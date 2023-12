„Ich danke Gott“: Papst Franziskus nennt Details zu Krankheit

Von: Richard Strobl

Drucken Teilen

Seit Tagen sorgen sich Gläubige um Papst Franziskus. Jetzt hat das katholische Kirchenoberhaupt sich zu seiner Gesundheit geäußert und Details genannt.

Rom - Wie steht es um die Gesundheit von Papst Franziskus? Diese Frage beschäftigt die Gläubigen der katholischen Kirche nun schon seit Anfang November. Bei einer Audienz hat sich der Argentinier nun selbst zu Wort gemeldet und Details genannt.

Sorge um Papst Franziskus: Kirchenoberhaupt spricht über Krankheit

„Mir geht es gesundheitlich nicht gut“. Mit diesem Satz löste Franziskus Anfang November Besorgnis bei seinen Anhängern aus. Später teilte der Vatikan mit, dass es sich um eine „leichte Grippe“ handle und beruhigte damit. Doch offensichtlich setzte sich die Erkrankung bei Franziskus fest. Und so musste Franziskus in dieser Woche seine geplante Reise zur Uno-Klimakonferenz in Dubai absagen - auf Anraten der Ärzte.

„Wie Sie sehen, bin ich am Leben“, gab sich der Pontifex am Donnerstag dann betont lässig. Sein Arzt habe ihn nicht nach Dubai reisen lassen wollen, erklärte der Papst am Rande einer seiner zahlreichen Audienzen. „Der Grund dafür ist, dass es dort sehr heiß ist und man ständig von heißer auf klimatisierte Luft wechselt. Und das in meiner bronchialen Situation nicht optimal“, zitiert die Nachrichtenseite Vaticannews.va Franziskus.

Papst Franziskus hat sich zu seiner Erkrankung zu Wort gemeldet. (Foto vom 29. November 2023) © IMAGO/Vandeville Eric/ABACA

„Ich danke Gott“: Papst Franziskus nennt Details zu Krankheit

„Ich danke Gott, dass es keine Lungenentzündung war“, fügte Franziskus an und erklärte dann, woran er denn nun wirklich leide: Das Kirchenoberhaupt hat nach eigener Aussage eine „sehr akute, infektiöse Bronchitis“. Er habe kein Fieber mehr, nehme aber weiterhin Antibiotika und andere Medikamente, erklärte er weiter.

Der Vatikan selbst hatte den Gesundheitszustand in einer Mitteilung zuvor als „stabil“ bezeichnet. Der Papst sei demnach „auf dem Weg der Besserung“, allerdings halte die „mit Atembeschwerden verbundene Entzündung der Atemwege“ an.