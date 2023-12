„Dieser Typ macht Regieren unmöglich“ – Boris Johnson vor Corona-Kommission

Von: Robert Wagner

Drucken Teilen

Die Kritik an Johnsons Regierungskurs während der Pandemie ist enorm. Vor einer Corona-Untersuchungskommission räumt der Ex-Premier nun Fehler ein.

London – Die gute Nachricht für Boris Johnson: Ein offizielles Urteil über seine von vielen als desaströs empfundene Corona-Politik wird es nicht geben. Doch als angenehm dürfte der britische Ex-Premierminister die stundenlange Befragung vor der unabhängigen Untersuchungskommission nicht empfunden haben. Mit bohrenden Fragen treibt Anwalt Hugo Keith den 59-Jährigen vor sich her. Wieso zögerte er mit dem ersten Lockdown? Hat er wichtige Sitzungen verpasst, weil er lieber an einer Shakespeare-Biografie schrieb, wie sein damaliger Chefberater Dominic Cummings nahelegte?

Boris Johnsons Aussage am Mittwoch erinnert viele Menschen in Großbritannien noch einmal an die Stimmung des ersten Pandemie-Jahres 2020. Zu spät habe Johnsons Regierung damals reagiert, zu zögerlich und zu erratisch – so lauten die Vorwürfe, die auf den konservativen Politiker einprasseln. Er wirkt konzentriert, seine blonden Haare sind weniger verwuschelt als sonst.

Der ehemalige britische Premierminister Boris Johnson trifft im Dorland House ein, um im Rahmen der zweiten Untersuchung des Covid-19-Untersuchungsausschusses auszusagen. © Jordan Pettitt/dpa

Angehörige der Corona-Opfer nehmen Boris Johnson die Trauer nicht ab

Inhaltlich weiter helfen Johnsons Antworten aber kaum. Ja, er habe rückblickend Fehler gemacht. Ja, er habe die Gefahr zu spät erkannt. Was Johnson letztlich sagt: Niemand war vorbereitet auf das, was kam. Er habe stets die Vorschläge seiner wissenschaftlichen Berater befolgt, es habe sich um eine Ausnahmesituation gehandelt. Immer wieder sagt er, er könne sich nicht genau erinnern.

Gleich zu Beginn entschuldigt sich der 59-Jährige ausführlich für das immense Leid der Menschen. Als er später über den Frühling 2020 spricht, als er vorübergehend selbst auf der Intensivstation betreut werden musste, scheinen ihm sogar die Tränen zu kommen.

Doch Angehörige der Opfer nehmen ihm die Reue nicht ab. Vier Zuhörerinnen werden des Saals verwiesen: Sie waren aufgesprungen und hatten Plakate hochgehalten. „Die Toten können Deine Entschuldigungen nicht hören“, steht dort. Eine persönliche Begegnung kommt nicht zustande: Johnson trifft schon Stunden vor der Befragung ein, es ist noch dunkel. Medien vermuten, er habe Demonstranten vermeiden wollen.

Boris Johnson vor Corona-Untersuchungskommission – Zeuginnen und Zeugen schildern desaströses Bild

Seit Wochen befragt die „Covid-19 Inquiry“, die Johnson noch als Premier selbst ins Leben gerufen hatte, hochkarätige Zeuginnen und Zeugen. Ehemalige Minister sagten ebenso aus wie die wissenschaftlichen Ratgeber der Regierung oder auch Johnsons Ex-Chefberater Dominic Cummings. Der ist seinem früheren Vorgesetzten in herzlicher Abneigung verbunden – und ließ kein gutes Haar an Johnson. Der Ex-Regierungschef sei wie ein herumeiernder Einkaufswagen: Er neige dazu, sich ständig zu wenden und die Meinung zu ändern.

Doch auch andere Zeugenaussagen gaben kein vorteilhaftes Bild ab. Johnsons Ex-Kommunikationschef Lee Cain etwa sagte, die Pandemie sei die „falsche Krise“ für Johnsons „Fähigkeiten“, und warf ihm Zaudern und Verzögern vor. Ex-Gesundheitsminister Sajid Javid sagte, Cummings sei der eigentliche Premierminister gewesen – nur nicht dem Titel nach.

Auch aus der Wissenschaft kam scharfe Kritik am Ex-Premier. Sein früherer wissenschaftlicher Chefberater Patrick Vallance gab an, Johnson sei von Forschungsdaten verwirrt gewesen. Angeblich fragte er einmal ernsthaft, ob man das Coronavirus nicht stoppen könne, indem man sich mit einem speziellen Fön in die Nase blase.

Boris Johnson: Mit Skandalen an die Spitze Fotostrecke ansehen

„Dieser Typ macht Regieren unmöglich“ – pikante WhatsApp-Nachrichten über Boris Johnson

Bekannt wurden auch explosive WhatsApp-Nachrichten. Darin schrieb der oberste Regierungsbeamte Simon Case etwa über Johnson: „Regieren ist eigentlich gar nicht so schwer, aber dieser Typ macht es wirklich unmöglich.“ Sein Urteil: „Ich habe noch nie eine Gruppe von Menschen gesehen, die weniger gut dafür geeignet sind, ein Land zu regieren.“

Der Inhalt ist der Chat-Nachrichten ist teils drastisch und vulgär. Cummings etwa beschimpfte einmal das Kabinett als „nutzlose verdammte Schweine“. Und das liegt noch am unteren Rang der Beleidigungen. Die Chats deuteten auf eine Kultur der Hinterlist und Verachtung im Regierungssitz hin, kommentierte der Sender Sky News. Gerade Cummings wird vorgeworfen, für eine „toxische Atmosphäre“ gesorgt zu haben, lautete die Analyse der früheren Chefbeamtin Helen McNamara.

Irritierende Kommentare Johnsons dürften noch für Kritik sorgen

Johnson tut die Kritik äußerlich gelassen ab. Alle hätten unter Stress gestanden und nur das Beste gewollt. Führende Politiker wie Bauminister Michael Gove sprangen Johnson zur Seite. Ex-Gesundheitsminister Matt Hancock machte vor allem Ex-Berater Cummings für die schlechte Atmosphäre verantwortlich.

Aber auch einige von Johnsons Kommentaren dürften Fragen hervorrufen. So soll der damalige Premier im Herbst 2020 gesagt haben, lieber würde er „die Leichen sich stapeln lassen“, als einen neuen Lockdown zu verkünden – was er bald darauf doch tat. Laut Ex-Berater Vallance sagte Johnson ein andermal, „Corona ist die Weise, wie die Natur mit alten Menschen umgeht“. Sie sollten doch ihr Schicksal akzeptieren.

Fragen dazu sind im späteren Verlauf der Befragung zu erwarten, insgesamt sind zwei Tage für Johnsons Aussage angesetzt. Vor allem Angehörige der 227 000 Menschen, die laut Sterbeurkunden in Großbritannien an Covid-19 starben, werden genau hinhören. „Ein Land wird zuschauen und warten: auf Kontrolle, Rechenschaftspflicht und Antworten“, kommentierte die BBC. (rowa/dpa)