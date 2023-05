SPD sondiert nach Bremen-Wahl mit Linke und Grüne – bleibt es bei Rot-Grün-Rot?

Von: Bona Hyun

Sondierung nach Bremen-Wahl: Entscheidet sich die SPD für eine Fortführung von Rot-Grün-Rot? © Focke Strangmann/dpa

Die SPD will nach der Bremen-Wahl mit mehreren Parteien sondieren. Wird es einen Koalitionswechsel geben? Entwicklung zu den Gesprächen im Ticker.

Bremen – Nach der Bremen-Wahl lässt sie SPD als Wahlsieger potenzielle Koalitionspartner im Ungewissen. Bürgermeister Andreas Bovenschulte will gleich mit vier Parteien sondieren. Die Gespräche werden darüber entscheiden, ob das bisherige Bündnis von Rot-Grün-Rot weiter regiert – oder ob es in Bremen zu einem Koalitionswechsel kommt. Im Vorfeld ließ sich eine Präferenz für eine Weiterarbeit mit den Grünen und den Linken feststellen. Wird das nach den Sondierungsgesprächen weiterhin der Fall sein?

Nach Bremen-Wahl: SPD lobt konstruktive Gespräche mit CDU – kommt Große Koalition?

Die SPD kommt am heutigen Montag (22. Mai) zu Sondierungsgesprächen gemeinsam mit den Linken und den Grünen in Bremen zusammen. Am Freitag und Samstag hatte die SPD schon jeweils einzelne Gespräche mit Grünen, Linken und der CDU geführt. Über die Inhalte der Gespräche wurde Stillschweigen vereinbart. Von allen Seiten hieß es, dass die Gespräche gut und konstruktiv verliefen.

„Wir haben gute Gespräche in sehr konstruktiver Atmosphäre geführt, und jetzt schauen wir mal“, sagte Bürgermeister Bovenschulte. Das Treffen der zwei stärksten Bürgerschaftsparteien hatte in betont freundlicher Atmosphäre begonnen. Am Mittwochabend (24. Mai 2023) will der Landesvorstand der SPD eine Entscheidung treffen und bekannt geben, mit wem die Partei in Koalitionsverhandlungen geht.

Bremen-Wahl: SPD als Wahlsieger hat freie Wahl bei der Koalition

Anhänger der rot-grün-roten Koalition könnten vor allem nach den Gesprächen mit der CDU einen Wechsel zu Schwarz-Rot befürchten. Rechnerisch wären beide Bündnisse möglich – so konnte die SPD laut vorläufigem amtlichen Endergebnis und nach Hochrechnungen 29,8 Prozent der Stimmen erreichen. Zweitstärkste Partei wurde die CDU um Herausforderer Frank Imhoff mit 26,2 Prozent.

Die Grünen müssen im Vergleich zur letzten Bürgerschaftswahl deutliche Verluste hinnehmen und kamen auf 11,9 Prozent. Die in der aktuellen Koalition ebenfalls mitregierende Linke liegt bei 10,9 Prozent. Demnach käme die SPD in der neuen Bürgerschaft mit der CDU auf 51 Sitze, bei einer Fortführung von Rot-Grün-Rot auf nur noch 47 Sitze.

Für wen entscheidet sich die SPD nach der Bremen-Wahl? Bürger in Wut gehen leer aus

Mit einer Partei will Bovenschulte ganz klar nicht zusammen regieren: Zwar schnitten die Bürger in Wut bei der Bremen-Wahl mit 9,5 Prozent der Stimmen landesweit und 22,4 Prozent in Bremerhaven gut ab, doch eine Zusammenarbeit schloss der Bürgermeister im Vorfeld aus. Es wird vermutet, dass die Bürger in Wut ihren Erfolg unter anderem den abgegrabenen Stimmen der AfD zu verdanken haben. Die AfD durfte bei der diesjährigen Landtagswahl nicht antreten, wegen Streitereien im Landesverband. (bohy)