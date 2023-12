Brasilien wirbt mit neuer Idee für den Schutz der Tropenwälder: der „Tropische-Wälder-für-immer-Fonds“

Von: Alexandra Endres

Intakter Regenwald in Brasilien: Ein neuer Fonds soll Regenwälder besser schützen. © Cavan Images/Imago

Brasilien stellt auf der COP28 eine neue Idee für den Waldschutz vor: Künftig soll es Geld für jeden Hektar geben, der erhalten bleibt – und hohe Strafzahlungen für jeden Hektar Rodung.

Vor vier Monaten vereinbarten zwölf Länder mit tropischem Wald auf dem Amazonas-Gipfel im brasilianischen Belém „die Entwicklung innovativer Mechanismen“, die Regenwaldschutz, soziale und wirtschaftliche Belange in Einklang bringen sollen. Darunter waren unter anderem die wichtigen Regenwald-Staaten Brasilien, die Demokratische Republik Kongo und Indonesien. Jetzt hat Brasilien auf der COP28 einen ersten „innovativen Mechanismus“ vorgelegt.

Ein „Tropische-Wälder-für-immer-Fonds“ soll in Zukunft den Regenwaldschutz finanzieren. Brasilien hofft dadurch zunächst mindestens 250 Milliarden US-Dollar zu „mobilisieren“. Woher das Geld kommen soll, ist noch nicht klar. Auf der Konferenz wurden verschiedene Möglichkeiten ins Spiel gebracht. Unter anderem könnten Staatsfonds umworben werden, um zu investieren.

Geld für jeden geschützten Hektar

Bisher stehen für den weltweiten Waldschutz nur begrenzte Mittel zur Verfügung. Entwaldung lohnt sich in der Regel mehr als der Erhalt des Ökosystems: Land wird etwa für Viehzucht und Sojaanbau gerodet, Natur wird für Ölbohrungen und Goldschürfen zerstört. Der neue Fonds soll das ändern, indem er wirtschaftliche Anreize für den Erhalt des Ökosystems bietet.



Das Geld soll vor allem an die Menschen und Gemeinden fließen, die den Wald schützen und bewahren. Der brasilianischen Regierung zufolge könnten rund 80 Länder von dem Fonds profitieren. Sie würden in einem möglichst simplen und daher schnell umzusetzenden Mechanismus Jahr für Jahr einen festen Betrag erhalten – und zwar für jeden Hektar Wald, der erhalten bleibt oder restauriert wird. Für jeden abgeholzten Hektar würde das Hundertfache an Strafzahlungen für die Waldbesitzer fällig.

In der wirtschaftlichen Kalkulation eines Waldbesitzers könnten die Strafzahlungen der entscheidende Faktor sein. Soja anzubauen, verspricht pro Hektar einen deutlich höheren Ertrag als Waldschutz, selbst mit den Zahlungen aus dem Fonds, rechnet Tasso Azevedo vor, der Erfinder des brasilianischen Amazonasfonds. Doch eine Strafe, die Zahlungen von hundert geschützten Hektar zunichtemachen würde, sei ein sehr starker Anreiz, den Wald zu erhalten. Man müsse gewährleisten, dass der Naturschutz handfeste Erträge abwerfe, schrieb Azevedo jüngst in einem Artikel.

Details mit „Partnern“ entwickeln

Auf der COP28 wurde die Initiative hochkarätig unter Anwesenheit von Umweltministerin Marina Silva und Finanzminister Fernando Haddad präsentiert. Jetzt lade Brasilien „Partner“ ein, um die operativen Details des Fonds zu entwickeln, sagte Silva. Bis zur COP30 soll der neue Fonds arbeitsfähig sein.



Bislang ist jedoch unklar, inwieweit andere tropische Länder die Initiative unterstützen. Man stehe mit einigen im Dialog, sagte Garo Batmanian im Gespräch mit Table.Media. Er ist Direktor der Forstbehörde im brasilianischen Umweltministerium. Konkrete Namen nannte er aber nicht. Aus der Delegation hieß es, zunächst gehe es darum, ein Gespräch über die neue Idee in Gang zu bringen.

Ein Sprecher der Coalition for Rainforest Nations, der eigenen Angaben zufolge mehr als 50 Länder angehören, äußerte sich auf Anfrage nicht konkret zu Brasiliens Initiative: „Wir unterstützen die brasilianische Regierung unter Lula grundsätzlich“, teilte er lediglich mit, „und glauben an den REDD+-Mechanismus der UNFCCC“.

REDD+ ist ein etabliertes Konzept, das sich darauf konzentriert, Geld für Emissionen zu zahlen, die durch den Waldschutz vermieden werden. Es sieht das Ökosystem in erster Linie als Kohlenstoffspeicher. Brasiliens Initiative könnte als Konkurrenz verstanden werden. Tatsächlich sagt man in der brasilianischen Delegation, dass die eigene Idee deutlich einfacher umzusetzen sei als REDD+ und deshalb auch schneller nennenswerte Mittel generieren könnte.

25 Dollar pro Hektar Wald – hundertfache Strafe bei Rodung

Die Idee sieht vor, die Zahlungen nicht mehr an die Menge an Kohlenstoff zu knüpfen, die ein Wald speichert, sondern an die erhaltene Fläche. So will man berücksichtigen, dass ein Wald auch ökologische und soziale Funktionen erfüllt. Pro Hektar könnten beispielsweise 25 oder 30 US-Dollar fließen – pro Hektar gefälltem Wald würde die Summe für hundert Hektar abgezogen.

Man wolle den Fonds so simpel wie möglich gestalten, sagt Batmanian. Die Vorgaben sollten nicht zu detailliert sein, auch um möglichst vielen Ländern die Teilnahme zu ermöglichen: „Wir alle haben Wald. Aber wir befinden uns in verschiedenen Phasen der Entwicklung, und es gibt sozioökonomische und kulturelle Unterschiede zwischen uns. Ein One-Size-Fits-All-Ansatz würde dem nicht gerecht werden.“

Anforderungen an Teilnehmerländer

Einige grundlegende Kriterien sollen aber alle teilnehmenden Länder erfüllen:

Ihre Entwaldungsraten sollen niedrig sein und langfristig sinken. Wie niedrig die Rate sein und über welchen Zeitraum der sinkende Trend anhalten muss, ist noch festzulegen.

Die Länder müssen in der Lage sein, das durch ein glaubwürdiges Monitoringsystem – entweder ein eigenes oder eines, das von einer dritten Partei bereitgestellt wird – zu kontrollieren und zu belegen. Zum Beispiel könnten sie die Daten der FAO benutzen.

Das Geld, das aus dem Waldfonds kommt, soll größtenteils den Menschen zugutekommen, die den Wald schützen und bewahren. In Brasilien könnten das beispielsweise indigene Gemeinschaften sein. Der Mechanismus, nach dem das Geld verteilt wird, soll „transparent und inklusiv“ sein. Wie Geld konkret verteilt wird und wie seine Verwendung dokumentiert werden soll, steht ebenfalls noch nicht fest.

Die Länder sollten sich langfristig verpflichten, an der Initiative teilzunehmen.

Mögliche Geldquellen

Indem man um Staatsfonds als Investoren wirbt, hofft man, ausreichend Mittel für den neuen Mechanismus zusammenzubekommen. Batmanian zufolge verwalten die Staatsfonds weltweit ein Vermögen von zusammen zwölf Billionen Dollar. Sie haben klare Investmentregeln: Ein großer Teil des Geldes muss in sichere Anleihen mit AAA-Rating investiert werden. Batmanians Idee: Eine Finanzinstitution – denkbar wäre beispielsweise die Weltbank – gibt solche AAA-Anleihen zu einem marktüblichen Zinssatz an Investoren aus. Die Mittel, die sie dadurch einnimmt, investiert sie am Finanzmarkt. So erzielt sie Gewinn. Der könnte in den Schutz der tropischen Wälder fließen.

Unklar bleibt dabei, wie mit Marktschwankungen umgegangen wird – und ob staatliche Fonds überhaupt in einer nennenswerten Größenordnung in die Anleihen investieren dürfen, die der von Brasilien initiierte Fonds ausgeben möchte. In der Regel müssen sie recht strenge Auflagen beachten.

Tasso Azevedo favorisiert ganz persönlich eine andere Finanzquelle: Ölproduzenten könnten für jedes geförderte Fass einen Dollar in den Fonds zahlen – und Brasilien selbst könnte den Anfang machen. „Was, wenn wir dann die USA aufforderten, ebenfalls einen Dollar zu geben? Oder Saudi-Arabien?“ Auch private Ölkonzerne sollten ihren Beitrag leisten, „nur vier oder fünf Jahre, bis wir die Umsetzung geschafft haben“. Die benötigten Summen, glaubt er, wären schnell zusammen.