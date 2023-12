Kritik an Boris Palmer: Wie der Tübinger OB seine Bürgergeld-Berechnung verteidigt

Von: Julian Baumann

Drucken Teilen

Boris Palmer hat auf Facebook seine Bürgergeld-Berechnung verteidigt. © Bernd Weißbrod/dpa

Boris Palmer hat für seine Berechnung des Bürgergelds viel Kritik bekommen. Auf Facebook verteidigte er seine Meinung.

Tübingen - Die Debatte um die geplante Erhöhung des Bürgergeldes (früher Hartz IV) zum kommenden Jahr erhitzt die Gemüter. Kritiker argumentieren, die Erhöhung sei ein „Schlag ins Gesicht“ für jeden Arbeitnehmer und stellen die Frage, ob sich weniger gut bezahlte Arbeit überhaupt noch lohnt. Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer hat sich nun in die Diskussion eingeschaltet und mithilfe eines Online-Rechners das Bürgergeld für seinen Haushalt berechnet. Bei BW24 lesen Sie, warum Boris Palmer aufgrund seiner Bürgergeld-Berechnung kritisiert wurde und wie sich der Politiker verteidigt.

Tübingens Regierungschef Boris Palmer ist für seine oftmals umstrittenen Äußerungen bekannt. Kürzlich nannte er beispielsweise Sprayer, die in Tübingens Altstadt Wände bemalt hatten, „Bastarde“. Im vergangenen Jahr wurde der ehemalige Grünen-Politiker bei der Oberbürgermeisterwahl in der Universitätsstadt am Neckar aber erneut mit einer absoluten Mehrheit wiedergewählt.

Der Redakteur Julian Baumann hat diesen Artikel verfasst und anschließend zur Optimierung nach eigenem Ermessen ein KI-Sprachmodell eingesetzt. Alle Informationen wurden sorgfältig überprüft.