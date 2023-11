Pistorius‘ Bundeswehr „verteidigungsunfähig“? Studie widerspricht

Von: Franziska Schwarz

Eine Untersuchung vergleicht die deutschen Streitkräfte unter Verteidigungsminister Boris Pistorius mit denen in Großbritannien und Frankreich.

Berlin – Boris Pistorius wird sich über die Meldung freuen: Konfliktforscher sehen die Bundeswehr bei Ausrüstung und Einsatzbereitschaft etwa gleichauf mit den Streitkräften der zwei wichtigsten Nato-Verbündeten in Europa. Erst vor ein paar Tagen erklärte eine Studie Pistorius‘ Vorhaben für „weitgehend gescheitert“. Gemeint war die Reform im Bundeswehr-Beschaffungswesen.

Ist die Bundeswehr also stark genug für die Bedrohungen der aktuellen Kriege?, musste sich der SPD-Verteidigungsminister als Frage gefallen lassen. Pistorius reagierte auf die herbe Kritik. Auf das neue Lob reagiert er vielleicht auch – selbst wenn es etwas umständlich formuliert ist:

„Die Bundesrepublik ist entgegen allen Behauptungen nicht verteidigungsunfähig und unterhält im Vergleich zu den gemeinhin einsatzbereiter und kampfkräftiger eingeschätzten Streitkräften Frankreichs und Großbritanniens hinsichtlich Bewaffnung, Personalstärke (und Mittelaufwand hierbei) und Einsatzbereitschaft vergleichbare Streitkräfte“, heißt es in einer Studie des Bonn International Centre for Conflict Studies (BICC). Diese lag der Nachrichtenagentur dpa am 14. November vor.

Studie zur Bundeswehr: „Waffensystem deutlicher moderner“

Die Wissenschaftler haben im Auftrag von Greenpeace öffentlich zugängliche Daten aus den vergangenen drei Jahrzehnten ausgewertet. Sie stellen fest: „Die Hauptwaffensysteme der Bundeswehr sind insgesamt sogar deutlich moderner als die der beiden Nato-Partner.“ Ihre Kernthese: „Die Bundeswehr wurde weder kaputtgespart noch ist Deutschland nicht in der Lage, einen vergleichbaren Beitrag zur Bündnisverteidigung zu leisten wie die beiden ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrates.“

Verteidigungsminister Boris Pistorius (r.) kürzlich zu Besuch auf dem Fliegerhorst Holzdorf. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

„Kriegstüchtige“ Bundeswehr? Söder attackiert Pistorius

CSU-Chef Markus Söder hatte kurz zuvor Pistorius‘ Forderung nach einer kriegstüchtigen Bundeswehr scharf kritisiert. „Wir finden es wirklich gut, wenn die Bundeswehr endlich verstärkt wird. Aber wir teilen ausdrücklich nicht die Zielrichtung der Bundesregierung, kriegstüchtig und kriegsbereit zu sein“, sagte der bayerische Ministerpräsident.

„Wir halten es für eine echt unglückliche Metapher und auch eine unglückliche Zielrichtung – Deutschland will keinen Krieg führen, Deutschland will sich verteidigen können und will wehrhaft sein, aber nicht kriegsbegeistert“, betonte Söder. (dpa/frs)