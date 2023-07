CDU-Lokalpolitiker will Koalition mit AfD – Bröckelt die Brandmauer gegen Rechts?

Von: Tadhg Nagel

Niemand will mit der AfD koalieren, darüber waren sich alle Parteien einig. Die CDU in Sonneberg geht einen anderen Weg, der mit großer Sorge beobachtet wird.

Sonneberg – Eine Koalition der CDU mit der AfD ist völlig undenkbar – das betonten die Christdemokraten zuletzt immer öfter. Dabei hat niemand so deutliche Worte gefunden, wie Armin Laschet. „Ihre Gesinnungsgenossen haben Menschen ermordet in diesem Land“, schoss der ehemalige Kanzlerkandidat der Union in einer viral gegangenen Rede im Deutschen Bundestag gegen die selbsternannte Alternative. Das Statement „Wir werden dafür sorgen, dass Sie nie Verantwortung in diesem Land haben“ ist nicht misszuverstehen.

Auch Friedrich Merz teilt diese Ansicht und drohte jüngst im Spiegel den Landesverbänden, besonders denen im Osten: „Wenn irgendjemand von uns die Hand hebt, um mit der AfD zusammenzuarbeiten, dann steht am nächsten Tag ein Parteiausschlussverfahren an“. Manchmal kommt der nächste Tag schneller als man denkt. Axel Müller, ein CDU-Lokalpolitiker aus Sonneberg, hat in der Ausgabe der WDR-Sendung Monitor vom 30. Juni seine Stimme zu dem Thema erhoben. Der Kreistagsabgeordneten sehe die Zusammenarbeit in den Kommunalparlamenten längst als Realität an, so der Bericht. In Sachfragen halte er das zudem für völlig unbedenklich.

Die Freude ist groß bei der AfD in Sonneberg. Im Rest der Bundesrepublik zeigte sich die Politik weniger begeistert über den Erfolg. © IMAGO/Jacob Schršter

„Auch mal über seinen Schatten springen“ - Oder wird hier eine Grenze übertreten?

Man müsse „auch mal über seinen Schatten springen, wenn es am Ende dem Landkreis und der Bevölkerung guttut“ und dann im Zweifel „eben auch ein Antrag, der von der AfD kommt“ mittragen. Das klingt ganz anders, als die Vorstellungen von Parteichef Merz. Als Müller darauf angesprochen wird, dass dieser eine Zusammenarbeit der Parteien ausschließt, entgegnet er: „Ja, das kann er ja sagen, aber er ist halt auch weit weg von der Realpolitik an der Basis. Von daher werden wir uns das auch nicht vorschreiben lassen.“

Auch die Junge Union Sonneberg hat keine Berührungsängste mit dem in Sonneberg am 25. Juni gewählten AfD-Landrat Robert Sesselmann. Die WDR-Reportage enthält einen, inzwischen gelöschten, Tweet der CDU/CSU-Jugendvereinigung. In diesem hatte die JU-Lokalgruppe Sesselmann zum Gewinn der Stichwahl gratuliert. Jetzt gelte es „Ideologie und Wahlkampfrhetorik beiseitezulegen und in sachorientierte Politik“ für den Landkreis überzugehen.

Ein Parteiausschlussverfahren für Axel Müller hat es bis heute nicht gegeben. Ist mit der ersten Ernennung eines AfD-Kandidaten für ein Spitzenamt in Sonneberg also die Brandmauer gegen Rechts gefallen? Die Antwort darauf hängt davon ab, wen man fragt. Beim weiteren Vorgehen ist jedenfalls Vorsicht geboten, ein falscher Umgang der CDU mit dem Problem könnte das Problem verstärken. Sollte die CDU alle Vorschläge Sesselmanns ablehnen, könnte die AfD das nutzen, um das Narrativ einer vermeintlichen Opferrolle weiter auszubauen.

„Ausgangspunkt für eine Normalisierung und Legitimierung einer Zusammenarbeit zwischen AfD und CDU“

Der Extremismus­forscher Matthias Quent sieht vor allem einen symbolischen Wert für die AfD. „Dieser Wahlsieg gibt der AfD eine zentrale Position für den Angriff auf die Landes- und Bundespolitik“, so Quent gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Zudem sei der Sieg eine „Bestätigung für den rechtsextremen Radikalisierungs­kurs von Björn Höcke.“ Sonneberg könne zum „Ausgangspunkt für eine nun höchst­wahrscheinlich folgende Normalisierung und Legitimierung einer Zusammenarbeit zwischen AfD und CDU“ werden.

Den Generalsekretär der CDU, Mario Czaja, beschäftigen eher die Ursachen der Wahl. Diese sei durch die Unzufriedenheit mit der Bundespolitik der Ampel erst möglich geworden. Sesselmann habe einen Wahlkampf mit bundespolitischen Themen gemacht, die er als Landrat gar nicht beeinflussen könne. SPD-Bundesvorsitzende Saskia Esken sagte, die Ampel habe „ihre Politik in letzter Zeit zu wenig erklärt, nicht gut organisiert, zum Beispiel beim Heizungsgesetz“, und will in Zukunft nachbessern.

Die Lösungen gegen Rechts sind bunter als eine Ampel – werden sie helfen?

Ricarda Lang von den Grünen will die großen Unterschiede zwischen Stadt und Dorf mithilfe staatlicher Investitionen beseitigen, damit die Lebensverhältnisse in Deutschland überall gleichwertig werden. Der Co-Vorsitzende der Linken, Martin Schirdewan, teilt die Kritik an der Ampel, sieht die Lösung jedoch vor allem in einer Rückführung der Ostdeutschen in die Politik, damit diese sich nicht mehr abgehängt fühlen, wie er dem ZDF-Morgenmagazin mitteilte. Zudem sei das Problem, dass von einer Brandmauer gesprochen werde, während gleichzeitig Duktus und Debatten der AfD übernommen würden.

So verschieden diese Aussagen auch sind, am Ende läuft die Begründung auf eine Unzufriedenheit mit der Regierung hinaus. Eine Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach scheint das zu bestätigen. Das Institut stellt regelmäßig die Frage „Hat man als Bürger Einfluss auf das, was hier am Ort geschieht, oder ist man da machtlos?“. Demnach fühlen sich in der Bundesrepublik aktuell 52 Prozent der Bürger und Bürgerinnen machtlos. In Ostdeutschland sind es sogar 63 Prozent, wie die FAZ berichtete. Die Menschen fühlen sich nicht gehört und machtlos und suchen ihr Heil in „alternativen Fakten“ oder „alternativen Parteien“.

Aktuell liegt die AfD bei Wahlumfragen für die Bundestagswahl bei etwa 20 Prozent. Die nächste Wahl findet 2025 statt, in ungefähr zwei Jahren also. Genug Zeit, um darüber zu sprechen, wie man aus der bröckelnden Brandmauer ein Bollwerk machen könnte. Allerdings gab es schon einmal ein Bollwerk gegen Rechts, das einfach umgangen wurde – die Maginotlinie. Damit das der deutschen Politik 2025 nicht passiert, wäre es besser, die Menschen mit der Politik abzuholen, wo sie stehen. (Tadhg Nagel)