auf US-Gebiet, und abgereiste Pandas sorgen für viel Gesprächsstoff bei dem Gipfeltreffen der Staatsoberhaupte.

San Francisco – Seit einem Jahr haben US-Präsident Joe Biden und der chinesische Staatspräsident Xi Jinping nicht mehr miteinander gesprochen. Nach der zwölfmonatigen Funkstille ist die Themenliste laut dpa-Informationen lang – unter anderem soll es um den Drogenschmuggel und einen chinesischen Überwachungsballon in den Vereinigten Staaten gehen sowie um die Frage, ob Xi einen Panda im Gepäck hat.

Die Erwartungen an das Treffen der beiden Regierungsoberhaupte ist groß. Ein persönliches Gespräch soll verhindern, dass der Kommunikationsabbruch zu einem echten Konflikt wird. Seit dem G20-Gipfel im November 2022 in Bali haben sich Biden und Xi nicht mehr gesehen. Auch anderweitig sei keine Kontaktaufnahme erfolgt. Wie die dpa berichtete, stellte Biden vor der Zusammenkunft klar: Für ihn wäre es schon ein Erfolg, wenn beide Länder wieder zu einem „normalen Kurs im Austausch miteinander“ kämen, wo man einfach „das Telefon in die Hand nehmen und miteinander sprechen“ könne.

Nach Treffen zwischen Biden und Xi: Pressekonferenz in USA ohne China

Das Gespräch soll in San Francisco am Mittwoch, 15. November, nach deutscher Zeit gegen Abend stattfinden. Biden plant im Anschluss eine Pressekonferenz, allerdings alleine ohne Xi. Die US-Regierung erwarte von dem Treffen eine Abmachung zum Kampf gegen Drogenschmuggel in die Vereinigten Staaten. Vor allem gehe es darum, das Verhältnis der beiden Länder in geordnete Bahnen zu lenken und ein Abdriften der harten Konkurrenz in einen echten Konflikt zu vermeiden.

US-Präsident Joe Biden (r) und Chinas Staatschef Xi Jinping haben sich seit November 2022 nicht mehr gesehen. © Alex Brandon/AP/dpa

Im Bereich Wirtschaft und Handel stehe laut dpa der Handelskonflikt zwischen Washington und Peking auf der Gesprächsagenda. Biden ließ Strafzölle gegen China in Kraft, die sein Amtsvorgänger Donald Trump eingeführt hatte. Außerdem verhängten die USA Wirtschaftssanktionen und Exportbeschränkungen, um Peking den Zugang zu amerikanischen Technologien zu erschweren. Beide Länder sind allerdings wirtschaftlich eng miteinander verflochten. China gehört zu den drei größten Handelspartnern für die USA. Ein angespanntes Verhältnis zwischen den beiden größten Volkswirtschaften ist schlecht für die weltweite Konjunktur.

Drogenschmuggel in USA: China soll 50 Mal stärkere Droge als Heroin herstellen

Ein weiterer Streitpunkt zwischen USA und China ist die Droge Fentanyl. Die US-Regierung beschuldigt China, entscheidend zur Drogen-Epidemie Amerikas beizutragen – durch die Produktion von Fentanyl, das in Massen in die USA gelangt. Das synthetische Opioid ist 50 Mal stärker als Heroin. Das Rauschgift ist nach Angaben der US-Regierung landesweit die häufigste Todesursache für Menschen zwischen 18 und 49 Jahren.

Großes Konfliktpotenzial birgt auch Chinas Einstellung, Taiwan sei ein Teil seines Territoriums. Es gibt Sorge, dass China in Taiwan einmarschieren könnte, wie Russland in die Ukraine. Biden hat Taiwan für einen solchen Fall militärische Unterstützung durch US-Truppen zugesichert. Peking wiederum verbittet sich jede „Einmischung“ der USA in innere Angelegenheiten.

Biden könnte Xi aufrufen, deeskalierend auf Ukraine-Konflikt und Gaza-Krieg zu wirken

Die beiden aktuellen Kriege sind ebenfalls ein wahrscheinlicher Gesprächsgegenstand der beiden Regierungsoberhaupte. Pekings Haltung im Ukraine-Krieg stößt auf Kritik, weil China nach außen hin zwar neutral auftritt, aber gleichzeitig als wichtigster Partner Russlands gilt und Moskau so Rückendeckung gibt. Gleichzeitig gilt China durch die Nähe zu Kremlchef Wladimir Putin als wichtiges Land, um auf Russland Einfluss auszuüben. Biden könnte versuchen, Xi dazu zu bewegen, das im Krieg mit der Ukraine zu nutzen.

Im Gaza-Krieg hat China als wichtiger Käufer von iranischem Öl Einfluss auf Teheran. Der Iran unterstützt die Hamas und die Sorge wächst, dass sich der Gaza-Krieg zu einem größeren Konflikt in Nahost ausweiten könnte. Seit dem Beginn des Gaza-Krieges verstärkten pro-iranische Gruppen Angriffe auf US-Militärstützpunkte in Syrien und im Irak – die Amerikaner reagierten mit Luftschlägen gegen Iran-nahe Gruppen in Syrien. Die Lage ist angespannt. Auch hier könnte Biden Xi persönlich aufrufen, deeskalierend einzuwirken.

„Panda-Diplomatie“: USA hofft auf Tiere von China

Auch ein riesiger Ballon Chinas soll in San Francisco zur Sprache kommen. Zu Jahresbeginn war über den USA ein chinesischer Überwachungsballon aufgetaucht. Die USA warfen Peking damals ein groß angelegtes Spionageprogramm vor und schossen den Ballon ab. China wies die Vorwürfe zurück, sprach von einem Wetterballon, der vom Kurs abgekommen sei, und beklagte eine Überreaktion. Der Vorfall ließ die Beziehungen zwischen den Ländern auf einen Tiefpunkt abrutschen.

Zuletzt könnte einem Panda eine entscheidende Rolle beim Zusammentreffen von Biden und Xi zukommen. Die Tiere gelten als Symbole der Freundschaft zwischen China und den Ländern, an die sie ausgeliehen werden. Es gibt seit vielen Jahren eine „Panda-Diplomatie“. Die USA mussten hier zuletzt einen Rückschlag wegstecken: Der Zoo in Washington musste sich vor wenigen Tagen von seinen lieb gewonnen Pandas verabschieden, die zurück nach China beordert wurden. Manch einer hofft, dass das Treffen der Präsidenten zumindest an dieser Stelle ein konkretes Ergebnis bringen könnte.

Wie die Tagesschau berichtete, hätten beide Länder trotz der großen Konflikte ein Eigeninteresse daran, dass sich die Beziehungen nicht wieder verschlechtern, so Bonnie Glaser vom German Marshall Fund. So stehe in den USA unter anderem die Präsidentenwahl bevor. Auch China habe viele eigene Baustellen. „China hat wirtschaftliche Probleme, würde gerne die US-Bemühungen bremsen, die Volksrepublik vom Zugang zu Hochtechnologie abzuschneiden“, sagte Glaser. (Lisa Mariella Löw)