„Massaker an Zivilisten": Israelische Armee präsentiert Waffenarsenal der Hamas

Von: Bona Hyun

Sprengstoff, Granaten, Raketen: Diese sind nur einige der Waffen, die Hamas-Terroristen gegen Zivilisten im Israel-Krieg bislang eingesetzt haben.

Tel Aviv – Die Hamas verfügt im Krieg in Israel offenbar über ein riesiges Waffenarsenal. Die israelischen Streitkräfte präsentierten nun offenbar einen Teil der Waffen, welche sie in den zivilen Gemeinden im Süden Israels sichergestellt haben. „Wir sprechen über Tausende von Raketen, Tausende verschiedener Arten von Munition, Sprengkörpern und Mörsergranaten“, sagte Idan Sharon Kettler, stellvertretender Kommandeur der Sammelstelle für feindliche Ausrüstung gegenüber themedialine.

Hamas setzen Granaten und Sprengstoff im Krieg in Israel ein

Zu den Ausrüstungsgegenständen der Hamas gehören demnach militärische Waffen wie der Panzerabwehrsprengstoff Shawaz, mit dem die Terrororganisation in geschützte Schutzräume der israelischen Zivilbevölkerung eindringen konnte, und Thermobargranaten, die die Temperatur in einem bestimmten Raum auf 3.000 Grad Celsius erhöhen. Das berichtet themedialine.

Krieg in Israel: Die Hamas verfügt offenbar über ein großes Waffenarsenal © Nir Alon/imago

Die Waffen seien durch organisierten Schmuggel aus vielen verschiedenen Ländern in den Gazastreifen gelangt. „Dahinter steckt eine Menge Geld. Jemand finanziert und plant seit langem, und wir sehen das Ergebnis – ein Massaker an Zivilisten“, kommentierte Kettler gegenüber themedialine.

Was für Waffen nutzt die Hamas im Kampf gegen Israel?

Viele der Hamas-Waffen schienen umgebaute russische oder chinesische Schusswaffen zu sein, die vermutlich in den vergangenen Jahrzehnten auf dem Schlachtfeld zurückgelassen wurden und schließlich in die Hände der Hamas-Terroristen gelangten, resümierten Fachleute gegenüber CNN. Der TV-Sender konnte zudem anhand von Foto- und Videomaterialien weitere Bestandteile des Militärequipment der Hamas identifizieren:

AK-47, ein gasbetriebenes Sturmgewehr

Raketen

Drohnen

Granaten

Gleitschirme

Flachbagger und erbeutete Fahrzeuge der israelischen Streitkräfte

Waffen der Hamas im Krieg in Israel: Armee hebt Waffenarsenal in Moschee aus

Mittlerweile gibt es verschiedene Theorien, wo die Hamas-Terroristen ihre Waffen lagern könnten. Streitkräfte der israelischen Armee entdeckten offenbar erst kürzlich ein Hamas-Raketenlabor, Waffen und einen Tunneleingang in einer Moschee im Stadtteil Zeitoun in Gaza-Stadt.

In einem von der Armee veröffentlichten Video waren Raketen, Mörsergranaten, deren Bestandteile und der Tunnelschacht im Keller des Gebäudes in der heftig umkämpften Stadt Gaza zu sehen. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen. Die israelischen Streitkräfte werfen der islamistischen Hamas immer wieder vor, aus zivilen Einrichtungen heraus zu operieren und Zivilpersonen im Gazastreifen als menschliche Schutzschilde zu missbrauchen.

Waffenfund im Al-Schifa-Krankenhaus – Hamas nutzt Krankenhaus offenbar für Militärzwecke

Israelische Truppen hatten erst am Mittwoch (15. November) bei einer Durchsuchung des Al-Schifa-Krankenhauses im Gazastreifen nach eigenen Angaben Waffen und Kampfausrüstung der Hamas gefunden, wie der oberste israelische Militärsprecher Konteradmiral Daniel Hagari mitteilte. „Diese Anlagen im Schifa-Krankenhaus, genau wie in Rantissi, beweisen, dass Krankenhäuser zu militärischen Zwecken für den Terror eingesetzt werden, was in direktem Widerspruch zum Völkerrecht steht“, sagte Hagari. Die Terrororganisation und das Krankenhaus wiesen die Vorwürfe zurück.

Das israelische Militär ist davon überzeugt, dass sich unter dem Krankenhaus eine Hamas-Kommandozentrale befindet. Dazu legte die Armee Ende Oktober nach eigenen Angaben Geheimdienstinformationen vor. Auch die US-Regierung stützt die Darstellung, wonach die Hamas und eine andere militant-islamistische Gruppe Krankenhäuser im Gazastreifen, darunter die Al-Schifa-Klinik, für militärische Zwecke nutzen.