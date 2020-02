Nach Brexit: Britischer Wirtschaftsminister Javid tritt zurück - wegen Streit mit Boris Johnson?

Zwei Wochen nach dem Brexit ist der britische Finanzminister Sajid Javid zurückgetreten. Zuvor soll er mit Boris Johnson über Personalfragen gestritten haben.

Die britische Wirtschaft verzeichnet Ende 2019 keinen Wachstum.

verzeichnet Ende 2019 keinen Wachstum. Die Folgen des Brexit sind noch nicht ganz deutlich.

sind noch nicht ganz deutlich. Unternehmen und Verbraucher sind durch die politische Lage verunsichert.

Update vom 13. Februar 2020, 13.06 Uhr: Der britische Finanzminister Sajid Javid ist von seinem Amt zurückgetreten. Das berichtete die Nachrichtenagentur PA am Donnerstag unter Berufung auf einen Sprecher Javids. Zuvor ereignete sich anscheinend ein Streit mit Premierminister Boris Johnson, schreibt die BBC. Wie die britische Nachrichtenplattform schreibt, hatte Johnson im Zuge der derzeitigen Kabinettsumbildung von Javid gefordert, seine engsten Mitarbeiter zu entlassen, um weiterhin Finanzminister bleiben zu dürfen. Das lehnte Javid jedoch offenbar ab - und trat anschließend von sich aus zurück.

Brexit-Folgen schon spürbar? Alarmierende Entwicklung bei britischer Wirtschaft

Erstmeldung vom 11. Februar 2020:

London - Die britische Wirtschaft stagniert gegen Ende des vergangenen Jahres. So konnte für das vierte Quartal 2019 kein Wachstum verzeichnet werden, wie das nationale Statistikbüro ONS berichtet. Grund für das Nullwachstum des Bruttoinlandsprodukt (BIP) war vor allem ein deutlicher Rückgang der Industrieproduktion.

"Im letzten Quartal 2019 hat es kein Wachstum gegeben", erklärte Rob Kent-Smith vom ONS am Dienstag. Zwar gab es demnach im Dienstleistungs- und Bausektor konjunkturellen Aufwind - zunichtegemacht worden sei dies aber durch "eine weitere schlechte Darbietung" in der Industrieproduktion, vor allem in der Automobilindustrie. Das Minus im Produktionssektor betrug den Statistikern zufolge im vierten Quartal 0,8 Prozent.

Brexit: Wirtschaftliche Beziehungen müssen verhandelt werden

Der bevorstehende Brexit* hatte die Wirtschaft im Vereinigten Königreich im vergangenen Jahr belastet; Ende Januar dieses Jahres* vollzog Großbritannien dann in einem historischen Schritt den Austritt aus der Europäischen Union. In einer Übergangsphase bis Jahresende* sollen nun die künftigen Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien ausgehandelt werden.

Finanzminister Sajid Javid erklärte am Dienstag, mit dem Brexit-Vollzug* sei nun der Stillstand durchbrochen worden. "Jetzt müssen wir dieses Momentum nutzen, um weiterzukommen und unsere großartige Nation auf langfristigen Erfolg vorzubereiten."

Bank of England: Wachstumserwartungen zurückgeschraubt

Die Bank of England indes hatte ihre Wachstumserwartungen jüngst zurückgeschraubt. Sie erwartet statt wie bislang 1,2 Prozent nur noch ein BIP-Wachstum von 0,8 Prozent in diesem Jahr. Für 2021 rechnet die Zentralbank mit 1,4 ProzentWirtschaftswachstum - 0,3 Prozentpunkte weniger als sie zuvor prognostiziert hatte.

Im Gesamtjahr 2019 betrug der britische BIP-Anstieg 1,4 Prozent. Ein Jahr zuvor waren es 1,3 Prozent gewesen.

*merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

afp