Bremen-Koalition um Bovenschulte steht: Gespräche „erfolgreich beendet“

Von: Florian Naumann

Andreas Bovenschulte kommt zu einer Besprechung der Bremer SPD. © Sina Schuldt/dpa

Bremens neue Regierungskoalition steht. Das wurde aus Parteikreisen bekannt. Andreas Bovenschulte regiert mit Rot-Grün-Rot weiter.

Bremen - Sechs Wochen nach der Bürgerschaftswahl in Bremen haben SPD, Grüne und Linke offenbar die Fortsetzung ihrer Koalition aufs Gleis gesetzt. Die Gespräche seien am Sonntag (25. Juni) „erfolgreich beendet“ worden, hieß es aus Parteikreisen. SPD-Landesgeschäftsführer Roland Pahl bestätigte das.

Rot-Grün-Rot in Bremen: Parteien müssen noch zustimmen - Verhandlungen stellen Ergebnisse bald vor

Die Landesvorstände und Parteitage müssen dem Koalitionsvertrag nun noch zustimmen. Informationen der dpa zufolge soll der Kontrakt aber schon am Montag um 11.00 Uhr der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Die neugewählte Bürgerschaft tritt am Donnerstag zu ihrer konstituierenden Sitzung zusammen. Die Wahl des Senats soll in der Woche darauf folgen.

Die Bremen-Linke bestätigte und präzisierte den Zeitplan: „Die Verhandlungskommission geht geschafft, aber zufrieden nach Hause“, twitterte die Partei. Morgen wird der Vertrag der Öffentlichkeit und am Wochenende bei den Parteitagen vorgestellt.“

Die drei Parteien regieren in Bremen bereits seit 2019 miteinander. Nach ihrem Wahlsieg am 14. Mai sondierte die SPD zwar zunächst auch mit der CDU über die Bildung einer möglichen Koalition, entschied sich dann aber für eine Neuauflage des bisherigen Bündnisses.

Bremen-Koalition steht: SPD-Wahlsieger Bovenschulte hat sich entschieden

Die SPD von Bürgermeister Andreas Bovenschulte gewann die Wahl klar mit einem Stimmanteil von 29,8 Prozent. Die CDU um den Herausforderer und bisherigen Bürgerschaftspräsidenten Frank Imhoff wurde mit 26,2 Prozent zweitstärkste Kraft vor den Grünen mit 11,9 Prozent und der Linken mit 10,9 Prozent.

Die rechtspopulistischen Bürger in Wut (BIW) kamen auf 9,4 Prozent. Die FDP schaffte mit 5,1 Prozent knapp den Wiedereinzug in die Bürgerschaft. (AFP/dpa/fn)