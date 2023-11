Boris Palmer kritisiert Luisa Neubauer: „Wer einen Kulturkampf aus dem Klimaschutz macht...“

Von: Julian Baumann

Boris Palmer hat auf X (ehemals Twitter) Klimaaktivistin Neubauer kritisiert. Und das nicht zum ersten Mal. © Felix Kästle/Annette Riedl/dpa

Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer hat Klimaaktivistin Luisa Neubauer kritisiert, und das nicht zum ersten Mal.

Tübingen - Boris Palmer, der Oberbürgermeister der schwäbischen Universitätsstadt Tübingen, ist dafür bekannt, klar seine Meinung zu bestimmten Ereignissen kundzutun und eckt damit regelmäßig an. Zum wiederholten Mal kritisierte der ehemalige Grünen-Politiker Luisa Neubauer, das Gesicht der Klimabewegung Fridays for Future. Neubauer hatte zuvor in einem Interview erklärt, man befinde sich in einem „Kulturkampf am Ende der fossilen Ära“. Bei BW24 lesen Sie jetzt, was Boris Palmer konkret kritisiert und auf welche Aussage von Luisa Neubauer er sich bezieht.

Vor einigen Monaten hatte Boris Palmer bereits gegen Luisa Neubauer geschossen und erklärt, sie sei im Kampf gegen „alles, was das Leben lebenswert macht“.