Wirbel um Wagenknechts Spendenkonto kurz vor Parteigründung

Von: Kilian Beck

Das Spendenkonto von Sahra Wagenknecht liegt bei derselben Bank, wie das des sanktionierten russischen Propagandasenders Ruptly. Der Bankchef hat eine starke Meinung zu Russland.

Pirna – Knapp eine Million Euro Spenden, will Sahra Wagenknecht bereits für ihren Verein „Bündnis Sahra Wagenknecht“ (BSW) eingesammelt haben. Das Spendenkonto liegt bei der Volksbank in Pirna. Der Bankchef Hauke Haensel kritisierte, wie Wagenknecht und ihre Leute, die EU-Sanktionen gegen Russland.

Soweit zur Theorie. Praktisch hat Haensel neben dem BSW einen interessanten Kundenstamm: Eine Firma aus dem Umfeld des antisemitischen Verschwörungsideologen Ken Jebsen, die linksextreme Politsekte der Marxistisch-Leninistischen Partei Deutschlands (MLPD) und die staatliche russische Nachrichtenagentur „Ruptly“, die zum von der EU sanktionierten Sender Ria Novosti gehört. All das recherchierte der Tagesspiegel.

Sahra Wagenknecht (nicht mehr links) wetterte auf einer „Friedensdemonstration“ gegen die Waffenlieferungen an die Ukraine. © Soeren Stache/dpa

BSW: „Mobiler Geldautomat“ soll ein Argument für die Volksbank Pirna gewesen sein

Fragen dazu ließ das BSW gegenüber dem Tagesspiegel nicht zu. Auch eine konkrete Anfrage von fr.de von IPPEN.MEDIA zu dem Thema blieb unbeantwortet. Das „BSW-Presseteam“ schrieb lediglich, dass man sich „wegen der Größe sowie der Serviceorientiertheit und der dort angebotenen Innovationen (Beispiel: mobiler Geldautomat)“ für die Pirnaer Volksbank entschieden habe. Die Volksbank in Pirna ließ eine FR-Anfrage vom 27. November unbeantwortet.

Volksbank-Chef Hauke Haensel stellte sich 2021 demonstrativ gegen die EU-Russland-Sanktionen und die damit verbundene Energiepolitik der Bundesregierung. Das berichtete der Tagesspiegel unter Berufung auf die Sächsische Zeitung. Bei der Vertreterversammlung der Volksbank Pirna sagte er, die Sanktionen seien gegen „jede Vernunft, physikalische Gesetze und deutsche Interessen“ und eine „sträfliche Dummheit“. In einem Gastbeitrag für die Regionalzeitung schrieb er Ende 2021, ausgehend von seiner emotionalen Bindung an Russland, dass die deutsche Sicht auf Osteuropa „amerikafreundlich und antirussisch geprägt“ sei.

Hauke Haensel pflegt gute Kontakte nach Russland und Osteuropa. (Archivbild) © imago sportfotodienst

Selektive Wahrnehmung des Volksbank-Präsidenten

Das begründete er mit persönlichen Kontakten zu Menschen in Polen, Tschechien, der Ukraine und der Slowakei, die sehr „verwundert“ über die deutsche Haltung zu Russland seien. Dabei blendete er all die Umfragen in diesen Ländern aus, in denen die Bevölkerung seit Jahren Russland als größte Gefahr für die Sicherheit in der Region sieht. Eine Umfrage des Instituts Gallup zeigte dies bereits 2015 nach dem ersten Angriff von Russlands Präsidenten Wladimir Putin auf die Ukraine.

Eine Mehrheit hierfür gibt es in der Ukraine und in Polen. In Tschechien und Slowakei rangierte Russland mit 15 beziehungsweise 17 Prozent der Befragten auf Platz eins der wahrgenommenen Aggressoren. Inzwischen sehen laut einer Umfrage der Denkfabrik „Pew Research Centre“ lediglich fünf Prozent der befragten Polen keine militärische Gefahr im Handeln Russlands. Eine Nachfrage zu seinem Gastbeitrag ließ die Volksbank unbeantwortet.

Sanktioniertes Propagandamedium „Ruptly“ – Staatsanwaltschaft äußert sich „derzeit“ nicht

Das russische Staatsmedium „Ruptly“ hat wohl noch ein aktives Konto bei der Volksbank in Pirna, der Tagesspiegel schreibt von Kontoauszügen, die Überweisungen aus diesem Jahr belegten. Die Nachrichtenagentur mit Hauptsitz in Berlin agiert global. 2014 betrieb „Ruptly“ einer Recherche des Spiegels zufolge Büros unter anderem in Washington D.C. und Damaskus. Wegen des Vorwurfs der Desinformation wurden russische Staatsmedien seit Beginn des Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine zunehmend härter sanktioniert. Der Tagesspiegel berichtete, die Gelder des Unternehmens hätten deswegen eingefroren werden müssen.

Zuständig für die Verfolgung eines etwaigen Verstoßes gegen die EU-Sanktionen wäre die Staatsanwaltschaft Dresden. Dort möchte man sich „derzeit“ nicht „zur Bewertung des Sachverhalts und eventuell laufenden Ermittlungen“ äußern, schrieb der Pressesprecher auf fr.de-Anfrage. Die Bank ließ eine Anfrage hierzu unbeantwortet.

BSW behält Konto bei der Volksbank Pirna

Politisch eher interessant sind zwei andere Volksbank-Kunden, über die der Tagesspiegel berichtete: Das Nachfolge-Portal des 2021 eingestellten verschwörungsideologischen Internet-Radiosenders „KenFM“ des antisemitischen Verschwörungsideologen Ken Jebsen habe sein Konto bei der Volksbank. Außerdem habe die linksextremistische Splitterpartei MLPD, die hauptsächlich in Nordrhein-Westfalen verwurzelt ist, ihr Konto in Pirna. Sowohl Ken Jebsen als auch die MLPD sind für ihre antiamerikanische und prorussische Haltung bekannt.

Das „Bündnis Sahra Wagenknecht – Für Vernunft und Gerechtigkeit“ betont, man frage „naturgemäß“ bei Kontoeröffnung nicht nach anderen Kunden, die die Bank hätte. Und da man mit dem Service der Bank „sehr zufrieden“ sei, wolle man bei der Volksbank Pirna bleiben. Soweit das „BSW-Presseteam“ in seinem kurzen Statement gegenüber fr.de. (kb mit dpa)