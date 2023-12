Erkenntnisse des BKA: Islamistischer Anschlag auf Prinz Harry geplant?

Von: Bona Hyun

Berichten zufolge sollen Islamisten einen Anschlag auf Prinz Harry planen. Zu diesen Erkenntnissen kommt offenbar das Bundeskriminalamt.

Berlin – Seit dem Krieg in Israel wächst weltweit die Sorge vor islamistischen Anschlägen. Nach Erkenntnissen des Bundeskriminalamtes (BKA) sollen militante Islamisten nun eine prominente Zielperson ins Visier für einen Anschlag genommen haben: Prinz Harry. Das berichtet focus.de und beruft sich auf ein Lagebild des BKA. Sind die britischen Royals in Gefahr?

Erkenntnisse des BKA: Islamisten sollen Anschlag auf Prinz Harry planen

Demnach soll das Al-Qaida-Medienportal AS-Sahab Media Foundation die muslimische Bevölkerung weltweit zu einem Anschlag auf den britischen Royal aufgefordert haben, um die islamistisch-palästinensische Terrormiliz Hamas zu unterstützen. Die militanten Islamisten forderten, „blutige Angriffe und Revolutionen für die Unterstützung der Palästinenser einzusetzen“. Unter anderem sollten Anschläge auf Luftwaffenpersonal im Westen verübt werden.

Insbesondere die USA und Prinz Harry sollen ins Visier rücken. Letzter sei nicht zuletzt aufgrund seiner Kampfeinsätze als Helikopterpilot im Afghanistan-Krieg in den Fokus der Islamisten geraten. Die Analysten des BKA werteten den Aufruf als „symbolischen Racheakt und Bestrafung aller Israel-Unterstützer“. Der Bericht lässt sich nicht unabhängig prüfen. IPPEN.MEDIA hat eine Anfrage ans BKA geschickt, eine Rückmeldung steht noch aus (Stand 2. Dezember).

Britische Royals beziehen Stellung zum Krieg in Israel

Die britischen Royals haben sich bereits zum Krieg in Israel mit deutlichen Worten geäußert. Am Mittwoch (2. Oktober) auf X, ehemals Twitter, ein etwas längeres Statement, und stellen sich auf die Seite Israels. Sie verurteilten jegliche Form von Gewalt verurteilten und wünschten den Betroffenen und ihren Angehörigen Kraft.

„Die Schrecken, die der Terrorangriff der Hamas auf Israel verursacht hat, sind entsetzlich; sie verurteilen sie auf das Schärfste. Während Israel von seinem Recht auf Selbstverteidigung Gebrauch macht, werden alle Israelis und Palästinenser auch in der kommenden Zeit von Trauer, Angst und Wut verfolgt werden. Ihre Königlichen Hoheiten sind in Gedanken und im Herzen bei allen Opfern, ihren Familien und ihren Freunden“, heißt es in dem Statement.

Terrorgefahr wächst seit Krieg in Israel – auch in Deutschland

Der Nahostkonflikt hat auch Auswirkungen auf die Sicherheitslage in Deutschland. Der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz und die ihm vorgesetzte Bundesinnenministerin sprachen am Mittwoch (29. November) deutliche Warnungen aus. Thomas Haldenwang sagte: „Wir sehen im dschihadistischen Spektrum Aufrufe zu Attentaten und ein ‚Andocken‘ von Al-Kaida und IS an den Nahostkonflikt.“

Diese Gefahr treffe nun auf hoch emotionalisierte, durch Triggerereignisse inspirierte Personen. Das könne zur Radikalisierung von allein handelnden Tätern führen, die „weiche Ziele“ mit einfachen Tatmitteln angriffen. (bohy)