Bin Ladens „Brief an Amerika“ mutiert zum Tiktok-Trend: Zeitung löscht Terror-Pamphlet nach 20 Jahren

Von: Tadhg Nagel

Ein fast zwei Jahrzehnte altes Schreiben des Al-Qaida-Anführers Osama Bin Laden geht kurzzeitig viral. Inzwischen ist es gelöscht.

London – Ein Dokument des Hasses als viraler Trend: Eine britische Zeitung hat nun die Notbremse gezogen. Wo bislang der „Brief an Amerika“ des am 2. Mai 2011 getöteten al-Quaida-Anführers Osama Bin Laden zu lesen war, steht jetzt: „Auf dieser Seite wurde zuvor ein Dokument angezeigt, das in der Übersetzung den vollständigen Text von Osama bin Ladens ‚Brief an das amerikanische Volk‘ enthielt, über den am Sonntag, dem 24. November 2002 im Observer berichtet wurde.“ Der entscheidende Satz: „Das Dokument, das am selben Tag hier veröffentlicht wurde, wurde am 15. November 2023 entfernt“.

Die britische Zeitung The Guardian hat damit auf einen neuen Trend auf der Social-Media-Plattform TikTok reagiert. Nutzer hatten begonnen, das fast zwei Jahrzehnte alte Schreiben erneut in Umlauf zu bringen – wobei ein Teil von ihnen Ansichten des getöteten Terroristen unterstützte. Viele stimmten dabei nicht allen Äußerungen zu.

Der Geist des 2011 getötete al-Quaida-Anführer Osama Bin Laden wandelt noch immer im Netz umher. © imago stock&people

Bin Laden hatte die Anschläge auf das World Trade Center mit der Behauptung gerechtfertigt, der Angriff sei eine Vergeltung für die Politik der Vereinigten Staaten in der Ära des Kalten Krieges. Die USA hätten sich im Nahen Osten eingemischt, Israel habe jahrzehntelang palästinensisches Land besetzt und das palästinensische Volk unterdrückt. Die Aussagen ernteten auf TikTok, auch angesichts des Kriegs in Israel, erschreckend breite Zustimmung.

Terror-Pamphlet Bin Ladens geht viral

„Ich möchte, dass jeder mit dem, was er gerade tut, aufhört und, es sind buchstäblich zwei Seiten, ‚Ein Brief an Amerika‘ liest“, sagte die TikTok-Nutzerin Lynette Adkins in einem Video, das sie am Dienstag (14. November) auf der Plattform veröffentlichte. Sie bezog sich auf den Titel, den bin Laden dem Text oft gab – und schien offen nach einfachen Antworten in einer komplexen Zeit zu rufen. „Kommt zurück und sagt mir, was ihr denkt. Denn ich habe das Gefühl, dass ich gerade eine existenzielle Krise durchmache, und das geht vielen Menschen so. Also brauche ich einfach jemanden, der das auch fühlt.“

Kommentatoren zeigten sich ähnlich beeindruckt von dem Dokument. „Habe es gerade gelesen [...] mir wurden die Augen geöffnet“, schrieb einer. Der Clip selbst ging viral, und auch andere, oftmals junge TikToker teilten das Terror-Pamphlet zustimmend und ermutigten ihre Follower, es zu lesen.

Bin Laden nannte Gründung Israels „größtes Verbrechen“

Bin Laden schreib die Botschaft ein Jahr nach dem 11. September 2001. Er wolle, so Bin Laden, zwei Fragen beantworten, die die amerikanischen Medien seit jenem schrecklichen Tag beschäftigt hätten: „Warum kämpfen wir gegen euch?“, und „Wozu rufen wir euch auf, und was wollen wir von euch?“ Im offen antisemitischen ersten Abschnitt prangerte der Terrorist die USA dafür an, dass sie die Errichtung und Aufrechterhaltung des jüdischen Staates in den palästinensischen Gebieten unterstützen.

Zwar wären einige von bin Ladens Urteilen in der US-amerikanischen Mainstream-Politik jener Zeit nicht fehl am Platze gewesen wären, urteilte die US-Zeitschrift Rolling Stone. Der Chef der Terrorgruppe Al-Qaida habe die USA beispielsweise dafür in die Pflicht genommen, dass sie das Kyoto-Protokoll zur Beschränkung der Emission von Treibhausgasen nicht unterzeichnet hätten. Nicht außer Acht lassen dürfe man jedoch, dass der Brief von antisemitischen Sprachbildern und Hassreden durchsetzt sei.

Bin-Laden-Brief gelöscht: „Ohne ursprünglichen Kontext in sozialen Medien geteilt“

Der al-Qaida Anführer schrieb wiederholt, die USA würden „von Juden beherrscht“, die „Ihre Politik, Ihre Medien und Ihre Wirtschaft kontrollieren“. An anderer Stelle verurteilte er Homosexualität und Unzucht als „unmoralisch“ und beschuldigte das Land, AIDS zu verbreiten, das er als Echo einer Verschwörungstheorie als „satanische amerikanische Erfindung“ bezeichnete. Die USA müssten ihrer Kultur der „Heuchelei“ abschwören und eine islamische Nation werden, forderte Bin Laden.

Am Mittwoch (15. November) war der Text aufgrund des großen Interesses in den sozialen Medien offenbar eine zeitlang der meistgesuchte Artikel der Zeitung. Ein Sprecher des Guardian teilte der US-Nachrichtenwebsite The Daily Beast per E-Mail mit, dass der Brief ohne den „ursprünglichen Kontext“ in Umlauf gebracht worden sei. „Die Abschrift, die vor 20 Jahren auf unserer Website veröffentlicht wurde, wird heute ohne den ursprünglichen Kontext in den sozialen Medien geteilt“, erklärte der Sprecher die Löschung. (tpn)