Staatssekretär Antony Blinken sagt am Dienstag vor dem Bewilligungsausschuss des Senats aus. © Jabin Botsford/The Washington Post

Die US-Regierung warnt davor, wegen der Unterstützung Israels bei den Ukraine-Hilfen nachzulassen. Die Republikaner im Kongress sind allerdings uneins.

Washington, D.C. – Die Republikaner im Kongress schienen sich am Dienstag (31. Oktober) uneins darüber zu sein, wie sie mit Präsident Bidens 106-Milliarden-Dollar-Antrag für internationale Prioritäten, einschließlich Militärhilfen für Israel und die Ukraine, umgehen sollten. Wichtige GOP-Senatoren sind nicht einverstanden mit der Strategie des Sprechers des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, der seine wütende Fraktion zu bändigen versucht.

Die Meinungsverschiedenheiten versprachen noch mehr Ungewissheit, nachdem sich die Republikaner im Repräsentantenhaus wochenlang nicht auf einen Vorsitzenden einigen konnten, und markierten die erste große Bewährungsprobe für Johnson inmitten zweier internationaler Krisen. Bei einer Anhörung im Senat zum Vorschlag der Regierung warnten Bidens führende Außenpolitiker, dass Washingtons Rivalen versuchen würden, amerikanische Funktionsstörungen auszunutzen – und dass die Fähigkeit der Ukraine, ihre Offensive gegen Russland voranzutreiben, innerhalb weniger Wochen versiegen könnte, wenn die Finanzierung nicht verlängert werde.

US-Regierung warnt vor nachlassender Ukraine-Hilfe wegen Unterstützung Israels

Johnson (R-La.) sah sich bei seiner ersten wichtigen gesetzgeberischen Entscheidung sofort mit Gegenwind konfrontiert, da der neu gewählte GOP-Vorsitzende versucht, die Soforthilfe für Israel freizugeben, ohne sie an zusätzliche Unterstützung für die Ukraine zu binden. Sein Ansatz, Bidens Antrag mit einem deutlich kleineren Gesetzesentwurf zu kontern, der auch Kürzungen bei der Steuerbehörde vorsieht – eine der obersten Prioritäten der Rechten –, wurde von beiden Parteien kritisiert, und das Weiße Haus bezeichnete den Entwurf umgehend als nicht durchführbar.

Das Weiße Haus bezeichnete den Entwurf umgehend als nicht durchführbar. Die Regierung kritisierte Johnson auch dafür, dass er Bidens Finanzierungsvorschläge für humanitäre Hilfe, die verstärkte Durchsetzung von Einwanderungsbestimmungen und den Kampf gegen China nicht berücksichtigt hatte.



Es wird erwartet, dass die Republikaner im Repräsentantenhaus am Freitag versuchen werden, ihre alternative Gesetzgebung durch das Repräsentantenhaus zu bringen.



Am Dienstag schienen sich Demokraten und Republikaner im Bewilligungsausschuss des Senats weitgehend darüber einig zu sein, dass ein umfangreiches Paket zur Unterstützung Israels und der Ukraine rasch verabschiedet werden muss.

Aktivisten protestieren gegen den Krieg in Gaza, während Außenminister Antony Blinken und Verteidigungsminister Lloyd Austin am Dienstag bei einer Anhörung des Haushaltsausschusses des Senats aussagen. © Jabin Botsford/The Washington Post

In ihren Aussagen vor dem Senatsausschuss versuchten Außenminister Antony Blinken und Verteidigungsminister Lloyd Austin, die Hilfe für die Ukraine und Israel mit der Führungsrolle der USA auf der ganzen Welt und mit den Bemühungen Russlands und des Irans, Freunde und Verbündete der USA herauszufordern, in Verbindung zu bringen.

Der Iran und Russland stellen eine gemeinsame Bedrohung für die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten dar, argumentierten sie und sagten, dass die Hilfe für die Ukraine im Kampf gegen Russland auch ein Schlag für Teheran wäre.

Austin: Putin wird ohne US-Hilfen in der Ukraine erfolgreich sein

„Wir haben gesehen, wie der Iran Munition und Drohnen an Russland geliefert hat, und wie Russland diese Fähigkeiten genutzt hat, um die ukrainische Infrastruktur anzugreifen und Zivilisten, Städte und Dörfer im ganzen Land anzugreifen“, sagte Austin vor den Senatoren. Er sagte, die Vereinigten Staaten wollten sicherstellen, dass „wir einige der Fähigkeiten zurückschrauben. Sie sind miteinander verbunden. Ich denke also, dass dies auch Auswirkungen auf das haben wird, was der Iran für Russland tut.



Die Anhörung war einer der ersten öffentlichen Indikatoren dafür, ob Biden in der Lage sein wird, die Unterstützung des Kongresses für seine politische Strategie in Bezug auf die Ukraine zu gewinnen – die darin besteht, 61 Milliarden Dollar zu beantragen, eine große Summe, in der Hoffnung, dass er vor den Wahlen im Jahr 2024 nicht noch einmal darum bitten muss.

Die Finanzierung der Ukraine und Israels genießt eine relativ breite parteiübergreifende Unterstützung, aber eine wachsende Zahl von Republikanern steht der Hilfe für Kiew skeptisch gegenüber, sodass die Genehmigung des Antrags fraglich ist.

Der Kongress hat die Hilfe für die Ukraine gestrichen, als er Ende September einen möglichen Regierungsstillstand abwehrte, so dass die US-Militärhilfe in den Wochen, in denen keine gesetzgeberischen Maßnahmen ergriffen wurden, immer weiter zurückging. Die Entscheidung verunsicherte Kiew und die europäischen Verbündeten in der Frage, ob sich die Ukraine im Vorfeld der US-Präsidentschaftswahlen im nächsten Jahr zuverlässig auf Washington verlassen kann.



Der Angriff der Hamas auf Israel eine Woche später löste eine neue regionale Krise aus und erhöhte die Nachfrage nach US-Militärvorräten zur Unterstützung der Verbündeten.

Es war nicht sofort klar, wie viele GOP-Gesetzgeber im Repräsentantenhaus gegen Johnsons Entscheidung, die Hilfe aufzuteilen, waren. Der Abgeordnete Joe Wilson (R-S.C.), Vorsitzender eines Unterausschusses des Repräsentantenhauses für den Nahen Osten, Nordafrika und Zentralasien, schloss sich drei Demokraten in einem Brief an Johnson an und forderte ihn auf, die zusätzlichen Finanzierungsanträge zu bündeln.



„Die Realität ist, dass diese Themen alle miteinander verbunden und dringend sind“, sagte die Vorsitzende des Haushaltsausschusses des Senats, Patty Murray (D-Wash.), während der Anhörung am Dienstag zu ihren Kollegen. „Unsere Gegner jubeln über die Dysfunktionalität. Zeigen wir ihnen stattdessen Einigkeit.“



Die republikanische stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses, Senatorin Susan Collins (Maine), sprach sich ebenfalls für eine gemeinsame Anstrengung zur Unterstützung Israels und der Ukraine aus.



„Einige haben dafür plädiert, die Finanzierung für diese Bedrohungen zu entkoppeln und sich nur auf die vom Iran unterstützten Terroristen zu konzentrieren, die am 7. Oktober so viele Israelis massakriert haben“, sagte Collins. „Wir müssen erkennen, dass unsere nationalen Sicherheitsinteressen von all diesen autoritären Akteuren aggressiv herausgefordert werden, in dem Bestreben, die internationale Ordnung, die wir nach dem Zweiten Weltkrieg errichtet haben, zu zerstören.“



Sowohl Blinken als auch Austin haben erklärt, dass die Unterstützung der Ukraine und Israels von entscheidender Bedeutung ist, um die außenpolitischen Interessen der USA voranzubringen, da die Fähigkeit Kiews, sich gegen einen expansionistischen Kreml zu wehren, auf dem Spiel steht und Israel nach dem grenzüberschreitenden Angriff einer großen Sicherheitsbedrohung durch die Hamas ausgesetzt ist.



Die Gegner der USA tun weiterhin alles, um uns zu stören“, sagte Blinken in seiner Eröffnungsrede vor dem Ausschuss, die immer wieder von Demonstranten unterbrochen wurde, die einen Waffenstillstand und den Schutz der Zivilbevölkerung im Gazastreifen forderten. Die Polizei des Kapitols nahm 12 Personen fest, die im Dirksen Senate Office Building protestierten, sagte eine Sprecherin der Agentur.



„Viele setzen wieder darauf, dass die Vereinigten Staaten zu Hause zu gespalten oder abgelenkt sind, um den Kurs zu halten“, sagte Blinken. „Das ist es, was mit Präsident Bidens Antrag auf zusätzliche Mittel für die nationale Sicherheit auf dem Spiel steht.



Auch Austin äußerte die Sorge, dass eine Nichtbewilligung der Hilfe zu einer weniger stabilen Welt führen würde.



„Sowohl in Israel als auch in der Ukraine kämpfen Demokratien gegen rücksichtslose Feinde, die sie vernichten wollen. Wir werden nicht zulassen, dass Hamas oder Putin gewinnen“, sagte Austin. „Nur eine entschlossene amerikanische Führung kann sicherstellen, dass Tyrannen, Verbrecher und Terroristen weltweit nicht ermutigt werden, weitere Aggressionen und Gräueltaten zu begehen.

Die US-Politiker hoffen, einen regionalen Krieg im Nahen Osten zu vermeiden, indem sie Israel ausreichend Hilfe zukommen lassen, damit die Rivalen – vor allem der Iran – von weiteren Angriffen auf das Land abgehalten werden. Der Betrag, den das Weiße Haus für Israel beantragt hat, nämlich 14 Milliarden Dollar, ist mehr als das Vierfache dessen, was die Vereinigten Staaten dem Land im vergangenen Jahr zur Verfügung gestellt haben.

Rechenschaftsbericht über die im Gazastreifen eingeschlossenen US-Bürger

Blinken legte auch den bisher detailliertesten Rechenschaftsbericht über die im Gazastreifen eingeschlossenen US-Bürger vor, die dort seit Wochen inmitten einer aggressiven israelischen Bombenkampagne um ihr Leben kämpfen. Die Regierung Biden hat sich für die Öffnung des Grenzübergangs Rafah zwischen dem Gazastreifen und Ägypten eingesetzt, bisher ohne Erfolg.

Etwa 400 US-Bürger und ihre Familienangehörigen, insgesamt etwa 1.000 Personen, versuchen, das Land zu verlassen, sagte Blinken.



Das Außenministerium stehe mit den Amerikanern, die im Gazastreifen festsitzen, über Telefonanrufe, E-Mails und WhatsApp-Nachrichten in Kontakt, so Blinken.



Abgeordnete fragten Blinken, warum die Menschen in Gaza nicht über den Grenzübergang Rafah vom südlichen Gazastreifen nach Ägypten fliehen konnten.

Senator Jeff Merkley (D-Ore.) sagte, dass eine Familie aus Oregon in Gaza drei Nachrichten vom Außenministerium erhalten habe, „alles stehen und liegen zu lassen und zum Grenzübergang Rafah zu gehen“, sagte er. „Sie haben jedes Mal bis zur Dunkelheit gewartet: Nichts geschah. Sie wurden nicht von der Hamas behindert, nur das Tor öffnete sich nicht“, sagte Merkley.



Er fragte Blinken, warum die Amerikaner das Tor nicht passieren können, wenn Hilfsgütertransporte von Ägypten nach Gaza fahren. „Warum können wir sie nicht durch das Tor lassen?“, fragte er.



Blinken gab keine andere Erklärung als die, dass die Hamas das „Hindernis“ sei. Blinken sagte, dass die Vereinigten Staaten „noch keinen Weg gefunden haben, sie herauszubringen, egal wie, egal wo und egal mit welchen Mitteln, die Hamas nicht blockiert.“



Zu den Autoren Michael Birnbaum ist Reporter für nationale Sicherheit bei The Washington Post und berichtet über das Außenministerium und die Diplomatie. Zuvor war er mehr als ein Jahrzehnt in Europa als Büroleiter der Post in Brüssel, Moskau und Berlin tätig und berichtete aus mehr als 40 Ländern. Von Washington aus berichtete er über Klima und Sicherheit. Er arbeitet seit 2008 für die Post. John Hudson ist Reporter bei The Washington Post und berichtet über das Außenministerium und die nationale Sicherheit. Er gehörte zu dem Team, das für die Berichterstattung über die Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi in die Endrunde des Pulitzer-Preises für Öffentlichkeitsarbeit kam. Er hat aus Dutzenden von Ländern berichtet, darunter die Ukraine, China, Afghanistan, Indien und Belarus. Jacob Bogage schreibt über Wirtschaft und Technologie für The Post, wo er seit 2015 tätig ist. Zuvor berichtete er über die Automobil- und Fertigungsindustrie und schrieb für das Sportressort. Jeff Stein ist Wirtschaftsreporter für das Weiße Haus bei der Washington Post. Er war Kriminalreporter für den Syracuse Post-Standard und gründete 2014 die gemeinnützige Lokalnachrichtenagentur Ithaca Voice in Upstate New York. Er war auch Reporter für Vox. Bryan Pietsch, Ellie Silverman und Marianna Sotomayor trugen zu diesem Bericht bei.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 1. November 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.