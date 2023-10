Boris Palmer fühlt sich in Sachen Flüchtlings-Politik bestätigt: „Straftäter müssen gehen“

Von: Niklas Noack

Boris Palmer hat jetzt erklärt, worin er selbst den Kern des Rassismusvorwurfs gegen seine Person sieht. Außerdem bewertete er die Wende in der Flüchtlingspolitik.

Boris Palmer sorgte bereits für einige Diskussionen. So nutzte er zum Beispiel mehrfach das sogenannte „N-Wort“, unter anderem in einer Facebook-Debatte, in der es um den ehemaligen Fußballprofi Dennis Aogo ging. Seine ständigen Skandale führten dazu, dass sich die Grünen von ihm abwendeten und er die Partei verließ. Inzwischen ist der Oberbürgermeister Tübingens parteilos. Erst im Oktober vergangenen Jahres wurde Boris Palmer im Amt bestätigt.